Балтийский детектив от шведских "военных аналитиков"

Интересное наблюдение из практики современной жизни. Сегодня совершенно не хочется читать классиков детектива или шпионских романов. Настолько примитивны интриги, придуманные авторами, что могут заинтересовать действительно очень несовременного человека.Современные, продвинутые читатели вместо детективов читают военную аналитику! Причем чтиво будет всегда интересным, если речь в нем будет идти про Россию.Такие "романы" даже по жанрам разделяются. Есть в стиле "караул, всё пропало, Россия нападет и уничтожит". Есть в стиле "да врут они всё". А есть и особо интересные — в стиле "нам бояться нечего, мы победим фейковых русских".Короче говоря, произведения на самый привередливый вкус и любого цвета.И источники таких вот выпадений мысленных осадков всегда находятся не так уж и далеко. Например, в Швеции. Романтической стране, которая у нас прочно ассоциируется с Карлсоном и Полтавой. Можно и что-то третье придумать, но надо ли?Именно такой доклад попался на глаза, а потом и в глаза. И название прямо в стиле детективной литературы — "Лопнувший пузырь". Ну как не почитать на досуге такую литературу? В порядке знакомства с новыми авторами. Особенно учитывая, что «лопнувший пузырь» — это Россия?Тем более что в аннотации к докладу авторы ссылаются на выводы авторитетного в некоторых кругах Шведского агентства оборонных исследований. Итак, доклад "Bursting the Bubble" на основании выводов "Swedish Defense Research Agency".Учитывая организацию, на которую ссылаются авторы, речь пойдет о Балтике и её проблемах.Естественно, для Швеции и её друзей из Прибалтики. Именно эти великие военные державы стоят на страже Балтийского моря. Ну и Польша в довесок. Хотя у Польши совершенно противоположное мнение на этот счет, но с ним мы познакомимся отдельно.Как и положено детективу, первые главы всегда вводят в интригу. А интрига эта действительно закручена виртуозно. Русские в Калининградской области создали мощную группировку зенитного и противокорабельного вооружения, способную полностью лишить НАТО возможности действовать в этом регионе.Вывод хорош. Расставлены приоритеты, завязка пошла. А в чем суть?А суть всего этого состоит в том, что и Швеция, и страны Балтии фактически остаются без натовского оборонного "зонтика". Зона действия русских ракет такова, что любой корабль или самолет будет просто уничтожен пуском ракеты из Калининграда.Картинка не очень, не так ли? Эти агрессивные русские, они практически везде. И ладно, даже если не везде сейчас, то можно твёрдо быть уверенными, что завтра ситуация изменится русскими, и обязательно в худшую сторону.Но самое мерзкое для Запада — даже не возможности русских ракет. Самое ужасное — это возможный захват острова Готланд. А это всего 190 километров от Стокгольма! Правда, от Калининграда это 350 километров. Но кому это интересно? Разве в России это расстояние?Да и вообще, когда это расстояния были проблемой для русских?Правда, Швеция обеспечила защиту этого острова от русской военной угрозы своими войсками. Если до 2016 года там никого не было, то теперь там мощная группировка из 150 солдат и офицеров. Враг не пройдет! И никаких русских ракет в случае чего там не будет!Ну как? Заинтриговали авторы? Согласитесь, сюжет обещает быть интересным. И будет!Продолжаем читать сей доклад. Дальнейшие события смогут угадать единицы читателей, просто потому, что мы в основной своей массе здесь не шведы.На самом деле военные гении прекрасно знают (честно, непонятно откуда), что ничего такого у России за пазухой нет! Русские, как всегда, блефуют! Все эти С-400, «Бастионы», «Искандеры», о которых так много говорит Россия, на самом деле пшик. Те самые "пузыри", в честь которых и назван доклад.Вы думаете, что С-400 действительно может сбить самолет или ракету на дальность 400 километров? Ерунда.Авторы в прежних исследованиях уже доказали всему миру, что эти комплексы в лучшем случае могут сбить какой-либо крупный, особо ценный самолет, типа «Боинга», на дальности всего 190-240 километров. Да и то, если этот самолет будет лететь на высоте 3-9 километров!А вот крылатую ракету С-400 могут сбить лишь на дальности 19-35 километров. Летит быстро. Тупой комплекс не успевает её заметить раньше. Авторы это тоже доказали. В прежних докладах.Думаете, с другими комплексами иначе? Хорошо, авторы раскрывают глаза обывателю и на них.Вот противокорабельный комплекс "Бастион". Ну полнейший же фейк! Необразованные русские просто не знают основ географии.Вот смотрите. Комплекс стреляет на расстояние до 290 километров. Прицеливается своими радарами и бабахает. Так говорят русские!А как на самом деле? А на самом деле, неучи из церковно-приходских школ России, Земля круглая! И "видеть" радар может лишь на 40 км! А потом Земля начинает закругляться — и все, луч уходит в небеса! Учитывая, что русские пока не говорят о наличии авиационных и космических радаров — шах и мат российскому фейку.И тогда все становится на свои места. Направляем на батарею С-400 сотню крылатых ракет и гарантированно уничтожаем всё и всех! А батарею «Бастионов» расстреливаем с кораблей на дальности 50-60 километров! Ура! Запад победил, Россия на коленях. Можно грабить. В смысле, получать контрибуцию за причиненный ущерб!Ах да, есть же ещё «Искандеры». Стреляют аж на 480 километров. Они действительно опасны. Только сколько там этих «Искандеров»? В Калиннинградской области? 48 штук? А сколько для них целей? Вот то-то и оно…Понятно, что читатели, воспитанные на Конан Дойле и Агате Кристи, зададут дурацкий вопрос: зачем это надо русским? Зачем блефовать?А вспомните, как на примерно такие же вопросы своего друга отвечал Шерлок Холмс. "Это элементарно, Ватсон!"Примерно так же ответили и авторы доклада. Русские имеют совершенно секретный план, о котором знают лишь единицы из россиян. Это некий «Plan XXP». Ну и авторы анализа в курсе его содержимого.Так вот, Путин, Лавров и Шойгу разработали данный план для того, чтобы развалить НАТО!Глупые граждане стран НАТО не понимают этого. Задумываются о том, нужно ли им тратить огромные деньги на оборону. Не лучше ли жить в мире и согласии с Россией? Что и требуется русским!Представляете, что произойдет, если Швеция сократит свою армию человек на 400? А Эстония на 100? Или Латвия на 120? Всё! Заходи русский варвар и бури что хочешь. Тут действительно закричишь "Караул"!Наверное, достаточно, ибо все и так стало понятно.Нам действительно стала интересна причина написания всего этого бреда. Ну не может человек, хоть чуточку разбирающийся в современных системах вооружения, нести такую ахинею. Не все читатели необразованные глупцы. Чтобы пойти на такой позорный для профессионала доклад, нужны серьезные причины. И вот что получилось…Шведы реально молодцы. Очевидно, что им хочется стать чем-то в мире больших и сильных. Такой небольшой комплекс мухи. Той самой, которая "мы пахали вместе с волом". Короче говоря, авторы разработали собственный план ответных действий НАТО, которые полностью нейтрализуют Россию.Прямо скажем, интересный план.Во-первых, НАТО должны перекинуть в Прибалтику значительные силы для нейтрализации Калининградской группировки. Или, хотя бы, проложить пути доставки техники и солдат в Прибалтику так, чтобы не попадать под огонь комплексов из этого анклава. Используя, естественно, Швецию. Потому и соответствующую инфраструктуру там построить за свой, натовский, счет.Во-вторых, необходимо изменить систему расположения, маскировки и использования военной техники. Усилить РЭБ и ПРО с целью если не нейтрализовать системы наведения российской армии, то максимально затруднить работу. При этом Европе нужно готовиться "затянуть пояса", так большая часть такого вооружения сегодня принадлежит США, которые не согласятся поставлять их бесплатно.В-третьих, нужны средства на разработку/покупку (почти одно и то же) эффективных противокорабельных и зенитных ракет, средств РЭБ и, особенно интересный пункт, на покупку у Израиля систем, которые он использовал при уничтожении российских "Панцирей" в Сирии!Вот интересно, зачем было весь этот огород городить? Для того чтобы приучить обывателей Европы (или Скандинавии) к мысли о том, что опять потребуется платить за защиту? Или для того, чтобы немного навиагрить рейтинги прибалтийским президентам?Некрофилия какая-то, уж простите…Вы никогда не обращали внимания на тип людей, которые обладают красивыми чертами лица, красивыми глазами, губами, ушами, но все это в комплексе составляет вариант портрета Квазимодо?Прочитанный детектив от шведских аналитиков производит примерно такое же впечатление. Пугалка, рассчитанная на бездумного, необразованного и недалекого обывателя. Слепленная так грубо, что не выдерживает никакой критики.Авторы словно забывают географию. Кроме Калининградской области, у нас есть Псковская, Ленинградская и Нижегородская области. А кроме морской границы с Прибалтикой, есть ещё и сухопутная. Или кто-то надеется, что построенный Литвой 93-километровый забор из колючей проволоки сможет кого-то задержать хоть на мгновение?Нет, задержал бы, кстати. На то, чтобы селфи снять на его фоне. Но так как злобный Шойгу смартфоны запретил, то единственная причина задержки устранена.Но тревожит другое. Не знаю, заметили ли читатели тот факт, что война между НАТО и Россией подается авторами как неизбежный факт. Доклад создает атмосферу именно неизбежности этой войны. И ещё. Россия подается читателям как страна, которую не надо бояться. Фейков вообще бояться не надо.Хорошо, согласны, фейков бояться не надо. И дураков бояться не надо, если они не на высоких должностях сидят. Умные страшнее были всегда.А в целом все эти рассуждения авторов доклада написаны с одной-единственной целью – выпросить, выколотить, вымолить денег на оборону от агрессивной России. Всего лишь денег и ничего другого.И можно много говорить на данную тему, приводить примеры, находить несоответствия и прочее… Надо ли? Может, действительно, проще дать шведам денег? Пока лихие парни Роберт Далсё, Михаэль Йонссон и Кристофер Берглунд еще какой-нибудь страшилки не сочинили…