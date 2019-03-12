Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ
Роскосмос впервые опубликовал в своем Twitter видео, рассказывающее о двигателе РД-171МВ, который является на сегодняшний день самым мощным в мире. Двигатель разрабатывается для новых ракет-носителей среднего класса "Союз-5" (Иртыш) и сверхтяжелого класса "Енисей".
По словам гендиректора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова, где разрабатывают новый двигатель, мощность РД-171МВ составляет 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. Первый двигатель планируется передать заказчику в 2021 году для установки на первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" (Иртыш), запуск которой запланирован на 2022 год с космодрома Байконур.
В НПО "Энергомаш" отметили, что новый двигатель РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, который применяется на первой ступени ракеты-носителя "Зенит". Сроки разработки нового двигателя выдерживаются и идут в графике.
О сборке первого экземпляра двигателя РД-171МВ и подготовке его к огневым испытаниям сообщал в начале февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" (Иртыш) разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по ранее утвержденному Роскосмосом эскизному проекту. Создание ракеты намерены закончить к 2021 году, а в 2022 году провести ее первое испытание. Новую ракету планируют использовать для выведения на низкую околоземную орбиту пилотируемого корабля "Федерация".
По словам гендиректора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова, где разрабатывают новый двигатель, мощность РД-171МВ составляет 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. Первый двигатель планируется передать заказчику в 2021 году для установки на первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" (Иртыш), запуск которой запланирован на 2022 год с космодрома Байконур.
В НПО "Энергомаш" отметили, что новый двигатель РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, который применяется на первой ступени ракеты-носителя "Зенит". Сроки разработки нового двигателя выдерживаются и идут в графике.
О сборке первого экземпляра двигателя РД-171МВ и подготовке его к огневым испытаниям сообщал в начале февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" (Иртыш) разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по ранее утвержденному Роскосмосом эскизному проекту. Создание ракеты намерены закончить к 2021 году, а в 2022 году провести ее первое испытание. Новую ракету планируют использовать для выведения на низкую околоземную орбиту пилотируемого корабля "Федерация".
- Использованы фотографии:
- Роскосмос
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