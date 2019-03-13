Россия вошла в число лидеров по использованию цифровых услуг населением
Информационная служба РИА Новости со ссылкой на компанию BCG сообщает о динамике использования цифровых услуг в Российской Федерации. В материале отмечается, что наша страна вышла на третье место в мире по уровню применения услуг цифрового характера. При этом показатели использования цифровизации в сфере услуг очень высоки.
Отмечается, что российские темпы в этом плане почти втрое выше среднемировых: 42 процента против 15-ти.
Эти данные получены на основании опроса, проведённого в 30 странах мира. В его ходе людей спрашивали о том, прибегают ли они к услугам цифрового характера или нет.
Наряду с Россией лидерами роста по использованию услуг цифрового характера стали такие страны мира как Индия, Аргентина, Швеция, Голландия (Нидерланды), Канада.
Выясняется, что многие россияне всё активнее используют возможности по онлайн оплате штрафов, налогов, услуг ЖКХ. Используются цифровые технологии при уточнении состояния трафика на автомобильных дорогах. В меньшей степени используются цифровые услуги по заказу товаров, однако и эта доля рынка в России уверенно растёт.
Напомним, что на этом фоне в России обсуждаются возможности создания так называемого «защищённого Интернета». Это предложение уже успело вызвать дискуссию как в среде специалистов, так и у общественности. Многие россияне опасаются, что под благовидными предлогами могут быть введены ограничения и запреты.
Отмечается, что российские темпы в этом плане почти втрое выше среднемировых: 42 процента против 15-ти.
Эти данные получены на основании опроса, проведённого в 30 странах мира. В его ходе людей спрашивали о том, прибегают ли они к услугам цифрового характера или нет.
Наряду с Россией лидерами роста по использованию услуг цифрового характера стали такие страны мира как Индия, Аргентина, Швеция, Голландия (Нидерланды), Канада.
Выясняется, что многие россияне всё активнее используют возможности по онлайн оплате штрафов, налогов, услуг ЖКХ. Используются цифровые технологии при уточнении состояния трафика на автомобильных дорогах. В меньшей степени используются цифровые услуги по заказу товаров, однако и эта доля рынка в России уверенно растёт.
Напомним, что на этом фоне в России обсуждаются возможности создания так называемого «защищённого Интернета». Это предложение уже успело вызвать дискуссию как в среде специалистов, так и у общественности. Многие россияне опасаются, что под благовидными предлогами могут быть введены ограничения и запреты.
- Использованы фотографии:
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