Победить Россию можно, победить Россию нужно!
Как ни удивительно, на Западе при упоминании России не только топают ногами и улюлюкают. Ещё там ведут серьезные разговоры о том, как с нами будут воевать. Причем участвуют в них абсолютно все – журналисты, публицисты, эксперты, действующие и отставные военные, политики и борцы за права человека. И это, кстати, разительно отличается от нашего напускного миролюбия.
Посол России в США Анатолий Антонов как раз снова доказал, насколько мы миролюбивы. Выступая в Фонде Карнеги, он объяснил, что Россия может применить ядерное оружие только в случае, если под угрозой будет само существование нашего государства. То есть, если что, пару лет провоюем конвенциональным оружием, умоемся кровью, отдадим супостату с десяток-другой областей и краев, упремся у Волги и вот уже тогда, может быть…
Правда, упомянутые выше иностранные военные считают, что на самом деле у Москвы есть несколько иное понимание роли ядерного оружия. В частности, об этом заявил бывший председатель НАТО по ядерной политике и специальный советник администрации Джорджа Буша Франклин Миллер. Причем сказал он это на специальном заседании Конгресса. Он заявил следующее:
Речь идет, вероятно, именно о ядерном превосходстве, поскольку превосходства в обычном вооружении не наблюдается, равно как и превосходства в военных возможностях. Да, судя по всему, Россия сейчас не так беспомощна, как в девяностые годы прошлого века, и даже в обычных вооружениях мы достигли если не паритета, то хотя бы боеспособности. Но все-таки слишком сильно обольщаться на этот счет нам, наверное, не стоит: вундерваффе, о которых мы узнали в последние пару лет, всё-таки вряд ли способны полностью закрыть все имеющиеся у нас оборонительные бреши, а если говорить о среднем уровне вооружений, то это все те же самые советские образцы плюс-минус модернизированные под современные стандарты.
Американские эксперты вполне резонно ставят вопрос: действительно ли так велики военные возможности современной России? В частности, в журнале Foreign Policy группой экспертов приведен довольно подробный анализ возможного противодействия войск НАТО возможной агрессии России против прибалтийских государств. И важнейший вывод, к которому приходят авторы: не стоит переоценивать возможности России.
Основанием для таких выводов стало то, что Россия, вероятно, не сможет создать полноценную «зону запрета доступа» в балтийском регионе, даже используя ЗРК С-400 и противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Под сомнение ставится дальнобойность комплекса С-400 – без «загоризонтных» самонаводящихся ракет 40Н6 (а их серийные поставки в войска до сих пор под вопросом) комплекс не сможет отодвинуть авиацию противника на расстояние в 400 км, как об этом говорят разработчики. Кроме того, сомнения (у американцев) вызывает эффективность работы этих ракет по целям типа «истребитель» и «крылатая ракета» — скоростным, низколетящим, обладающим небольшой отражающей поверхностью. Захват таких целей головкой самонаведения ракеты возможен лишь на относительно маленьких дистанциях. Поэтому основную угрозу она будет представлять для самолетов ДРЛОиУ, самолетов РЭБ, бомбардировщиков.
Есть сомнения у американцев и относительно систем целеуказания для наших ракет. Дело в том, что применение российских самолетов ДРЛОиУ А-50 в замкнутом пространстве Калининградской области весьма проблематично. А это значит, что любые загоризонтные атакующие средства российской армии в случае конфликта останутся без полноценного целеуказания. Это весьма девальвирует и возможности комплексов «Бастион», и возможности калининградской ПВО, которая вынуждена будет больше заниматься обеспечением собственного выживания, чем блокированием воздушного сообщения НАТО с Прибалтикой.
Под вопросом и эффективность расположенных в Калининградской области комплексов «Искандер». По мнению американцев, они представляют наибольшую угрозу лишь для стационарных целей. Кроме того, 48 ракет, расположенных в нашем западном эксклаве, при использовании только обычных БЧ в принципе не в состоянии нанести странам НАТО такой урон, который они не в состоянии пережить и компенсировать. А если учесть, что некоторая часть «Искандеров» наверняка будет зарезервирована под использование специальных боевых частей, то в ходе обычного конфликта на голову противника обрушится порядка трех десятков ракет – неприятно, но не более того.
Наверное, такой подход тоже можно назвать тенденциозным, хотя в этом упомянутые эксперты обвиняют, прежде всего, саму Россию. Но отчасти мы должны с ними согласиться – трудно сказать, действительно ли мы готовы к активным наступательным действиям на балтийском направлении. А ведь это наиболее угрожаемый для НАТО регион, и на первый взгляд кажется, что в случае серьезности намерений Москвы он буквально в считанные часы должен будет отойти под контроль России.
Но не все так гладко в западном медийном пространстве – пока эксперты убеждают всех, что ситуация не безнадежна, довольно высокопоставленные лица в этой армии делают весьма громкие заявления, идущие вразрез с этой позицией.
Кертис Скапарротти, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО (не путать с генсеком этой организации, являющимся чисто политической фигурой), выступая перед комитетом Сената по делам вооруженных сил, сказал следующее:
И добавил:
Как прекрасно это звучит, кстати: «не сталкиваясь с серьезным сопротивлением». Кажется, в этой оговорке вся суть американской политики последней четверти века.
Ну, и на сладкое — ещё одно его высказывание:
Согласитесь, где-то даже приятно, что против одной России нужно собирать целую коалицию из 29 государств. Но есть один неприятный нюанс: весьма вероятно, что такая коалиции все-таки будет готова противостоять Москве в случае, если она попытается реализовать свои долгосрочные геополитические планы.
В заключение хотелось бы отметить, что на Западе экспертное сообщество не боится называть вещи своими именами. Там свободно рассуждают о возможности ядерного конфликта, считают плюсы и минусы, рассматривают конкретные сценарии столкновений на определенных участках будущего фронта. Само по себе это кажется не очень важным, но все-таки недооценивать этот фактор тоже не стоит.
В спорах, пусть и не всегда, все-таки рождается истина. Главная проблема войны часто заключается не в том, где взять на неё средства и как её вести, а в том, как все эти средства моментально не спалить в начавшемся пожаре. И Запад, имеющий ресурсов для её ведения на порядок больше, чем мы, тем более имеет большие шансы на конечный успех, поскольку не стесняется открыто обсудить все до начала конфликта. Причем с привлечением самого широкого круга экспертов и заинтересованных лиц.
Мы же традиционно уповаем на тайную мудрость главнокомандующего и десятка человек из Генштаба. И на поверхности у нас только мутные круги, пускаемые разного рода «экспертами», рассуждающими о ядерной бомбардировке Йеллоустоуна и прочей ереси. Понятно: так мы дезинформируем противника и вводим его в перманентное заблуждение.
И вот это тревожит больше всего. Потому что после Первой мировой я как-то даже не припомню войны, которая хорошо бы для нас началась…
Посол России в США Анатолий Антонов как раз снова доказал, насколько мы миролюбивы. Выступая в Фонде Карнеги, он объяснил, что Россия может применить ядерное оружие только в случае, если под угрозой будет само существование нашего государства. То есть, если что, пару лет провоюем конвенциональным оружием, умоемся кровью, отдадим супостату с десяток-другой областей и краев, упремся у Волги и вот уже тогда, может быть…
Правда, упомянутые выше иностранные военные считают, что на самом деле у Москвы есть несколько иное понимание роли ядерного оружия. В частности, об этом заявил бывший председатель НАТО по ядерной политике и специальный советник администрации Джорджа Буша Франклин Миллер. Причем сказал он это на специальном заседании Конгресса. Он заявил следующее:
Поймите, сегодня на границе НАТО и России нет такого места, где у России не было бы военного превосходства. Я считаю, что российское руководство смотрит на ядерную войну иначе, чем мы.
Речь идет, вероятно, именно о ядерном превосходстве, поскольку превосходства в обычном вооружении не наблюдается, равно как и превосходства в военных возможностях. Да, судя по всему, Россия сейчас не так беспомощна, как в девяностые годы прошлого века, и даже в обычных вооружениях мы достигли если не паритета, то хотя бы боеспособности. Но все-таки слишком сильно обольщаться на этот счет нам, наверное, не стоит: вундерваффе, о которых мы узнали в последние пару лет, всё-таки вряд ли способны полностью закрыть все имеющиеся у нас оборонительные бреши, а если говорить о среднем уровне вооружений, то это все те же самые советские образцы плюс-минус модернизированные под современные стандарты.
Американские эксперты вполне резонно ставят вопрос: действительно ли так велики военные возможности современной России? В частности, в журнале Foreign Policy группой экспертов приведен довольно подробный анализ возможного противодействия войск НАТО возможной агрессии России против прибалтийских государств. И важнейший вывод, к которому приходят авторы: не стоит переоценивать возможности России.
Основанием для таких выводов стало то, что Россия, вероятно, не сможет создать полноценную «зону запрета доступа» в балтийском регионе, даже используя ЗРК С-400 и противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Под сомнение ставится дальнобойность комплекса С-400 – без «загоризонтных» самонаводящихся ракет 40Н6 (а их серийные поставки в войска до сих пор под вопросом) комплекс не сможет отодвинуть авиацию противника на расстояние в 400 км, как об этом говорят разработчики. Кроме того, сомнения (у американцев) вызывает эффективность работы этих ракет по целям типа «истребитель» и «крылатая ракета» — скоростным, низколетящим, обладающим небольшой отражающей поверхностью. Захват таких целей головкой самонаведения ракеты возможен лишь на относительно маленьких дистанциях. Поэтому основную угрозу она будет представлять для самолетов ДРЛОиУ, самолетов РЭБ, бомбардировщиков.
Есть сомнения у американцев и относительно систем целеуказания для наших ракет. Дело в том, что применение российских самолетов ДРЛОиУ А-50 в замкнутом пространстве Калининградской области весьма проблематично. А это значит, что любые загоризонтные атакующие средства российской армии в случае конфликта останутся без полноценного целеуказания. Это весьма девальвирует и возможности комплексов «Бастион», и возможности калининградской ПВО, которая вынуждена будет больше заниматься обеспечением собственного выживания, чем блокированием воздушного сообщения НАТО с Прибалтикой.
Под вопросом и эффективность расположенных в Калининградской области комплексов «Искандер». По мнению американцев, они представляют наибольшую угрозу лишь для стационарных целей. Кроме того, 48 ракет, расположенных в нашем западном эксклаве, при использовании только обычных БЧ в принципе не в состоянии нанести странам НАТО такой урон, который они не в состоянии пережить и компенсировать. А если учесть, что некоторая часть «Искандеров» наверняка будет зарезервирована под использование специальных боевых частей, то в ходе обычного конфликта на голову противника обрушится порядка трех десятков ракет – неприятно, но не более того.
Наверное, такой подход тоже можно назвать тенденциозным, хотя в этом упомянутые эксперты обвиняют, прежде всего, саму Россию. Но отчасти мы должны с ними согласиться – трудно сказать, действительно ли мы готовы к активным наступательным действиям на балтийском направлении. А ведь это наиболее угрожаемый для НАТО регион, и на первый взгляд кажется, что в случае серьезности намерений Москвы он буквально в считанные часы должен будет отойти под контроль России.
Но не все так гладко в западном медийном пространстве – пока эксперты убеждают всех, что ситуация не безнадежна, довольно высокопоставленные лица в этой армии делают весьма громкие заявления, идущие вразрез с этой позицией.
Кертис Скапарротти, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО (не путать с генсеком этой организации, являющимся чисто политической фигурой), выступая перед комитетом Сената по делам вооруженных сил, сказал следующее:
Меня не устраивает тот сдерживающий потенциал, который мы развернули в Европе.
И добавил:
Растущие военные возможности России угрожают подорвать наше конкурентное военное преимущество, бросить вызов нашей способности действовать во всех сферах, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением, а также ослабить нашу способность сдерживать российскую агрессию.
Как прекрасно это звучит, кстати: «не сталкиваясь с серьезным сопротивлением». Кажется, в этой оговорке вся суть американской политики последней четверти века.
Ну, и на сладкое — ещё одно его высказывание:
Если в ответ на действия России мы можем объединить 29 стран, каждая из которых обладает своим элементом силы, это беспроигрышный вариант. Нет никаких сомнений в том, что мы способны это сделать и что Россию получится сдержать. Но мы должны действовать сообща.
Согласитесь, где-то даже приятно, что против одной России нужно собирать целую коалицию из 29 государств. Но есть один неприятный нюанс: весьма вероятно, что такая коалиции все-таки будет готова противостоять Москве в случае, если она попытается реализовать свои долгосрочные геополитические планы.
В заключение хотелось бы отметить, что на Западе экспертное сообщество не боится называть вещи своими именами. Там свободно рассуждают о возможности ядерного конфликта, считают плюсы и минусы, рассматривают конкретные сценарии столкновений на определенных участках будущего фронта. Само по себе это кажется не очень важным, но все-таки недооценивать этот фактор тоже не стоит.
В спорах, пусть и не всегда, все-таки рождается истина. Главная проблема войны часто заключается не в том, где взять на неё средства и как её вести, а в том, как все эти средства моментально не спалить в начавшемся пожаре. И Запад, имеющий ресурсов для её ведения на порядок больше, чем мы, тем более имеет большие шансы на конечный успех, поскольку не стесняется открыто обсудить все до начала конфликта. Причем с привлечением самого широкого круга экспертов и заинтересованных лиц.
Мы же традиционно уповаем на тайную мудрость главнокомандующего и десятка человек из Генштаба. И на поверхности у нас только мутные круги, пускаемые разного рода «экспертами», рассуждающими о ядерной бомбардировке Йеллоустоуна и прочей ереси. Понятно: так мы дезинформируем противника и вводим его в перманентное заблуждение.
И вот это тревожит больше всего. Потому что после Первой мировой я как-то даже не припомню войны, которая хорошо бы для нас началась…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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