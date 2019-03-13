Саакашвили заявил, что Порошенко собрался менять Крым на членство в НАТО

Он (Порошенко) мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет.

Я ему сказал: Петя, Петро, кто тебе сказал, что если вы ничего не сделаете по отжиму Крыма, то вас примут в ЕС и НАТО?

Бывший президент Грузии (и он же бывший губернатор Одесской области) Михаил Саакашвили дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Основная часть интервью с выдворенным с территории Украины и преследуемым в уголовном плане в Грузии политиком, осевшим в Нидерландах, была посвящена украинской политической ситуации. При этом Саакашвили в ходе интервью, проведённом в формате телемоста, сделал заявление, которое успело вызвать гнев у украинских радикалов.По словам экс-губернатора Одесской области, Украине придётся свыкнуться с тем фактом, что Крым останется в России. При этом Саакашвили заявил, что об этом ему сказал сам действующий президент страны Пётр Порошенко. Полная версия интервью – на странице Саакашвили в Фейсбуке.Из заявления Саакашвили:Далее, со слов Саакашвили, Порошенко заявил, что Киев «поменяет» Крым на членство в Евросоюзе и НАТО.Бывший президент Грузии:Саакашвили добавил, что Крым станет причиной того, почему Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС, так как на этой почве у Украины будет территориальный конфликт. Также экс-глава Одесской ОГА добавил, что, обращаясь к Порошенко в 2014 году, сказал: «Кто тебе сказал, что на Крыме все остановится?»Саакашвили в ходе телемоста продемонстрировал билет в Киев с датой 1 апреля. По его словам, он собирается прилететь в украинскую столицу сразу же после проведения выборов. По словам бывшего президента Грузии, он приобрёл этот авиабилет, так как уверен, что Порошенко не пройдёт во 2-й тур.