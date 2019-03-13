Россия теряет позиции на международном рынке вооружений. Правда?
11 марта 2019 года авторитетный Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной доклад, который институт готовит раз в пять лет. В докладе раскрывается информация об объеме поставок основных видов обычных вооружений в период с 2014 по 2018 годы включительно. По данным исследователей за минувшую пятилетку объем международных поставок обычных вооружений увеличился на 7,8 процента (в сравнении с показателями за 2009-2013 годы). Одновременно с этим в докладе отмечается увеличившийся объем поставок американского вооружения и падение объема поставок оружия из России за указанный период на 17 процентов.
В докладе констатируется, что разрыв между США и остальными экспортерами вооружений становится все серьезнее. Так за последнюю пятилетку экспорт американского оружия вырос на 29 процентов по сравнению с показателями 2009-2013 годов. Доля штатов в общем объеме мировых поставок вооружений выросла с 30 процентов до 36 процентов. По словам доктора Ода Флерана, занимающего должность директора Программы вооружений и военных расходов SIPRI, США за последние годы еще более укрепили свои позиции в качестве ведущего международного поставщика оружия. За указанный период штаты поставили оружие в 98 различных стран. В то же время в SIPRI указывают, что экспорт российских вооружений снизился за последнюю пятилетку на 17 процентов по сравнению с показателями 2009-2013 годов.
Сокращение объема поставок связывают в первую очередь с уменьшением импорта российских вооружений в две страны – Венесуэлу и Индию. Два этих государства серьезно сократили закупки вооружений. Так в Венесуэле по вполне понятным причинам (страна находится в глубочайшем социальном, экономическом и политическом кризисе) импорт вооружений за 2014-2018 год сократился сразу на 83 процента по сравнению с 2009-2013 годом. Импорт оружия Индией сократился не так значительно – на 24 процента в 2014-2018 годах. Но такое падение представляется серьезным, так как за указанный период импорт вооружений из России составлял 58 процентов всего индийского импорта вооружений. Естественно, подобная динамика не могла не отразиться на показателях российского экспорта вооружений. В то же время рост поставок американского оружия объясняется аппетитами Саудовской Аравии, которая увеличила объем импорта вооружений сразу на 192 процента, став крупнейшим в мире импортером вооружений. Также успехи американцев связаны с Австралией, которая вышла на 4-е место в мире по импорту вооружений, увеличив закупки в этой области на 37 процентов. Во многом это связано с обновлением Австралией своего авиационного парка. Страна приобрела в США 50 многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A, которые должны заменить устаревшие австралийские истребители F-18 Hornet. Стоимость только этой сделки оценивается экспертами в 17 миллиардов долларов.
В целом же в мире ситуация с экспортом вооружений не претерпела существенных изменений, пятерка ведущих стран-экспортеров осталась неизменной. На пять основных экспортеров вооружений приходится более 75 процентов всего объема поставок. В 2014-2018 годах основная пятерка экспортеров оружия выглядела следующим образом: США (36 процентов), Россия (21 процент), Франция (6,8 процента), Германия (6,4 процента), Китай (5,2 процента).
Стоит отметить, что в России любая информация, которая касается экспорта вооружений, воспринимается обостренно. И этому есть свое объяснение. Сегодня экспорт вооружений – это одна из визитных карточек нашей страны, российское оружие знают во всем мире. При этом поставки вооружений – это не только международный престиж, но и серьезные финансовые вливания в российскую экономику. В структуре российского экспорта львиную долю составляют поставки топливно-энергетических товаров, при этом их доля в последние годы постоянно растет, превышая 60 процентов в структуре экспорта. Еще около 10 процентов дают поставки металлов и изделий из них. Приблизительно равные объемы приходятся на продукцию химической промышленности и поставки машин и оборудования, на которые приходится еще примерно по 6 процентов российского экспорта. Из этих 6 процентов как минимум две трети как раз и приходятся на продукцию военного назначения.
Казалось бы, доля не такая значительная. Однако она очень важна, так как сегодня вооружение и военная техника – это, безусловно, самая высокотехнологичная статья российского экспорта на международном рынке. Российское оружие – это традиционно высокотехнологичная продукция, обладающая высокой добавленной стоимостью. Более того, она напрямую конкурирует с аналогичной продукций, выпускаемой высокоразвитыми странами с сильной экономикой и смотрится в этой конкурентной борьбе достаточно убедительно.
И здесь мы возвращаемся к началу нашей статьи и опубликованному исследованию SIPRI. Действительно ли Россия теряет свои позиции на международном рынке вооружений. Ответ будет такой – скорее не теряет, чем теряет. Огромное значение здесь имеет то, как именно составляется отчет, подготовленный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира. В пояснении к нему черным по белому написано, что данное исследование отражает объем поставок оружия (включены продажи, военная помощь, а также лицензии на выпуск военной продукции), но не отражает финансовой стоимости заключенных сделок. Так как объем поставок вооружений и военной техники может колебаться от года к году, в институте представляют отчеты за пятилетний период, что позволяет осуществлять более сбалансированный анализ.
Здесь мы подходим к главному. В стоимостном выражении российский экспорт вооружений не проседал. В последние годы наша страна ежегодно заключает контрактов в оборонной сфере примерно на 15 миллиардов долларов. Цифра контрактов по линии Рособоронэкспорта в последние три года изменяется крайне мало, достигнутый результат выдерживается, правда, и существенного роста пока нет. Портфель заключенных «Рособоронэкспортом» контрактов превышает 50 миллиардов долларов со сроком исполнения 3-7 лет, что обеспечивает предприятия российского ОПК работой.
В этом плане никаких просадок в экспорте российских вооружений не наблюдается. Проблема в методике самого института SIPRI, который не фиксирует финансовой стоимости заключенных сделок. В качестве наглядного примера можно привести сравнение: Россия может поставить иностранному заказчику 6-8 дивизионов ЗРС С-300 или 2 дивизиона ЗРС С-400 «Триумф». Стоимость сделки будет сопоставима, а объем поставок будет существенно отличаться. То же самое относится к основным боевым танкам, одно дело поставить заказчику новейший и самый современный на данный момент серийный российский танк Т-90МС или взять 10 танков Т-72 первых серий с армейских баз хранения. В финансовом отношении это будет, возможно, одна и та же сумма, но качественно их невозможно сравнивать.
При этом та же зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» в настоящее время является локомотивом российской оборонки и наиболее успешным товаром в российском оборонном портфеле. Поставки данной системы иностранным заказчикам с лихвой перекрывают потери от прекращения поставок военной продукции в Венесуэлу, которая в обозримом будущем не сможет покупать никакое современное вооружение не только российского производства, но и чьего-либо еще. Покупателями новой российской зенитно-ракетной системы уже стали Турция (стоимость сделки более 2 миллиардов долларов), Китай (сделка оценивается в сумму более 3 миллиардов долларов) и Индия, которая готова приобрести сразу 5 полковых комплектов (сделка оценивается в сумму более 5 миллиардов долларов). При этом Индия подписала контракт, даже не смотря на угрозу американских санкций. По данным американского канала CNBC, который ссылался на свои источники в американской разведке, интерес к российской системе ПВО С-400 проявляют минимум 13 государств, в первую очередь речь идет о странах, расположенных на Аравийском полуострове, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии.
Правда, американские санкции в перспективе действительно способны сделать жизнь предприятий российского ОПК более тяжелой. Так российские производители патронов уже сейчас несут убытки от санкций, теряя в год около 10 миллиардов рублей своей выручки. До санкций 80 процентов российской продукции шло на рынки Америки и европейских стран, в которых разрешено гражданское оружие. Только в США на руках населения находится более 390 миллионов единиц огнестрельного оружия, потеря этого рынка стала чувствительным ударом для российских патронных заводов.
Другой самой известной ласточкой санкционного давления стал подвисшый контракт на поставку танков Т-90МС и Т-90МСК (командирский вариант) в Кувейт. Данное государство должно было стать стартовым заказчиком новых российских основных боевых танков, опытные образцы которых проходили испытания в кувейтской пустыне еще в 2014 году. По раскрытой «Уралвагонзаводом» информации в числе приоритетных направлений военно-технического сотрудничества компании на 2017 год значилось завершение контракта на поставку в Кувейт 146 основных боевых танков Т-90МС/МСК. При этом официальные представители Кувейта подчеркивают, что данный контракт не расторгнут, а временно отложен. Согласно неофициальной информации, контракт был приостановлен непосредственно под давлением США на власти Кувейта, что стало пока что наиболее заметным результатом американского санкционного давления, направленного на военно-техническое сотрудничество России с иностранными заказчиками после принятия в августе 2017 года закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
В то же время подобное давление на основных покупателей российского вооружения представляется просто напросто невозможным. Вторичные санкции не перекрывают для таких государств как Индия и Китай перспектив сотрудничества с Россией в военно-технической сфере. Даже союзники США, такие как Саудовская Аравия, проявляют открытый интерес к российскому вооружению и могут проигнорировать возможность вторичных санкций, играя с США в экономической сфере практически на равных. А для развивающихся стран Африки или Юго-Восточной Азии отказ от российских вооружений и комплектующих будет означать деградацию их вооруженных сил, что для них также неприемлемо. Да и сама Россия вместе со своими партнерами ищет пути обхода санкций, в частности, используя расчеты в национальных валютах или такой экзотический вариант, как с Индонезией, где в сделку о продаже многофункциональных истребителей Су-35 был включен бартер в виде передачи России определенной номенклатуры биржевых товаров. Одним словом, говорить о том, что Россия теряет свои позиции на международном рынке вооружения пока что преждевременно, особенно рассматривая финансовый аспект заключаемых сделок.
В докладе констатируется, что разрыв между США и остальными экспортерами вооружений становится все серьезнее. Так за последнюю пятилетку экспорт американского оружия вырос на 29 процентов по сравнению с показателями 2009-2013 годов. Доля штатов в общем объеме мировых поставок вооружений выросла с 30 процентов до 36 процентов. По словам доктора Ода Флерана, занимающего должность директора Программы вооружений и военных расходов SIPRI, США за последние годы еще более укрепили свои позиции в качестве ведущего международного поставщика оружия. За указанный период штаты поставили оружие в 98 различных стран. В то же время в SIPRI указывают, что экспорт российских вооружений снизился за последнюю пятилетку на 17 процентов по сравнению с показателями 2009-2013 годов.
Сокращение объема поставок связывают в первую очередь с уменьшением импорта российских вооружений в две страны – Венесуэлу и Индию. Два этих государства серьезно сократили закупки вооружений. Так в Венесуэле по вполне понятным причинам (страна находится в глубочайшем социальном, экономическом и политическом кризисе) импорт вооружений за 2014-2018 год сократился сразу на 83 процента по сравнению с 2009-2013 годом. Импорт оружия Индией сократился не так значительно – на 24 процента в 2014-2018 годах. Но такое падение представляется серьезным, так как за указанный период импорт вооружений из России составлял 58 процентов всего индийского импорта вооружений. Естественно, подобная динамика не могла не отразиться на показателях российского экспорта вооружений. В то же время рост поставок американского оружия объясняется аппетитами Саудовской Аравии, которая увеличила объем импорта вооружений сразу на 192 процента, став крупнейшим в мире импортером вооружений. Также успехи американцев связаны с Австралией, которая вышла на 4-е место в мире по импорту вооружений, увеличив закупки в этой области на 37 процентов. Во многом это связано с обновлением Австралией своего авиационного парка. Страна приобрела в США 50 многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A, которые должны заменить устаревшие австралийские истребители F-18 Hornet. Стоимость только этой сделки оценивается экспертами в 17 миллиардов долларов.
В целом же в мире ситуация с экспортом вооружений не претерпела существенных изменений, пятерка ведущих стран-экспортеров осталась неизменной. На пять основных экспортеров вооружений приходится более 75 процентов всего объема поставок. В 2014-2018 годах основная пятерка экспортеров оружия выглядела следующим образом: США (36 процентов), Россия (21 процент), Франция (6,8 процента), Германия (6,4 процента), Китай (5,2 процента).
Стоит отметить, что в России любая информация, которая касается экспорта вооружений, воспринимается обостренно. И этому есть свое объяснение. Сегодня экспорт вооружений – это одна из визитных карточек нашей страны, российское оружие знают во всем мире. При этом поставки вооружений – это не только международный престиж, но и серьезные финансовые вливания в российскую экономику. В структуре российского экспорта львиную долю составляют поставки топливно-энергетических товаров, при этом их доля в последние годы постоянно растет, превышая 60 процентов в структуре экспорта. Еще около 10 процентов дают поставки металлов и изделий из них. Приблизительно равные объемы приходятся на продукцию химической промышленности и поставки машин и оборудования, на которые приходится еще примерно по 6 процентов российского экспорта. Из этих 6 процентов как минимум две трети как раз и приходятся на продукцию военного назначения.
Казалось бы, доля не такая значительная. Однако она очень важна, так как сегодня вооружение и военная техника – это, безусловно, самая высокотехнологичная статья российского экспорта на международном рынке. Российское оружие – это традиционно высокотехнологичная продукция, обладающая высокой добавленной стоимостью. Более того, она напрямую конкурирует с аналогичной продукций, выпускаемой высокоразвитыми странами с сильной экономикой и смотрится в этой конкурентной борьбе достаточно убедительно.
ЗРС С-400 «Триумф»
И здесь мы возвращаемся к началу нашей статьи и опубликованному исследованию SIPRI. Действительно ли Россия теряет свои позиции на международном рынке вооружений. Ответ будет такой – скорее не теряет, чем теряет. Огромное значение здесь имеет то, как именно составляется отчет, подготовленный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира. В пояснении к нему черным по белому написано, что данное исследование отражает объем поставок оружия (включены продажи, военная помощь, а также лицензии на выпуск военной продукции), но не отражает финансовой стоимости заключенных сделок. Так как объем поставок вооружений и военной техники может колебаться от года к году, в институте представляют отчеты за пятилетний период, что позволяет осуществлять более сбалансированный анализ.
Здесь мы подходим к главному. В стоимостном выражении российский экспорт вооружений не проседал. В последние годы наша страна ежегодно заключает контрактов в оборонной сфере примерно на 15 миллиардов долларов. Цифра контрактов по линии Рособоронэкспорта в последние три года изменяется крайне мало, достигнутый результат выдерживается, правда, и существенного роста пока нет. Портфель заключенных «Рособоронэкспортом» контрактов превышает 50 миллиардов долларов со сроком исполнения 3-7 лет, что обеспечивает предприятия российского ОПК работой.
В этом плане никаких просадок в экспорте российских вооружений не наблюдается. Проблема в методике самого института SIPRI, который не фиксирует финансовой стоимости заключенных сделок. В качестве наглядного примера можно привести сравнение: Россия может поставить иностранному заказчику 6-8 дивизионов ЗРС С-300 или 2 дивизиона ЗРС С-400 «Триумф». Стоимость сделки будет сопоставима, а объем поставок будет существенно отличаться. То же самое относится к основным боевым танкам, одно дело поставить заказчику новейший и самый современный на данный момент серийный российский танк Т-90МС или взять 10 танков Т-72 первых серий с армейских баз хранения. В финансовом отношении это будет, возможно, одна и та же сумма, но качественно их невозможно сравнивать.
Многоцелевой истребитель Су-35
При этом та же зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» в настоящее время является локомотивом российской оборонки и наиболее успешным товаром в российском оборонном портфеле. Поставки данной системы иностранным заказчикам с лихвой перекрывают потери от прекращения поставок военной продукции в Венесуэлу, которая в обозримом будущем не сможет покупать никакое современное вооружение не только российского производства, но и чьего-либо еще. Покупателями новой российской зенитно-ракетной системы уже стали Турция (стоимость сделки более 2 миллиардов долларов), Китай (сделка оценивается в сумму более 3 миллиардов долларов) и Индия, которая готова приобрести сразу 5 полковых комплектов (сделка оценивается в сумму более 5 миллиардов долларов). При этом Индия подписала контракт, даже не смотря на угрозу американских санкций. По данным американского канала CNBC, который ссылался на свои источники в американской разведке, интерес к российской системе ПВО С-400 проявляют минимум 13 государств, в первую очередь речь идет о странах, расположенных на Аравийском полуострове, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии.
Правда, американские санкции в перспективе действительно способны сделать жизнь предприятий российского ОПК более тяжелой. Так российские производители патронов уже сейчас несут убытки от санкций, теряя в год около 10 миллиардов рублей своей выручки. До санкций 80 процентов российской продукции шло на рынки Америки и европейских стран, в которых разрешено гражданское оружие. Только в США на руках населения находится более 390 миллионов единиц огнестрельного оружия, потеря этого рынка стала чувствительным ударом для российских патронных заводов.
Другой самой известной ласточкой санкционного давления стал подвисшый контракт на поставку танков Т-90МС и Т-90МСК (командирский вариант) в Кувейт. Данное государство должно было стать стартовым заказчиком новых российских основных боевых танков, опытные образцы которых проходили испытания в кувейтской пустыне еще в 2014 году. По раскрытой «Уралвагонзаводом» информации в числе приоритетных направлений военно-технического сотрудничества компании на 2017 год значилось завершение контракта на поставку в Кувейт 146 основных боевых танков Т-90МС/МСК. При этом официальные представители Кувейта подчеркивают, что данный контракт не расторгнут, а временно отложен. Согласно неофициальной информации, контракт был приостановлен непосредственно под давлением США на власти Кувейта, что стало пока что наиболее заметным результатом американского санкционного давления, направленного на военно-техническое сотрудничество России с иностранными заказчиками после принятия в августе 2017 года закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
Основной боевой танк Т-90МС
В то же время подобное давление на основных покупателей российского вооружения представляется просто напросто невозможным. Вторичные санкции не перекрывают для таких государств как Индия и Китай перспектив сотрудничества с Россией в военно-технической сфере. Даже союзники США, такие как Саудовская Аравия, проявляют открытый интерес к российскому вооружению и могут проигнорировать возможность вторичных санкций, играя с США в экономической сфере практически на равных. А для развивающихся стран Африки или Юго-Восточной Азии отказ от российских вооружений и комплектующих будет означать деградацию их вооруженных сил, что для них также неприемлемо. Да и сама Россия вместе со своими партнерами ищет пути обхода санкций, в частности, используя расчеты в национальных валютах или такой экзотический вариант, как с Индонезией, где в сделку о продаже многофункциональных истребителей Су-35 был включен бартер в виде передачи России определенной номенклатуры биржевых товаров. Одним словом, говорить о том, что Россия теряет свои позиции на международном рынке вооружения пока что преждевременно, особенно рассматривая финансовый аспект заключаемых сделок.
- Автор:
- Юферев Сергей
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