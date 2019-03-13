Сирийские итоги: нефтяные монархии хотят дружить с Россией

Влияние России на Ближнем Востоке стремительно растет. Когда Кремль принял решение о полной и всесторонней, включая военную, поддержке законной власти Сирии, ряд экспертов предупреждал, что столь однозначная поддержка Дамаска разрушит отношения Москвы со всеми его противниками: Турцией, Израилем, нефтяными монархиями Персидского залива, и Москва полностью утратит свое значение в регионе.Но сегодня, как мы видим, все сложилось с точностью наоборот. Всего за четыре года весьма эффективной помощи САР в решении ее военно-политических проблем авторитет России на Ближнем Востоке значительно вырос. Хорошие партнерские отношения сложились с Ираном, значительно улучшились отношения с Турцией, Тель-Авив прибывает в постоянном контакте с Москвой. Более того, нефтяные монархии, которые и являлись главными спонсорами сирийских мятежников и террористов, теперь ищут взаимодействия и сотрудничества с нашей страной.Важным подтверждением этому стал прошедший в первых числах месяца визит главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в четыре страны Персидского залива: в Саудовскую Аравию, в Катар, в ОАЭ и в Кувейт. По мнению большинства наблюдателей, блиц-турне имело главной целью подготовки посещения региона российским лидером Владимиром Путиным.Напомним, что в ближайшее время должен состояться визит президента России, в Эр-Рияд, посетить который он был приглашен еще во время саммита «большой двадцатки». Также Владимир Путин уже давно получил и принял приглашение приехать в Доху. Желают его видеть и в ОАЭ, в Кувейте и в Бахрейне. Впрочем, до сих пор сохраняется интрига относительно формата визита в регион и того, какие еще страны, кроме Саудовской Аравии, посетит глава России. И в какой последовательности.И это момент немаловажный, поскольку летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, а также остановили транспортное сообщение с этой страной, объявив ей экономическую блокаду.Напомним, что Эр-Рияд обвинил катарское правительство в материальной поддержке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».Попытки примирить стороны, предпринимаемые США, успехом не увенчались. Возможно, и потому, что действия Эр-Рияда в Дохе связывают с визитом туда Трампа, незадолго до демарша посетившего саудитов, но уклонившегося от встреч с катарцами.Американцы настолько отчаялись в своих миротворческих попытках, что представитель Госдепа Хезер Науэрт даже заявила о заинтересованности в участии России в преодолении конфликта. «Если бы Россия смогла сыграть роль в том, чтобы содействовать участию сторон в переговорах, то, думаю, мы бы это приветствовали», — заявила она в июле 2017 года.В начале этого кризиса Москва подчеркнуто от него дистанцировалась. Сергей Лавров отметил, что эта проблема – дело государств Залива, как и их двусторонние отношения, поэтому Россия в эту ситуацию вмешиваться не собирается и намеревается поддерживать добрые отношения со всеми государствами Ближнего Востока, сообща с ними бороться с теми угрозами, которые несет сегодня международный терроризм.Однако уже в конце августа 2017 года России предприняла определенные шаги по преодолению конфликта. И глава МИД посетил Кувейт, Катар и ОАЭ. Определенные результаты этот вояж принес: ОАЭ отменили запрет на посещение катарскими судами своих портов. Впрочем, следует отметить, что примирение Катара с другими государствами Залива не являлось главной целью поездки Лаврова.В ходе поездки также обсуждались вопросы сотрудничества в инвестиционной, энергетической и военно-технической сферах. И самое главное, велись переговоры по сирийскому вопросу, в ходе которых были достигнуты определенные продвижения. Так, российская и кувейтская стороны констатировали, что их позиции по сирийскому урегулированию близки, а глава катарского МИД Мухаммед Аль Тани публично поддержал не только усилия России по созданию зон деэскалации в Сирии, но и действия, предпринимаемые Москвой по институализации разрозненной оппозиции в этой стране и направлении ее в конструктивное русло.Сегодня стало очевидно, что блокада Катара себя не оправдала. В Эр-Рияде и в столицах союзных стран понимают, что затянувшийся кризис пора разрешать, и в этом смысле возможности России как влиятельного игрока на Ближнем Востоке нельзя недооценивать.США долгое время играли роль посредника на Ближнем Востоке, но времена Кемп-Дэвидского мирного договора канули в Лету. Авторитет американцев как хороших посредников утрачен, причем не только в силу невысокого профессионального мастерства американской дипломатии (что особенно стало бросаться в глаза при Бараке Обаме, чья команда не сумела провести ни одной успешной внешнеполитической инициативы) и очевидной пристрастности, но и в силу непредсказуемости.В странах Залива прекрасно видят, что Дональд Трамп не может реализовать значительную часть своих программ, выполнить взятые на себя обязательства и даже защитить своих соратников, часть из которых оказалась под судом по явно надуманным обвинениям. Чего только стоила нелепая комедия с «выводом-невыводом» американских войск из Сирии.И в этом смысле Россия на роль посредника подходит сегодня значительно лучше, тем более что две основные стороны конфликта сегодня признательны нашей стране. Доха – за поддержку во время блокады, Эр-Рияд за нейтральную позицию Москвы в таких крайне непростых для него вопросах, как гражданская война в Йемене и дело Хошогги.Помимо этого, следует учесть, что Россия ухитрилась сохранить со всеми странами этого крайне неспокойного региона хорошие рабочие отношения, позволяющие обсуждать и решать самые сложные и деликатные проблемы. Так что не стоит исключать и того, что Саудовская Аравия рассматривает нашу страну и как возможного посредника для нормализации отношений с Ираном, а не только с Катаром.Впрочем, Сергей Лавров в этот раз приехал для подготовки визита Владимира Путина в контексте предварительной проработки тем экономического взаимодействия, военно-технического сотрудничества и сирийского вопроса.Сирия — это, пожалуй, самое сложное во взаимоотношениях России и нефтяных монархий, однако и тут присутствует определенный прогресс: Доха и Эр-Рияд уже не требуют безапелляционно немедленного ухода Асада, а Бахрейн и ОАЭ открывают посольства в Дамаске. Но этого мало: Москве необходимо добиться возвращения Сирии в ЛАГ и участия нефтяных монархий в восстановлении разрушенной (не без участия их «питомцев» страны). И тут предстоят очень непростые переговоры, поскольку страны Залива будут стараться добиться максимальных уступок от Дамаска в обмен на его «признание».Значительно меньше проблем в военно-техническом сотрудничестве. Напомним, что с Катаром достигнуты договоренности о поставке автоматов Калашникова АК-12 и противотанковых ракетных комплексов «Корнет-Э».Гипотетическая заинтересованность Дохи в приобретении зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» едва ли будет реализована из-за опасений американских санкций.«У нас нет никакого окончательного понимания по вопросу С-400, есть технические команды, специалисты, которые обсуждают, какие есть перспективы»,— сказал глава катарского внешнеполитического ведомства Мухаммед аль-Тани.А вот Эр-Рияд приобрести этот комплекс вполне может, особенно если Конгресс США введет в контексте «дела Хашогги» санкции против саудитов. А вероятность того, что конгрессмены пойдут на это, чтобы досадить Трампу, довольно велика.Примечательно, что британское арабоязычное издание Al Arab, комментируя поездку Сергея Лаврова, указывает, что Эр-Рияд не придает особого значения предупреждениям Вашингтона о недопустимости сближения с Москвой и возможных последствиях для «нарушителей».И это еще одна проблема внешней политики Белого дома: у него не осталось «пряников» даже для «друзей», и он пытается сохранить их лояльность исключительно «кнутом».Москва же стремится найти «гостинчик» даже для проигравших вчерашних противников. Ведь не секрет, что Россия и Иран «сделали» в Сирии нефтяные монархии. Однако поездка Лаврова и предстоящий визит Путина говорят о том, что Кремль стремится, чтобы на изменившемся Ближнем Востоке были учтены интересы его недавних соперников, видя в этом залог мира и стабильности.И такой подход в странах Залива ценят, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что министр иностранных дел России в нарушение протокола был удостоен встреч с монархами Саудовской Аравии и Катара. Это демонстрирует особое уважение стране, которую гость представляет.