Победить Россию можно, победить Россию нужно!

Поймите, сегодня на границе НАТО и России нет такого места, где у России не было бы военного превосходства. Я считаю, что российское руководство смотрит на ядерную войну иначе, чем мы.

Меня не устраивает тот сдерживающий потенциал, который мы развернули в Европе.

Растущие военные возможности России угрожают подорвать наше конкурентное военное преимущество, бросить вызов нашей способности действовать во всех сферах, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением, а также ослабить нашу способность сдерживать российскую агрессию.

Если в ответ на действия России мы можем объединить 29 стран, каждая из которых обладает своим элементом силы, это беспроигрышный вариант. Нет никаких сомнений в том, что мы способны это сделать и что Россию получится сдержать. Но мы должны действовать сообща.