Справятся ли С-400 со сверхманевренной версией HARM? Пуск с наземной ПУ для неё не проблема
Достаточно широкий резонанс в западных и российских экспертных и любительских кругах спровоцировала информация военно-аналитического портала defence-blog.com, ссылающегося на источники в оборонном ведомстве, а также ВВС и ВМС США, о предоставлении компании «Northrop Grumman» 322,5-миллионного контракта на разработку перспективной противорадиолокационной ракеты AGM-88G AARGM-ER, предназначенной для замены устаревших ПРЛР AGM-88C/D Block 6 и E, обладающих внушительной радиолокационной сигнатурой (ЭПР порядка 0,08—0,1 кв. м), малой скоростью полёта в 2,2М и радиусом действия порядка 150—160 км. Столь живой интерес специалистов к проекту вызван массой передовых конструктивных, аппаратных и программных опций, воплощённых в AARGM-ER в сравнении с обычными «Хармами».
В частности, если рассматривать конструктивные особенности, то исключение из аэродинамической схемы развитых аэродинамических рулей («поворотных крыльев») с размахом в 1130 мм позволило разработчику не только добиться частичного увеличения скоростных и дальностных качеств AARGM-ER (за счёт снижения скорости баллистического торможения), а также уменьшения её эффективной отражающей поверхности, но и реализовать дальнейшую интеграцию данной противорадиолокационной ракеты в боекомплекты многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35A/C с размещением во внутренних отсеках вооружения. По сути, данное решение можно рассматривать не иначе как подготовку к приданию оперативной боевой готовности «длинной руке» «Лайтнингов», открывающей перед лётным составом ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США уникальные возможности по уничтожению не только удалённых радиоизлучающих объектов (в противорадиолокационном режиме), но и радиоконтрастных целей (в режиме дальнобойной многоцелевой аэробаллистической ракеты) без увеличения ЭПР истребителя-носителя.
Последний режим реализован благодаря оснащению AGM-88G усовершенствованной модификацией многодиапазонной активно-пассивной радиолокационной ГСН WGU-48/B с активным датчиком миллиметрового Ka-диапазона (частота от 26,5 до 35 ГГц). Более того, отталкиваясь от информации, представленной 23 октября 2018 года небезызвестным британским военно-новостным и аналитическим изданием janes.com со ссылкой на источники в «Nortrop Grumman», можно сделать вывод, что параллельно с разработкой противорадиолокационной ракеты воздушного базирования AGM-88G AARGM-ER компания прилагает максимум для скорейшей реализации «в железе» проекта SLAARGM («Surface-Launched AARGM»), предусматривающего разработку противорадиолокационных / многоцелевых ракет AGM-88E Block 1/G наземного пуска.
Судя по заявлению куратора проекта SLAARGM Якова Кримберга, а также по технологическому эскизу-демонстратору, прикреплённому к данной новости на janes.com, первые лётные прототипы и ранние варианты SLAARGM будут представлены обычными AGM-88E Block 1, размещёнными на балочных ПУ по типу ЗРК SL-AMRAAM, и только поздние модификации могут получить ПРЛР AGM-88G AARGM-ER, размещённые в модульных транспортно-пусковых контейнерах. Учитывая тот факт, что ракеты AGM-88E1/G в версии SL-AMRAAM вынуждены будут тратить большую часть твердотопливного заряда и кинетической энергии на преодоление плотных слоёв тропосферы и выхода в стратосферу на баллистическую траекторию, дальность их действия снизится со 160 и 320 км (у модификаций воздушного базирования) до 40 и 120 км соответственно. При этом наличие развитых аэродинамических ребер-наплывов вдоль корпуса обеспечит ракете AGM-88G 20—30%-ное сохранение дальности (при пуске с наземной ПУ) в соотношении с показателями версии AGM-88E Block 1.
Скрупулёзно обобщив большую часть известной по проекту SLAARGM информации, можно прийти к выводу, что в обозримом будущем подразделения Сухопутных войск и КМП США могут получить своеобразное многофункциональное и помехозащищённое «дополнение» к высокоточным реактивным системам залпового огня M142 HIMARS. Заметно более высокая прогнозируемая стоимость ракет AGM-88G AARGM-ER (в сравнении со 127-мм управляемыми реактивными снарядами M31A1) будет с лихвой компенсироваться возможностью поражения движущихся наземных целей благодаря задействованию активного миллиметрового канала радиолокационного наведения (напомним, что поражение движущихся объектов посредством УРСов M31A1 GMLRS системы HIMARS затруднено в связи с наличием лишь GPS/ИНС-модуля наведения).
Для отправки AGM-88G «в молоко» необходимо будет нейтрализовать не только GPS-канал (как в случае с реактивными снарядами HIMARSа), но и миллиметровый РЛ-канал самонаведения («Красухи» и СПН-2/4 в данном диапазоне не работают). Вследствие этого единственным методом противодействия противорадиолокационным / многоцелевым ракетам AGM-88G AARGM-ER как в «воздушном», так и в «наземном» исполнениях, остаётся их перехват посредством современных зенитно-ракетных средств.
Многочисленные штатовские и западноевропейские аналитические порталы уже поспешили окрестить AGM-88G AARGM-ER очередным «охотником на С-400». Но соответствует ли это действительности? Безусловно, перехватить данную ракету будет значительно сложнее, нежели стандартные малоскоростные AGM-88C HARM или AGM-88E AARGM. По данным портала www.reddit.com, ссылающегося на открытые источники в Пентагоне, скорость перспективной «наследницы» HARM может достигать 5370 км/ч (1491 м/с) в момент выгорания твердотопливного заряда многорежимного импульсного РДТТ (на восходящей ветви траектории). На данном этапе полёта она не может быть перехвачена посредством ЗРК С-300ПС, имеющего ограничение по скорости поражаемой цели в 1300 м/с. На завершающем участке траектории скорость AARGM-ER снижается до 3,5—2,5М, что теоретически делает её уязвимой для большинства типов наших ЗРК (включая войсковые самоходные комплексы «Тор-М1», «Тор-М2У», «Бук-М2/3», а также ЗРПК «Панцирь-С1»). Наличие же под многодиапазонным радиопрозрачным обтекателем 150—180-миллиметровой антенной решётки активно-пассивной РГСН WGU-48/B, в сочетании с 300—350-миллиметровым корпусом из жаропрочного сплава, доводит ЭПР ракеты до 0,05—0,07 кв. м, что лишь облегчает процесс её обнаружения и захвата с помощью всевысотных радаров 96Л6 и радаров подсвета 92Н6Е комплексов С-400 «Триумф».
Между тем есть и «тёмная» сторона возможностей новой AGM-88G, «просмотреть» которую эксперты не смогут вплоть до первого боевого крещения изделия. Как утверждает www.reddit.com, аэродинамические наплывы, увеличивающие подъёмные качества корпуса ракеты AARGM-ER, предназначены не только для увеличения дальности полёта, но и для более эффективного выполнения интенсивных противозенитных манёвров сразу после пеленгования головкой WGU-48/B «стрельбового» режима работы атакуемого радара подсвета. Глядя на массогабаритные показатели, а также конструктивные особенности этой ракеты, нетрудно предположить, что расчетные перегрузки могут доходить до 25—30 ед. в момент пикирования на вражеский радар.
Вследствие этого штатные боекомплекты зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ1 и С-400 «Триумф», располагающие ракетами-перехватчиками 48Н6Е/48Н6ДМ, могут и не справиться с AGM-88G, ведь для уничтожения «вёрткой» цели с перегрузками около 30G противоракета должна маневрировать с перегрузкой порядка 60 ед. Спасти ситуацию в данном случае способны новейшие ЗРК С-350 «Витязь», имеющие на вооружении сверхманевренную ЗУР 9М96ДМ с газодинамическими двигателями поперечного управления. Как известно, их крупносерийное производство стартует на три года раньше, нежели начало поставок AARGM-ER / SLAARGM в строевые части ВВС и КМП США.
Источники информации:
https://www.reddit.com/r/GlobalPowers/comments/5dqqix/rd_agm88fg_aargm/
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22525
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23873
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-633.html
В частности, если рассматривать конструктивные особенности, то исключение из аэродинамической схемы развитых аэродинамических рулей («поворотных крыльев») с размахом в 1130 мм позволило разработчику не только добиться частичного увеличения скоростных и дальностных качеств AARGM-ER (за счёт снижения скорости баллистического торможения), а также уменьшения её эффективной отражающей поверхности, но и реализовать дальнейшую интеграцию данной противорадиолокационной ракеты в боекомплекты многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35A/C с размещением во внутренних отсеках вооружения. По сути, данное решение можно рассматривать не иначе как подготовку к приданию оперативной боевой готовности «длинной руке» «Лайтнингов», открывающей перед лётным составом ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США уникальные возможности по уничтожению не только удалённых радиоизлучающих объектов (в противорадиолокационном режиме), но и радиоконтрастных целей (в режиме дальнобойной многоцелевой аэробаллистической ракеты) без увеличения ЭПР истребителя-носителя.
Последний режим реализован благодаря оснащению AGM-88G усовершенствованной модификацией многодиапазонной активно-пассивной радиолокационной ГСН WGU-48/B с активным датчиком миллиметрового Ka-диапазона (частота от 26,5 до 35 ГГц). Более того, отталкиваясь от информации, представленной 23 октября 2018 года небезызвестным британским военно-новостным и аналитическим изданием janes.com со ссылкой на источники в «Nortrop Grumman», можно сделать вывод, что параллельно с разработкой противорадиолокационной ракеты воздушного базирования AGM-88G AARGM-ER компания прилагает максимум для скорейшей реализации «в железе» проекта SLAARGM («Surface-Launched AARGM»), предусматривающего разработку противорадиолокационных / многоцелевых ракет AGM-88E Block 1/G наземного пуска.
Судя по заявлению куратора проекта SLAARGM Якова Кримберга, а также по технологическому эскизу-демонстратору, прикреплённому к данной новости на janes.com, первые лётные прототипы и ранние варианты SLAARGM будут представлены обычными AGM-88E Block 1, размещёнными на балочных ПУ по типу ЗРК SL-AMRAAM, и только поздние модификации могут получить ПРЛР AGM-88G AARGM-ER, размещённые в модульных транспортно-пусковых контейнерах. Учитывая тот факт, что ракеты AGM-88E1/G в версии SL-AMRAAM вынуждены будут тратить большую часть твердотопливного заряда и кинетической энергии на преодоление плотных слоёв тропосферы и выхода в стратосферу на баллистическую траекторию, дальность их действия снизится со 160 и 320 км (у модификаций воздушного базирования) до 40 и 120 км соответственно. При этом наличие развитых аэродинамических ребер-наплывов вдоль корпуса обеспечит ракете AGM-88G 20—30%-ное сохранение дальности (при пуске с наземной ПУ) в соотношении с показателями версии AGM-88E Block 1.
Скрупулёзно обобщив большую часть известной по проекту SLAARGM информации, можно прийти к выводу, что в обозримом будущем подразделения Сухопутных войск и КМП США могут получить своеобразное многофункциональное и помехозащищённое «дополнение» к высокоточным реактивным системам залпового огня M142 HIMARS. Заметно более высокая прогнозируемая стоимость ракет AGM-88G AARGM-ER (в сравнении со 127-мм управляемыми реактивными снарядами M31A1) будет с лихвой компенсироваться возможностью поражения движущихся наземных целей благодаря задействованию активного миллиметрового канала радиолокационного наведения (напомним, что поражение движущихся объектов посредством УРСов M31A1 GMLRS системы HIMARS затруднено в связи с наличием лишь GPS/ИНС-модуля наведения).
Демонстрационный технический эскиз ракеты AGM-88G AARGM-ER, адаптированной для пуска с наземной мобильной пусковой установки в рамках проекта SLAARGM
Для отправки AGM-88G «в молоко» необходимо будет нейтрализовать не только GPS-канал (как в случае с реактивными снарядами HIMARSа), но и миллиметровый РЛ-канал самонаведения («Красухи» и СПН-2/4 в данном диапазоне не работают). Вследствие этого единственным методом противодействия противорадиолокационным / многоцелевым ракетам AGM-88G AARGM-ER как в «воздушном», так и в «наземном» исполнениях, остаётся их перехват посредством современных зенитно-ракетных средств.
Многочисленные штатовские и западноевропейские аналитические порталы уже поспешили окрестить AGM-88G AARGM-ER очередным «охотником на С-400». Но соответствует ли это действительности? Безусловно, перехватить данную ракету будет значительно сложнее, нежели стандартные малоскоростные AGM-88C HARM или AGM-88E AARGM. По данным портала www.reddit.com, ссылающегося на открытые источники в Пентагоне, скорость перспективной «наследницы» HARM может достигать 5370 км/ч (1491 м/с) в момент выгорания твердотопливного заряда многорежимного импульсного РДТТ (на восходящей ветви траектории). На данном этапе полёта она не может быть перехвачена посредством ЗРК С-300ПС, имеющего ограничение по скорости поражаемой цели в 1300 м/с. На завершающем участке траектории скорость AARGM-ER снижается до 3,5—2,5М, что теоретически делает её уязвимой для большинства типов наших ЗРК (включая войсковые самоходные комплексы «Тор-М1», «Тор-М2У», «Бук-М2/3», а также ЗРПК «Панцирь-С1»). Наличие же под многодиапазонным радиопрозрачным обтекателем 150—180-миллиметровой антенной решётки активно-пассивной РГСН WGU-48/B, в сочетании с 300—350-миллиметровым корпусом из жаропрочного сплава, доводит ЭПР ракеты до 0,05—0,07 кв. м, что лишь облегчает процесс её обнаружения и захвата с помощью всевысотных радаров 96Л6 и радаров подсвета 92Н6Е комплексов С-400 «Триумф».
Между тем есть и «тёмная» сторона возможностей новой AGM-88G, «просмотреть» которую эксперты не смогут вплоть до первого боевого крещения изделия. Как утверждает www.reddit.com, аэродинамические наплывы, увеличивающие подъёмные качества корпуса ракеты AARGM-ER, предназначены не только для увеличения дальности полёта, но и для более эффективного выполнения интенсивных противозенитных манёвров сразу после пеленгования головкой WGU-48/B «стрельбового» режима работы атакуемого радара подсвета. Глядя на массогабаритные показатели, а также конструктивные особенности этой ракеты, нетрудно предположить, что расчетные перегрузки могут доходить до 25—30 ед. в момент пикирования на вражеский радар.
Вследствие этого штатные боекомплекты зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ1 и С-400 «Триумф», располагающие ракетами-перехватчиками 48Н6Е/48Н6ДМ, могут и не справиться с AGM-88G, ведь для уничтожения «вёрткой» цели с перегрузками около 30G противоракета должна маневрировать с перегрузкой порядка 60 ед. Спасти ситуацию в данном случае способны новейшие ЗРК С-350 «Витязь», имеющие на вооружении сверхманевренную ЗУР 9М96ДМ с газодинамическими двигателями поперечного управления. Как известно, их крупносерийное производство стартует на три года раньше, нежели начало поставок AARGM-ER / SLAARGM в строевые части ВВС и КМП США.
Источники информации:
https://www.reddit.com/r/GlobalPowers/comments/5dqqix/rd_agm88fg_aargm/
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22525
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23873
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-633.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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