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МИД Венесуэлы: у дипломатов США есть 72 часа, чтобы покинуть страну

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Глава внешнеполитического ведомства Боливарианской республики Хорхе Арреаса сообщил, что правительство страны дает сотрудникам американского посольства в Венесуэле трое суток, чтобы покинуть территорию страны.




Дипломатический персонал США должен покинуть Венесуэлу в течение следующих 72 часов


- написал Арреаса на своей странице в Twitter. По его словам, присутствие дипломатов США в Венесуэле является угрозой для стабильности и мира в стране.

Арреаса отметил, что Венесуэла больше не намерена вести переговоры с США по поводу открытия секций интересов в Каракасе и Вашингтоне, которые начались после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о прекращении дипломатических и политических отношений с Соединенными Штатами.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении США отозвать всех оставшихся в Венесуэльской столице сотрудников американского посольства в течение текущей недели. По его словам, присутствие дипломатов в Каракасе является сдерживающим фактором для политики Вашингтона.

После того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и получил поддержку США, Канады и других стран, легитимный президент Боливарианской республики Николас Мадуро объявил о прекращении дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Он потребовал, чтобы американские дипломаты покинули страну в течение ближайших 72 часов, отметив, что по истечении этого срока они будут лишены дипломатической неприкосновенности. 24 января США отозвали большую часть своих дипломатов из посольства в Венесуэле.
Использованы фотографии:
ve.usembassy.gov
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