Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру

80 лет назад, в марте 1939 года, Гитлер ввёл войска в Чехию и Моравию. Прекратила своё существование Чехословакия, уже в 1938 году урезанная в пользу Германии, Польши и Венгрии. 14 марта Словакия объявила о своей независимости, но фактически оказалась под контролем Третьего рейха. 15 марта указом Гитлера Чехия и Моравия были объявлены протекторатом Германской империи.Третий рейх, пользуясь поддержкой хозяев Запада, заинтересованных в скорейшем восстановлении военно-экономической мощи Германской империи, чтобы бросить её в «крестовый поход» на Восток, на СССР-Россию, быстро ликвидировал ограничения Версальской системы и начал округлять свои владения за счёт соседей.Гитлер готовился к большой войне и решал задачу по воссоединению всех германцев в одной империи. В марте 1938 года была решена задача воссоединения Германии с Австрией. Берлин сделал первый важный шаг по созданию «срединной Европы» — гитлеровского Евросоюза. Немцы получили стратегический плацдарм для захвата Чехословакии (ранее она входила в состав Австрийской империи) и дальнейшей экспансии с Юго-Восточной Европе.При этом германский генералитет боялся столь агрессивной и неосторожной политики Гитлера. Его предостерегали от захвата Австрии, а затем и действий против Чехословакии. Третий рейх ещё восстановил свой военный потенциал, не был готов в войне. Даже одна Чехословакия могла тогда успешно противостоять Рейху, ей нужна была только политическая поддержка. А Франция и Англии могли легко остановить Германию жесткой политической реакцией и концентрацией войск на её западной границе. Однако Гитлер решительно шёл к своим целям, не слушая вполне разумных предостережений своих военных. Дело было в том, что он был уверен, что его не будут останавливать, ограничатся порицанием. Фюрер знал, что хозяева Запада сдадут ему значительную часть Европы, чтобы он затем пошёл на Восток.Фашистская Италия, которая ранее препятствовала захвату Австрии, и была сильнее только что созданного нацистского государства, теперь была потрепана в Испании и Абиссинии (Эфиопия). Третий рейх превзошел в технологиях, военной и экономической мощи бывшего «старшего брата». Теперь Рим послушно следовал за сильным партнером. Англия и Франция закрыли глаза на захват Австрии. Хозяева Лондона и пассивно следовавшего за ним Парижа делали ставку на Гитлера, рост мощи Рейха, чтобы снова стравить немцев с русскими. Поэтому дипломатия Англии и Франции молчала, пока Гитлер давил политическое сопротивление Вены. Оставшись в одиночестве, Вена капитулировала. Британское правительство Чемберлена проявило характерный образец лицемерия: сначала выразило протест, осудило Берлин, а в апреле уже формально признало захват Австрии Германией. Тот факт, что ведущие державы Запада не склонны дать коллективный отпор агрессивной политике Берлина, отметила Москва. На пленуме Лиги наций 21 сентября 1938 года советская делегация заявила: «Исчезновение австрийского государства прошло незамеченным для Лиги наций».20 февраля 1938 года Гитлер в рейхстаге заявил о желании объединить «10 миллионов немцев, живущих по ту сторону границы». Германская пресса активно требовала удовлетворить интересы немцев Судетской области Чехословакии. Среди судетских немцев активно работала «судетонемецкая партия» Генлейна. После захвата Рейхом Австрии сторонники Генлейна потребовали территориальной автономии для Судет. Такой же автономии требовала для Словакии и националистическая партия Глинки.Прага тогда имела возможность отстоять независимость: армия была вполне боеспособной, одной из лучших в Европе, имела передовую технику, хорошие кадры, опиралась на сильные приграничные оборонительные рубежи и военную промышленность. Однако судьба Чехословакии оказалась в зависимости от решения хозяев Запада, в первую очередь Франции, с которой у Праги был договор о взаимной помощи. Чехословацкие лидеры сами не решились противостоять Германии.Однако Париж тогда шёл в фарватере британской политики. А Лондон потребовал во что бы то ни стало избежать столкновения с Германией. Дело в том, чтоБритания сначала через прессу, а затем по дипломатическим каналам стала оказывать давление на Прагу. До чехов доводили мысль, что Англия и Франция не будут воевать за Чехословакию, поэтому судетский вопрос надо решить мирным путем. Так, в беседах с чешским послом Массариком британский министр иностранных дел Галифакс настойчиво убежал его, что надо предотвратить войну, дать удовлетворение требованиям судетских немцев. Летом 1938 года англичане и французы признали предложения Гитлера по Чехословакии приемлемыми, это стало основой для будущего Мюнхенского сговора.22 июля 1938 года Лондон потребовал от Праги принять меры по «умиротворению Европы». Чехи дали согласие начать переговоры об автономии судетских немцев. Однако Генлейну и его сподвижникам было уже мало. 29 июля Генлейн выступил в Бреславле с декларацией, где провозгласил принципы германского пангерманизма: все немцы должны жить в одном государстве и подчинять только немецким законам. Лондон немедленно оказал давление на Прагу, чтобы в кратчайшие сроки заключить соглашение. Германия в это время оказывала военное давление: в армию призвали запасных, начпли её мобилизацию, проводились военные маневры, на границе Чехословакии строили новые укрепления, немецкие самолеты вторгались в чешское воздушное пространство, на границе начались провокации и т. д. В это же время Лондон угрожал Праге, что в случае войны Чехословакия будет раздавлена полчищами Гитлера, поэтому необходимо уступить. В итоге Прагу стали обвинять в том, что её жесткая позиция может вызвать общую войну в Европе.Во Франции военные говорили о стратегической необходимости защитить Чехословакию. Генерал Гамелен доказывал, что Чехословакию можно и надо защитить, так как это вопрос безопасности самой Франции. Сильнейшая армия Западной Европы – французская, в союзе с чехословацкой армией могла остановить германскую агрессию. Однако французские политики были настроены по-другому. Они считали, что «лучше мир с Гитлером, чем война против него вместе с Ворошиловым». Поэтому Даладье сообщил чехам, что Франция не может выполнить свои союзные обязательства в отношении Чехословакии.15 сентября 1938 года прошла встреча Чемберлена с Гитлером в Берхтесгадене. Гитлер потребовал окончательного и полного самоопределения судетских немцев. После этого Чемберлен провёл встречу с Даладье и Бонна. Британцы и французы окончательно решили пожертвовать Чехословакией, чтобы договориться с Гитлером. 19 сентября Праге передали ноту, в которой сообщалось, что для предупреждения европейской войны она должна немедленно передать Рейху Судеты. Праге пообещали «международную гарантию» её новых границ. По сути,20 сентября Прага попросила Англию и Францию пересмотреть это решение и передать вопрос на арбитражное разбирательство в соответствии с германо-чехословацким соглашением 1925 года. Вечером того же дня британцы предупредили чешское правительство, что если они будут дальше упорствовать, то они перестанут «интересоваться его судьбой». Французы повторили эту угрозу. 21 сентября чехословацкому президенту Бенешу предъявили ультиматум: требование немедленной капитуляции Чехословакии. Прага должна была принять англо-французский план или она становилась «единственной виновницей неизбежной войны». Также чехов предупредили, что если они объединятся с русскими, то война примет характер «крестового похода против большевиков». В итоге Прага капитулировала.22 сентября 1938 года Чемберлен сообщил Гитлеру во время встречи в Годесберге, что дело урегулировано – вопрос о судетских немцах решён в интересах Германии. Но теперь Гитлеру было мало и этого. Он потребовал, чтобы заодно были удовлетворены территориальные претензии Венгрии и Польши к Чехословакии. 24 сентября британцы передали Праге новые требования Берлина. 25 сентября чехословацкий посланник Массарик вручил Чемберлену ответ Праги — немецкие предложения была названы «абсолютно неприемлемыми». Однако Лондон продолжил своё дипломатическое давление на Прагу. В Англии и Франции устроили панику, «шантаж войной», раздувая угрозу войны с Германией из-за Чехословакии. Общественное мнение склоняли к «умиротворению» Германии. Чехов показывали как возможных виновников начала большой войны в Европе.Гитлер, увидев, что не всё идёт по плану, бесновался, устроил психическую атаку. Вечером 26 сентября он выступил в берлинском Спорт-паласе с новыми угрозами в адрес Чехословакии. «Если к 1 октября, — говорил фюрер, — Судетская область не будет передана Германии, я, Гитлер, сам пойду, как первый солдат, против Чехословакии». Он обещал, что после урегулирования судетского вопроса, Германия не будет иметь никаких территориальных претензий в Европе: «Нам чехи не нужны». При этом чехов обвиняли в зверствах и притеснениях в отношении судетских немцев. Германию охватил военный психоз.29 сентября 1938 года в Мюнхене прошла встреча лидеров европейских великих держав Германии, Англии, Франции, Италии – Гитлера, Чемберлена, Даладье и Муссолини. Судьба Чехословакии была решена без её участия. Чешских посланников приняли в Мюнхене только для того, чтобы сообщить результаты конференции. Праге предложили передать Германии все пограничные с ней районы, а не только Судеты. Эти районы чехи должны были очистить до 10 октября 1938 года. Все военные укрепления, которые находились в этих районах, передавались немцам. Также Прага должна была соответствующим образом урегулировать вопрос о нацменьшинствах с Венгрией и Польшей. Имелось в виду, что Чехословакия должна передать соответствующие районы Венгрии и Польше.Прага под давлением Лондона и Парижа капитулировала. 1 октября 1938 года германские войска беспрепятственно вошли в Чехословакию. Они захватили Судеты и ряд других районов и городов, где немцев почти не было. Словакия передала Венгрии южные и восточные районы, где венгры составляли большинство населения. Венгрия получила часть Прикарпатской Руси. Польша одновременно с Германией ввела войска в Тешинскую область. По настоянию немцев президент Бенеш подаёт в отставку. Таким образом, Чехословакия частично утратила суверенитет, 38% своей территории, значительную часть населения и своего промышленного потенциала. Её военная безопасность была уничтожена. Пограничные укрепления были утрачены. Немцы были в 30 км от Праги, чехам запретили строить новые укрепления на новой границе.Во время подписания Мюнхенского соглашения. Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и ЧианоДальнейшая уступчивость Лондона и Парижа по различным вопросам показала Гитлеру, что он может завершить захват Чехословакии. В частности, Лондон и Берлин развивали концепцию «вечного мира» на основе передела мира между Великобританией и Германией. Британцы намекали, что при движении на восток, немцы не встретят помех со стороны Англии. Лондон и Париж установили дипломатические отношения с победившим в Испании режимом Франко без каких-либо предварительных условий. Франция шла на уступки Испании и Италии.Первоначально Берлин стал давить на Прагу, чтобы чехи дали автономию Словакии и Прикарпатской Руси. 7-8 октября 1938 года чехословацкое правительство предоставило автономию Словакии и Прикарпатской Руси. По инициативе гитлеровской дипломатии в Вене 2 ноября 1938 года было принято компромиссное решение между Венгрией, Польшей и Чехословакией. Чехословакия передавала Венгрии южные районы Словакии (около 10 тыс. км²) и юго-западные районы Прикарпатской Руси (около 2 тыс. км²). В декабре 1938 – январе 1939 года Берлин дал понять Будапешту, что в случае захвата Прикарпатской Руси (Украины) венгры не встретят сопротивление Германии. За это Будапешт обещал присоединиться к Антикоминтерновскому пакту, что было сделано в марте 1939 года.Немецкая дипломатия активно работала со словацкими националистами. Они должны были сыграть роль судетских немцев, по примеру 1938 года. В Словакии активно развивалось сепаратистское движение. В Германии пресса активно раздувала конфликт между чехами и словаками. Чешские власти обвиняли в «зверствах». В Братиславе был организован путч. 9 марта 1939 года чешские войска заняли территорию Словакии и отстранили словацкого премьер-министра Й. Тисо от власти. Лидеры словацких сепаратистов Тисо и Дурчанский направились к Гитлеру и попросили его защиты от чешских «притеснителей». 13 марта 1939 года Тисо в Берлине объявил о независимости Словакии под патронатом Германии. 14 марта словацкий парламент объявил о независимости. Тисо стал премьер-министром, а затем и президентом «независимой» Словакии.События в Словакии нашли немедленный отклик в Прикарпатской Руси. Образованное там правительство Волошина 15 марта также объявило о независимости. Волошин попросил самостоятельности под защитой Рейха. Однако Берлин отказал и предложил не оказывать сопротивление Венгрии. Венгерские войска к 18 марта оккупировали Прикарпатскую Русь.Танкетки венгерских оккупационных войск итальянского производства «Фиат-Ансальдо» CV-35 входят на улицы чехословацкого города ХустВенгерские танкетки итальянского производства «Фиат-Ансальдо» CV-35 и солдаты на улице захваченного чехословацкого города Хуст в Прикарпатской Руси. Март 1939 года. Источник фотографий: http://waralbum.ruВ ночь на 15 марта 1939 года немецкие войска начали оккупацию остатков Чехословакии. Фюрер потребовал приезда чешского президента в Берлин. Президент Гаха с министром иностранных дел Хвалковским прибыли в германскую столицу. Здесь им предъявили готовый документ об окончательной ликвидации государственной и национальной независимости Чехословакии. Гитлер заявил Гаха и Хвалковскому, что сейчас не время для разговоров и ему нужна только их подпись на документе, по которому Богемия (Чехия) и Моравия включались в состав Германской империи. Под жестким психологическим давлением (угрозы разрушить Прагу и т. д.) чешские представители сдались. 15 марта Богемию и Моравию объявили протекторатом Германии.Нотой от 17 марта 1939 года Берлин известил мир об установлении протектората над Богемией и Моравией. Это было обосновано тем, что «в течение тысячелетия богемо-моравские земли являлись жизненным пространством германского народа». А Чехословакия была «искусственной формацией», «источником беспокойства» и обнаружила «внутреннею нежизнеспособность», поэтому произошёл фактически распад государства. И Берлин вмешался, чтобы восстановить «основы разумного порядка в Центральной Европе».Москва отказалась признавать включение Чехии в состав Рейха. Англия, Франция и США выразили формальный протест.Президент Чехословакии Эмиль Гаха и рейхсканцлер Адольф Гитлер. 15 марта 1939 г.Жители г. Брно встречают германские войска. Март 1939 г.Гитлер получил важную стратегическую территорию в центре Европы, были ликвидирована сильная чехословацкая армия, которая при поддержке Англии и Франции могла противостоять экспансии Германии. Теперь Гитлер мог начать войну на западе или востоке. В руки немцам попали вооружение и запасы 30 чехословацких дивизий (включая технику и матчасть 3 бронетанковых дивизий), мощная промышленность Чехословакии, в том числе военная. Так, к 1942 году до 40% всех вооружений и боеприпасов Германской империи производилось на территории бывшей Чехословакии.Немцы проводили этническую и профессиональную германизацию Чехии. Многие чешские рабочие и инженеры согласились «стать» немцами и обеспечивали своим трудом работу военной машины Третьего рейха. Антифашистское подполье в Чехии было практически незаметным, первые партизаны появились только в 1944 году, когда стало очевидно, что Германия проигрывает войну. Поэтому военная промышленность бывшей Чехословакии до конца Великой войны исправно работала на Рейх. Сотни тысяч чехов в 1939 – 1945 гг. работали в самой Германии. Кроме того, чехи служили в вермахте и войсках СС.Созданная в Словакии армия активно воевала на стороне гитлеровской Германии. 50-тыс. словацкая армия (3 пехотные дивизии и другие части) участвовала в войне с Польшей. Затем словаки приняли участие в войне с СССР. В июле 1941 года в составе немецкой группы армий «Юг» был словацкий армейский корпус (1-я и 2-я пехотные дивизии), всего около 45 тыс. солдат. Корпус поддерживало 63 самолета словацких ВВС. В августе 1941 года пехотные дивизии решили отозвать в Словакию, вместо них сформировали мобильную и охранную дивизии. В итоге словацкие войска воевали за Германию до апреля 1945 года.Мост через реку Одра (Одер), по которому немецкие войска входят в чешский город Остраву 15 марта 1939 г.