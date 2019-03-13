В ЛДНР каждый имеет право на собственный пулемёт
После хаоса безумных и кровавых событий 2014 года, когда после котлов тела погибших украинцев приходилось закапывать бульдозером в копанках, а собаки носились с человеческими руками и ногами в зубах, на Украине и в ЛДНР распространилось невероятное количество стрелкового оружия. Сегодня эксперты оценивают масштаб черного рынка на Украине в 4-5 млн. «стволов». В Новороссии проблема незаконного оборота оружия также присутствует, но в целом ситуация значительно оптимистичнее.
На Украине ситуация действительно близка к тому, чтобы выйти из-под контроля. Достаточно посмотреть статистику или какое-то время последить за криминальной хроникой. Когда любой захудалый домушник начинает швырять в приехавшую на вызов полицию РГД-5 и отстреливаться из «Калаша», это уже нездорово. В ЛДНР, слава богу, опасность ситуации осознали еще в 2014 году и с той же осени начали активно разоружать население.
Процесс был непростой: еще в самом начале боевых действий по рукам разошлось множество самозарядных карабинов Симонова, ТТ и других «стволов». Позже появилось немало трофеев: в первые месяцы боевых действий украинцы часто драпали, бросив все, вплоть до стрелкового оружия. Тысячи единиц были подобраны после зачистки котлов.
Понимая, что народ в Новороссии запасливый и боевой, что люди немало всего успели прикопать «на всякий случай», правительство ЛДНР в 2015 году приняло единственно верное решение: разрешить регистрацию любого огнестрельного оружия вплоть до калибра 11,43 мм (45-й калибр), в том числе автоматическое — пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы и пулеметы.
Достаточно в течение двух недель, после того как в руки вам попал «ствол», обратиться в отдел разрешительной системы МВД, предоставить справку об отстреле оружия и заплатить пошлину, чтобы вполне легально владеть хоть Стечкиным, хоть ПКМ и неограниченным количеством боеприпасов к нему. Разгуливать по улицам с этим оружием нельзя (для ношения разрешены только пистолеты), зато дома можно хранить практически неограниченный арсенал, лишь бы он был зарегистрирован и были соблюдены условия для безопасного хранения.
На сегодняшний день в ЛДНР запрещено хранение и регистрация крупнокалиберного оружия, подствольных гранатометов, гранатометов и гранат, хотя, откровенно признаться, скорее всего, подобного добра все еще гуляет предостаточно. Что неудивительно, учитывая, что в 2014 году РГД можно было купить за 200 гривен.
В республиках регулярно проводятся мероприятия по добровольной сдаче оружия и, нужно сказать, что ни одно не проходит безрезультатно. Только недавно в ЛНР стартовала подобная акция, и уже есть добровольно принесенные в полицию СКС, снайперская винтовка Драгунова, патроны и один снаряд. Скорее всего, продолжение следует.
Понятно, что добровольными акциями борьба с незаконным оборотом оружия не ограничивается. МВД регулярно проводит отработки, МГБ и Корпус работают с военнослужащими вплоть до случайных проверок на полиграфе. В общем, работа ведется и, судя по низкой статистике преступлений с использованием огнестрельного оружия, гранат и прочего «железа», достаточно успешно.
В целом никакой статистики, реально отображающей количество огнестрельного оружия на руках у населения, не существует. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что сейчас у гражданских огневая мощь легко бы поспорила с возможностями ополчения в мае-июне 2014 года.
Все это дает лишний повод усомниться в реалистичности сценария по возврату Донбасса в состав Украины. Наверное, эмиссарам Киева было бы в ЛДНР очень неуютно, учитывая, что из любого окна их могут взять на прицел.
На Украине ситуация действительно близка к тому, чтобы выйти из-под контроля. Достаточно посмотреть статистику или какое-то время последить за криминальной хроникой. Когда любой захудалый домушник начинает швырять в приехавшую на вызов полицию РГД-5 и отстреливаться из «Калаша», это уже нездорово. В ЛДНР, слава богу, опасность ситуации осознали еще в 2014 году и с той же осени начали активно разоружать население.
Процесс был непростой: еще в самом начале боевых действий по рукам разошлось множество самозарядных карабинов Симонова, ТТ и других «стволов». Позже появилось немало трофеев: в первые месяцы боевых действий украинцы часто драпали, бросив все, вплоть до стрелкового оружия. Тысячи единиц были подобраны после зачистки котлов.
Понимая, что народ в Новороссии запасливый и боевой, что люди немало всего успели прикопать «на всякий случай», правительство ЛДНР в 2015 году приняло единственно верное решение: разрешить регистрацию любого огнестрельного оружия вплоть до калибра 11,43 мм (45-й калибр), в том числе автоматическое — пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы и пулеметы.
Достаточно в течение двух недель, после того как в руки вам попал «ствол», обратиться в отдел разрешительной системы МВД, предоставить справку об отстреле оружия и заплатить пошлину, чтобы вполне легально владеть хоть Стечкиным, хоть ПКМ и неограниченным количеством боеприпасов к нему. Разгуливать по улицам с этим оружием нельзя (для ношения разрешены только пистолеты), зато дома можно хранить практически неограниченный арсенал, лишь бы он был зарегистрирован и были соблюдены условия для безопасного хранения.
На сегодняшний день в ЛДНР запрещено хранение и регистрация крупнокалиберного оружия, подствольных гранатометов, гранатометов и гранат, хотя, откровенно признаться, скорее всего, подобного добра все еще гуляет предостаточно. Что неудивительно, учитывая, что в 2014 году РГД можно было купить за 200 гривен.
В республиках регулярно проводятся мероприятия по добровольной сдаче оружия и, нужно сказать, что ни одно не проходит безрезультатно. Только недавно в ЛНР стартовала подобная акция, и уже есть добровольно принесенные в полицию СКС, снайперская винтовка Драгунова, патроны и один снаряд. Скорее всего, продолжение следует.
Понятно, что добровольными акциями борьба с незаконным оборотом оружия не ограничивается. МВД регулярно проводит отработки, МГБ и Корпус работают с военнослужащими вплоть до случайных проверок на полиграфе. В общем, работа ведется и, судя по низкой статистике преступлений с использованием огнестрельного оружия, гранат и прочего «железа», достаточно успешно.
В целом никакой статистики, реально отображающей количество огнестрельного оружия на руках у населения, не существует. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что сейчас у гражданских огневая мощь легко бы поспорила с возможностями ополчения в мае-июне 2014 года.
Все это дает лишний повод усомниться в реалистичности сценария по возврату Донбасса в состав Украины. Наверное, эмиссарам Киева было бы в ЛДНР очень неуютно, учитывая, что из любого окна их могут взять на прицел.
- Автор:
- Егор Махов
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