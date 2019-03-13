Мультисервисная транспортная сеть связи для министерства обороны
В ближайшем будущем системы связи и управления вооруженными силами России ждет серьезная перестройка. Предлагается строительство нового комплекса под названием «Мультисервисная транспортная сеть связи» или МТСС, который будет решать все задачи по передаче и обработке информации в сфере управления вооруженными силами. МТСС заменит существующие крупномасштабные сети и системы и при этом будет иметь серьезные преимущества перед ними. Предлагаются различные решения, направленные на обеспечение высокой производительности и безопасности.
Следует напомнить, что сейчас для передачи информации в российской армии используется система ЗСПД – «Закрытый сегмент передачи данных». Она построена с использованием собственных армейских и общих гражданских элементов. В целом это отвечает требованиям времени, но в новом проекте предлагаются иные подходы и концепции.
Данные «Красной Звезды»
О старте работ по строительству МТСС 1 марта сообщила газета «Красная Звезда». В ней появилась статья «На уровне возможностей века» за авторством начальника направления Главного управления связи ВС РФ капитана 1 ранга А. Писаренко. Темой статьи стала модернизация систем связи и создание принципиально новой сети. Причиной появления МТСС автор называет растущую роль средств связи и управления, а также специфические требования к ним, связанные с актуальными факторами.
Современные технологии позволяют строить сети связи зонального и магистрального уровня, способные передавать практически любые объемы данных по всей территории страны. Тем не менее, для эффективного применения такой материальной части необходимы принципиально новые решения в области управления. Именно такие идеи лежат в основе проекта МТСС.
В связи с ростом объемов передаваемых данных предлагается строить новую единую МТСС для использования армейскими структурами. Предусматривается развертывание новых объектов и линий связи, предназначенных исключительно для министерства обороны. Строить их следует с применением современных технологий из разных сфер. Результатом работ должна стать защищенная сеть связи, обеспечивающая передачу данных и документов по всей стране, а также способная сохранять работоспособность в разных условиях.
Единая система управления МТСС будет состоять из нескольких основных компонентов, связанных друг с другом. Это подсистемы организационного, оперативно-технического и технологического управления. Также предусматривается т.н. система поддержки и принятия решений. Одним из главных элементов МТСС станет система хранения данных.
Все компоненты Мультисервисной сети будут работать в едином контуре информационной безопасности. Будет обеспечиваться идентификация пользователей, а также ведение журналов их действий. Предлагается отслеживать и сохранять все действия пользователей с документами. Также компоненты безопасности должны будут выявлять угрозы и своевременно реагировать на них.
Важнейшим компонентом МТСС станет подсистема технологического управления. В ее задачи войдет контроль за работой всех элементов сети и определение их работоспособности. При наличии перегрузки, нештатной ситуации и т.д., а также при их прогнозировании подсистема управления должна будет перестраивать архитектуру сети связи для сохранения общей работоспособности. Подобные задачи будут решаться как автоматикой, так и дежурной сменой операторов.
Ответственным лицам предстоит работать с т.н. системой поддержки и принятия решений. Этот компонент МТСС будет собирать всю доступную информацию и обеспечивать ее анализ с целью последующего вынесения решений. Это создаст улучшенные условия для оперативного принятия решений на основе комплексного анализа информации.
«Красная Звезда» огласила часть сведений об архитектуре будущего комплекса связи и управления, но не раскрыла прочие данные. В первую очередь, не огласили основные особенности «физической» архитектуры, а также примерные сроки реализации текущих планов. Тем не менее, вскоре новые подробности появились в других средствах массовой информации.
Данные «Известий»
12 марта в издании «Известия» появилась статья «Военный, красивый, суверенный: армия РФ создает закрытый интернет», в которой приводились новые сведения о системе МТСС. Со ссылкой на неназваные источники в министерстве обороны приводились некоторые новые данные, представляющие большой интерес.
Источник сообщил, что первый этап работ по строительству Мультисервисной транспортной сети связи будет завершен до конца текущего года. Полностью систему МТСС достроят через два года. При ее строительстве будут использоваться последние отечественные наработки в области связи. Планируется развертывание множества новых объектов и ряда линий связи.
В основе МТСС будет лежать зональные сети, построенные на основе оптоволоконных каналов. Их соединят в более крупную структуру, работающую по всей территории России. Уже начаты приготовления к будущему строительству магистральных линий стратегического уровня. Новые кабельные линии будут проложены в Арктике и на Дальнем Востоке. Они соединят все сети от Североморска до Владивостока.
Для хранения и обработки данных будут построены собственные дата-центры министерства обороны. Уже начата проработка вопроса создания распределенной сети таких объектов. Документы и прочие данные будут храниться по облачному принципу с распределением информации по разным серверам и многократным копированием для снижения рисков.
При помощи МТСС будет собираться и обрабатываться информация о состоянии войск и их материальной части. В режиме реального времени будет обеспечиваться слежение за всеми образцами техники воздушно-космических сил, военно-морского флота и т.д. Местонахождение подразделений и соединений, а также тех или иных образцов техники будет выводиться на интерактивных картах Национального центра управления обороной. Это упростит слежение за обстановкой и управление войсками в целом.
Являясь неким подобием «общего» Интернета, МТСС получит свои поисковые средства. Семантический поисковик позволит делать запросы информации по ключевым фразам или отдельным словам.
При помощи Мультисервисной сети будет осуществляться сбор и обработка данных о работе всех армейских структур. Также эта система будет отвечать за передачу приказов на всех уровнях. Наконец, через нее будут решаться вопросы логистики и обеспечения. При этом речь идет о выполнении всех необходимых операций и работ через закрытую защищенную систему, доступную только российским вооруженным силам.
Сети будущего
Таким образом, к настоящему времени российское министерство обороны сформировало план по развитию своих «глобальных» систем связи и управления, а также приступило к их реализации. Первые результаты проекта МТСС ожидаются уже в конце этого года, а еще через несколько лет новая сеть связи полностью заменит существующие структуры. Ожидается, что строительство новых систем связи упростит решение всех основных задач, а также даст определенные преимущества в области эффективности, производительности и безопасности.
Из последних новостей следует, что для развертывания МТСС требуется строительство множества новых объектов инфраструктуры. Речь идет о дата-центрах для хранения и обработки информации, о пользовательских терминалах разного уровня, а также о новых сетях передачи данных. В частности, запланированы масштабные работы по прокладке оптоволоконной линии через Арктику и Дальний Восток.
По сути, речь идет о строительстве собственной системы министерства обороны, по своей структуре напоминающей общедоступный Интернет. В ней будут различные ресурсы того или иного назначения, облачные хранилища данных, поисковик и т.д. Естественно, ресурсы и возможности МТСС не будут полностью повторять существующие гражданские – они должны прорабатываться с учетом потребностей вооруженных сил. Прежде всего, речь идет об устойчивости, исключении утечек данных и т.д.
В отечественных СМИ в контексте Мультисервисной транспортной сети связи в последние дни циркулирует любопытная версия. Сейчас Государственная дума и профильные организации занимаются законопроектом об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета в случае отключения от зарубежной инфраструктуры. Новости о МТСС на этом фоне приводят к появлению версии о возможном включении армейской системы связи в состав «суверенного Рунета».
Впрочем, официальные лица пока никак не комментируют такие предположения. Вероятно, МТСС не будут объединять с общегражданскими средствами связи. Эта структура изначально создается изолированной от общего Интернета, что необходимо для обеспечения безопасности. Вряд ли в будущем, на фоне параллельных событий в других сферах, министерство обороны откажется от таких планов, лежащих в основе проекта.
Таким образом, в обозримом будущем в распоряжении российских вооруженных сил появится новый инструмент для организации связи, осуществления управления и обмена данными. Мультисервисная транспортная сеть связи создается в качестве специализированного средства для министерства обороны и исключительно под его требования. Стоит ожидать, что подобная структура справится со своими задачами и обеспечит армию связью и инструментами управления, соответствующими требованиям настоящего и будущего.
По материалам сайтов:
http://redstar.ru/
https://iz.ru/
https://function.mil.ru/
https://riafan.ru/
https://tass.ru/
Следует напомнить, что сейчас для передачи информации в российской армии используется система ЗСПД – «Закрытый сегмент передачи данных». Она построена с использованием собственных армейских и общих гражданских элементов. В целом это отвечает требованиям времени, но в новом проекте предлагаются иные подходы и концепции.
Данные «Красной Звезды»
О старте работ по строительству МТСС 1 марта сообщила газета «Красная Звезда». В ней появилась статья «На уровне возможностей века» за авторством начальника направления Главного управления связи ВС РФ капитана 1 ранга А. Писаренко. Темой статьи стала модернизация систем связи и создание принципиально новой сети. Причиной появления МТСС автор называет растущую роль средств связи и управления, а также специфические требования к ним, связанные с актуальными факторами.
Современные технологии позволяют строить сети связи зонального и магистрального уровня, способные передавать практически любые объемы данных по всей территории страны. Тем не менее, для эффективного применения такой материальной части необходимы принципиально новые решения в области управления. Именно такие идеи лежат в основе проекта МТСС.
В связи с ростом объемов передаваемых данных предлагается строить новую единую МТСС для использования армейскими структурами. Предусматривается развертывание новых объектов и линий связи, предназначенных исключительно для министерства обороны. Строить их следует с применением современных технологий из разных сфер. Результатом работ должна стать защищенная сеть связи, обеспечивающая передачу данных и документов по всей стране, а также способная сохранять работоспособность в разных условиях.
Единая система управления МТСС будет состоять из нескольких основных компонентов, связанных друг с другом. Это подсистемы организационного, оперативно-технического и технологического управления. Также предусматривается т.н. система поддержки и принятия решений. Одним из главных элементов МТСС станет система хранения данных.
Все компоненты Мультисервисной сети будут работать в едином контуре информационной безопасности. Будет обеспечиваться идентификация пользователей, а также ведение журналов их действий. Предлагается отслеживать и сохранять все действия пользователей с документами. Также компоненты безопасности должны будут выявлять угрозы и своевременно реагировать на них.
Важнейшим компонентом МТСС станет подсистема технологического управления. В ее задачи войдет контроль за работой всех элементов сети и определение их работоспособности. При наличии перегрузки, нештатной ситуации и т.д., а также при их прогнозировании подсистема управления должна будет перестраивать архитектуру сети связи для сохранения общей работоспособности. Подобные задачи будут решаться как автоматикой, так и дежурной сменой операторов.
Ответственным лицам предстоит работать с т.н. системой поддержки и принятия решений. Этот компонент МТСС будет собирать всю доступную информацию и обеспечивать ее анализ с целью последующего вынесения решений. Это создаст улучшенные условия для оперативного принятия решений на основе комплексного анализа информации.
«Красная Звезда» огласила часть сведений об архитектуре будущего комплекса связи и управления, но не раскрыла прочие данные. В первую очередь, не огласили основные особенности «физической» архитектуры, а также примерные сроки реализации текущих планов. Тем не менее, вскоре новые подробности появились в других средствах массовой информации.
Данные «Известий»
12 марта в издании «Известия» появилась статья «Военный, красивый, суверенный: армия РФ создает закрытый интернет», в которой приводились новые сведения о системе МТСС. Со ссылкой на неназваные источники в министерстве обороны приводились некоторые новые данные, представляющие большой интерес.
Источник сообщил, что первый этап работ по строительству Мультисервисной транспортной сети связи будет завершен до конца текущего года. Полностью систему МТСС достроят через два года. При ее строительстве будут использоваться последние отечественные наработки в области связи. Планируется развертывание множества новых объектов и ряда линий связи.
В основе МТСС будет лежать зональные сети, построенные на основе оптоволоконных каналов. Их соединят в более крупную структуру, работающую по всей территории России. Уже начаты приготовления к будущему строительству магистральных линий стратегического уровня. Новые кабельные линии будут проложены в Арктике и на Дальнем Востоке. Они соединят все сети от Североморска до Владивостока.
Для хранения и обработки данных будут построены собственные дата-центры министерства обороны. Уже начата проработка вопроса создания распределенной сети таких объектов. Документы и прочие данные будут храниться по облачному принципу с распределением информации по разным серверам и многократным копированием для снижения рисков.
При помощи МТСС будет собираться и обрабатываться информация о состоянии войск и их материальной части. В режиме реального времени будет обеспечиваться слежение за всеми образцами техники воздушно-космических сил, военно-морского флота и т.д. Местонахождение подразделений и соединений, а также тех или иных образцов техники будет выводиться на интерактивных картах Национального центра управления обороной. Это упростит слежение за обстановкой и управление войсками в целом.
Являясь неким подобием «общего» Интернета, МТСС получит свои поисковые средства. Семантический поисковик позволит делать запросы информации по ключевым фразам или отдельным словам.
При помощи Мультисервисной сети будет осуществляться сбор и обработка данных о работе всех армейских структур. Также эта система будет отвечать за передачу приказов на всех уровнях. Наконец, через нее будут решаться вопросы логистики и обеспечения. При этом речь идет о выполнении всех необходимых операций и работ через закрытую защищенную систему, доступную только российским вооруженным силам.
Сети будущего
Таким образом, к настоящему времени российское министерство обороны сформировало план по развитию своих «глобальных» систем связи и управления, а также приступило к их реализации. Первые результаты проекта МТСС ожидаются уже в конце этого года, а еще через несколько лет новая сеть связи полностью заменит существующие структуры. Ожидается, что строительство новых систем связи упростит решение всех основных задач, а также даст определенные преимущества в области эффективности, производительности и безопасности.
Из последних новостей следует, что для развертывания МТСС требуется строительство множества новых объектов инфраструктуры. Речь идет о дата-центрах для хранения и обработки информации, о пользовательских терминалах разного уровня, а также о новых сетях передачи данных. В частности, запланированы масштабные работы по прокладке оптоволоконной линии через Арктику и Дальний Восток.
По сути, речь идет о строительстве собственной системы министерства обороны, по своей структуре напоминающей общедоступный Интернет. В ней будут различные ресурсы того или иного назначения, облачные хранилища данных, поисковик и т.д. Естественно, ресурсы и возможности МТСС не будут полностью повторять существующие гражданские – они должны прорабатываться с учетом потребностей вооруженных сил. Прежде всего, речь идет об устойчивости, исключении утечек данных и т.д.
В отечественных СМИ в контексте Мультисервисной транспортной сети связи в последние дни циркулирует любопытная версия. Сейчас Государственная дума и профильные организации занимаются законопроектом об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета в случае отключения от зарубежной инфраструктуры. Новости о МТСС на этом фоне приводят к появлению версии о возможном включении армейской системы связи в состав «суверенного Рунета».
Впрочем, официальные лица пока никак не комментируют такие предположения. Вероятно, МТСС не будут объединять с общегражданскими средствами связи. Эта структура изначально создается изолированной от общего Интернета, что необходимо для обеспечения безопасности. Вряд ли в будущем, на фоне параллельных событий в других сферах, министерство обороны откажется от таких планов, лежащих в основе проекта.
Таким образом, в обозримом будущем в распоряжении российских вооруженных сил появится новый инструмент для организации связи, осуществления управления и обмена данными. Мультисервисная транспортная сеть связи создается в качестве специализированного средства для министерства обороны и исключительно под его требования. Стоит ожидать, что подобная структура справится со своими задачами и обеспечит армию связью и инструментами управления, соответствующими требованиям настоящего и будущего.
По материалам сайтов:
http://redstar.ru/
https://iz.ru/
https://function.mil.ru/
https://riafan.ru/
https://tass.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter