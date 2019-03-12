Новости

СМИ: США договорились с талибами о выводе своей армии из Афганистана

49
Американской делегации на переговорах с представителями запрещенной в России террористической группировки "Талибан" на пятый, последний день переговоров в Дохе, наконец-то удалось договориться. Как сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на свои источники, стороны подписали соглашение.

СМИ: США договорились с талибами о выводе своей армии из Афганистана



По информации телеканала, американская сторона и представители талибов пришли к некому общему решению и подписали проект соглашения о борьбе с терроризмом и выводе американских войск из Афганистана. Соглашение составлено на английском языке и пушту, детали подписанного соглашения не разглашаются. Ранее сообщалось, что переговоры между талибами и американской делегацией начались в столице Катара Дохе 25 февраля. Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявлял, что переговоры идут продуктивно и стороны близки к подписанию итогового документа.

Армия Соединенных Штатов находится в Афганистане с 2001 года. За время проведения самой длительной военной операции США против афганских талибов, территории, контролируемые группировкой не только не уменьшились, а наоборот, только увеличились.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты серьезно настроены на вывод своего контингента из Афганистана и достижения мира "путем переговоров с талибами".
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Экспертное сообщество США пытается наметить пути выхода из афганского тупика
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
49 комментариев

Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти