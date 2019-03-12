Голландские учёные заявили о создании квантового радио

Учёные из университета Делфта опубликовали предварительный отчёт о работе, описывающей создание уникальной квантовой схемы. Это система позволяющей «услышать» даже такие слабые радиосигналы, которые излучают отдельные группы объектов, описываемых квантовой механикой. Голландские учёные говорят о том, что такие работы фактически открывают маленькую дверцу в наномир, который всё ещё остаётся недоступным для полноценного практического изучения.В опубликованном докладе говорится, что создание квантовой схемы, названной «квантовым радио», позволит уже в ближайшем будущем во многом расширить возможности экспериментального применения в радиоастрономии и медицине. В частности, заявлено, что квантовое радио может направить на путь, который даст понимание связи между квантовой механикой и гравитацией. Эта связь была предсказана более сотни лет назад, однако до сих пор точной квантовой модели гравитации в физике не существует.Практический вопрос: как описать понятие «масса» через взаимодействие элементарных частиц и определить, если можно так выразиться, её внутренние параметры с законами, которым она подчиняется на квантовом уровне.Квантовое радио позволяет фиксировать порции энергии, которые в физике и именуются квантами. По отслеживанию испускаемых в наномире порций энергии учёные предполагают создать модель изучения мира на конкретных практических примерах, которыми можно было бы подтверждать или опровергать теоретические аспекты описания «поведения» субатомных частиц.Учёные отмечают, что человечество уже относительно давно научилось «слушать» космос, изучать с помощью «улавливания» частиц дальние объекты мегамира, однако до сих пор человек совершенно не знаком с миром, который в физическом смысле находится внутри нас.С помощью так называемой квантовой микросхемы учёные планируют разделять «квантовые сигналы», создавая самый настоящий каталог. С его помощью в будущем можно было бы мгновенно обрабатывать информацию с такими уровнями энергии, которые сегодня в силу отсутствия подходящего оборудования попросту невозможно отследить.Важное направление, выделяемое для исследования, - человеческий мозг, процессы хранения им информации и её практического использования.