Американский дипломат сдавал багаж. С миной

«Русские подложили мину в багаж американского дипломата в Москве, в аэропорту «Шереметьево». Новая циничная провокация Путина против свободного мира!» Такими могли быть сегодня заголовки мировой честнейшей прессы, если бы наши таможенники не обнаружили эту мину в багаже американского дипломата в аэропорту. Теперь нам рассказывают сказки, что этот дипломат является коллекционером, и хотел украсить свою коллекцию русским сувениром.Либеральные эксперты верят, они обманываться в таких случаях всегда рады и вслед за пресс-службой Госдепа повторяют: мина не представляла опасности, она же была без взрывчатки, хотя и со взрывателем. И вообще, что в этом такого? Дипломат со странностями, коллекционер-минёр… Если оставить эти бредни, то ситуация представляется достаточно серьёзной.Дипломат, являющийся, по определению, лицом весьма ответственным, везёт в аэропорт мину. Всё-таки настоящую. Когда вдумываешься в эту фразу, ощущаешь, что погружаешься в абсурд: этого не может быть. Лезет на ум из детства: «Дама сдавала в багаж…» Американский дипломат в аэропорту сдаёт в багаж мину.Не нужно обманываться: это была спецоперация-спецпровокация. Говорят, что проверяли бдительность таможенников и работу средств досмотра. Нет. Надеялись на халатность таможенников, уверенные нашими доброжелателями в нашем разгильдяйстве. Может быть, надеялись на некий пиетет таможни перед иностранными дипломатами, что на дипломатов смотрят несколько сквозь пальцы: что такого особенного может везти дипломат?Потом в аэропорту Нью-Йорка американская таможня обнаружила бы эту мину у дипломата, прибывшего из Москвы. Он делал бы круглые глаза в позе оскорблённой невинности: «Я – дипломат! Я не знаю, откуда взялась мина в моём багаже, и требую это выяснить!» Это ситуация «отравления Скрипалей» в Солсбери, полный аналог!Далее можно предъявлять ультиматум Москве: признаться в 24 часа, что это её спецслужбы подложили мину в багаж дипломата. Потому что больше некому: дипломат не может быть перевозчиком мин. Это провокация типа «отравления Скрипалей», где мина играет роль ОВ «Новичок», по степени абсурда ситуации. Вот зачем было травить Скрипалей, тем более «Новичком»? По той же причине, по какой дипломат везёт мину в аэропорт. Это абсурд, который в этой провокации тоже должен был бы объяснить мировому сообществу российский президент.Далее знаменитое английское хайли лайкли: это сделано по личному указанию Путина. Нет, Путин лично приехал и подложил мину дипломату в багаж по причине своей демонической личности. Вся провокация строилась на высокоморальном посыле, что американский дипломат не может положить мину в свой багаж, он ведь совсем не то, что «эти русские». Всё «дело Скрипалей» тоже держится на моральном посыле, что Англия ведь не может отравить Скрипалей, тем более «Новичком»! Да нет…Ещё как может! Об этом сообщил экс-министр Борис Джонсон, в Англии это называется операцией «дохлая кошка»: оная вбрасывается на стол, чтобы все только о ней и говорили. Откуда она взялась? Хайли лайкли его знает!О чём всё это говорит? Кто-то в американских верхах, самых-самых, просто сошёл с ума и поставил «дохлых кошек» на поток. Только что стало известно, что вице-президент Майкл Пенс предлагал европейским своим союзникам провести провокацию «Керченский пролив 2». Чем это не военно-морская «дохлая кошка»? Где их будут вбрасывать дальше?Поэтому спускать американцам такие вещи на тормозах нельзя, тогда они будут продолжаться. Нужно требовать от президента Трампа и госсекретаря его Помпео расследовать, кто у них там сошёл с ума в спецслужбах и приготавливает миру «дохлых кошек». Сказку о дипломате-коллекционере мин пусть оставят для либеральной общественности, а нам неплохо бы выяснить, не посещал ли дипломат-минёр Солсбери и не был ли знаком с английской спецслужбой МИ-5?Вообще, Трамп в этом деле должен быть бы заинтересован, похоже, разработчики этих абсурдных провокаций приложили руку и к «сговору Трампа с Путиным»: почерк один и тот же, сумасшедшая наглость, цинизм и абсурд. Ниточкой к этому заговору может быть вице-президент Майкл Пенс – это ведь он выступил инициатором новой провокации в Керченском проливе.На всякий пожарный случай, стоило бы ужесточить контроль за американскими дипломатами в Москве до выяснения инцидента с дипломатом-минёром. Нельзя исключать, что мы имеем дело с не вполне адекватными людьми.