Индийские пранкеры поговорили с полицией Пакистана о сбитом F-16

Кто дал вам такие инструкции?

Нас попросили не предоставлять никаких сведений об этом. Это решение принималось старшими офицерами и чиновниками военного ведомства. Полиция сейчас осуществляют охрану зоны

Говорит капитан Хейниф. Направьте к месту падения самолёта дополнительный наряд, который проследил бы за тем, чтобы туда не смогли проникнуть иностранные журналисты

Есть

Я говорю о месте падения F-16. Именно туда нужно отправить полицию, чтобы никто не узнал, что был сбит наш самолёт

Ок.Ок.Ок

Газета India Today сообщает о том, что индийским репортёрам якобы удалось провести журналистское расследование и узнать подробности результатов воздушного боя 27 февраля. Так, заявлено, что группа репортёров TV India использовала «пранк» (телефонный обман), дозвонившись до департамента полиции Пакистана, расположенного в приграничном районе.Индийские журналисты, как утверждается, представились сотрудниками пакистанских спецслужб, и поинтересовались, «собраны ли все фрагменты сбитого F-16 и ведётся ли охрана места падения». Дежурный полицейский заявил о том, что ему запрещено делиться такого рода информацией.Индийские журналисты-пранкеры:Пакистанский полицейский:Индийские журналисты:Пакистанский полицейский:Индийский журналист:Пакистанский полицейский:В Индии заявили, что этот разговор можно считать доказательством факта потери истребителя F-16 ВВС Пакистана. Отмечено, что в разговоре представитель полиции непосредственно о сбитом самолёте не сказал, но при этом согласился с необходимостью «отправить на место падения дополнительный наряд полиции».При этом аудиоподтверждения такого разговора не предоставляется.В Пакистане эту публикацию в СМИ Индии пока не прокомментировали. Официально Исламабад потерю своего самолёта не подтверждает.