Назван в честь горы. В Японии построен новый эсминец

Строящийся эсминец еще не успел получить радары и УВП

«Японские власти изучают возможность создания производства крылатых ракет большой дальности для нанесения ударов по наземным целям. Об этом изданию рассказал источник в кабинете министров страны. Такие планы возникли в связи с нестабильной обстановкой на Корейском полуострове».