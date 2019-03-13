Справятся ли С-400 со сверхманевренной версией HARM? Пуск с наземной ПУ для неё не проблема

Сегодня, 04:54

Демонстрационный технический эскиз ракеты AGM-88G AARGM-ER, адаптированной для пуска с наземной мобильной пусковой установки в рамках проекта SLAARGM

Источники информации:

https://www.reddit.com/r/GlobalPowers/comments/5dqqix/rd_agm88fg_aargm/

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22525

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23873

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml



http://militaryrussia.ru/blog/topic-633.html