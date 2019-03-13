В сети обсуждаются фото перевернувшегося Т-72 ВС РФ
В блогосфере опубликованы фотографии перевернувшегося российского танка Т-72, экипаж которого готовился к соревнованиям по танковому биатлону. Блогер Andrei-bt, опубликовавший фотографии в ЖЖ, не называют точную дату происшествия. При этом сама публикация датирована 9 марта текущего года.
Если судить по фотографиям, экипаж танка повёл машину в искусственный «овраг» на трассе, при этом одной из гусениц Т-72 наехал на бетонную стенку. Вероятно, эта ошибка и привела к опрокидыванию танка.
Фото опрокинувшегося российского танка тут же растиражировали в украинских СМИ. При этом в комментариях отдельные украинские пользователи пытаются иронизировать над «необученностью» российского экипажа. Этим лицам другие указали на то, что в таком случае украинским экипажам стоило бы показать своё мастерство, прибыв в Россию на соревнования по танковому биатлону. Напомним, что в таких соревнованиях участвуют танкисты из ряда стран, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай, Индия и др.
Отдельный вопрос по фотографиям связан с самим фактом публикации. Если фото «свежие», значит запрет на использование военнослужащими смартфонов в ходе несения службы не исполняется. Или фотографировали не военнослужащие?
Ранее в сети были опубликованы фото перевернувшегося зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» во Владивостоке.
Отдельные пользователи предположили, что опрокидывание может быть связано с «неудачной базой» комплекса.
Если судить по фотографиям, экипаж танка повёл машину в искусственный «овраг» на трассе, при этом одной из гусениц Т-72 наехал на бетонную стенку. Вероятно, эта ошибка и привела к опрокидыванию танка.
Фото опрокинувшегося российского танка тут же растиражировали в украинских СМИ. При этом в комментариях отдельные украинские пользователи пытаются иронизировать над «необученностью» российского экипажа. Этим лицам другие указали на то, что в таком случае украинским экипажам стоило бы показать своё мастерство, прибыв в Россию на соревнования по танковому биатлону. Напомним, что в таких соревнованиях участвуют танкисты из ряда стран, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай, Индия и др.
Отдельный вопрос по фотографиям связан с самим фактом публикации. Если фото «свежие», значит запрет на использование военнослужащими смартфонов в ходе несения службы не исполняется. Или фотографировали не военнослужащие?
Ранее в сети были опубликованы фото перевернувшегося зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» во Владивостоке.
Отдельные пользователи предположили, что опрокидывание может быть связано с «неудачной базой» комплекса.
- Использованы фотографии:
- ЖЖ
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