Япония выразила протест в связи с военными учениями России на Курилах
Япония заявила России очередной протест, связанный с южными Курилами. На этот раз Токио не устроили проводимые на островах учения российской армии. В японском МИДе сочли их неприемлемыми, передает РИА Новости.
В японском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что хотя в Токио считают проводимые Россией военные учения неприемлемыми, однако проблема "Северных территорий" (Курильские острова) слишком важна для Японии, поэтому для решения проблемы суверенитета над островами правительство Японии продолжит "упорно вести переговоры с Россией".
Ранее Министерство обороны России сообщило о начале военных маневров на южных Курилах. В учениях, стартовавших во вторник, принимают участие мотострелковые подразделения и военная техника. Около 500 военнослужащих и около 70 единиц бронетехники, включая танки, отработали наступление в сложных условиях.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры РФ и Японии касаются не вопроса передачи южных Курильских островов, а заключения мирного договора.
Ранее сообщалось, что Россия в переговорах с Японией по заключению мирного договора выдвинула два условия: признание итогов Второй Мировой войны и гарантии неразмещения американских военных баз на островах. Оба условия для Токио неприемлемы, поскольку признание итогов ВМВ автоматически означает признание суверенитета России над Курильскими островами, а гарантировать неразмещение американских военных баз в Японии не могут, хотя и утверждают обратное. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в переговорах тема передачи Курильских островов не рассматривается, а сами переговоры могут тянуться многие годы.
В японском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что хотя в Токио считают проводимые Россией военные учения неприемлемыми, однако проблема "Северных территорий" (Курильские острова) слишком важна для Японии, поэтому для решения проблемы суверенитета над островами правительство Японии продолжит "упорно вести переговоры с Россией".
Ранее Министерство обороны России сообщило о начале военных маневров на южных Курилах. В учениях, стартовавших во вторник, принимают участие мотострелковые подразделения и военная техника. Около 500 военнослужащих и около 70 единиц бронетехники, включая танки, отработали наступление в сложных условиях.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры РФ и Японии касаются не вопроса передачи южных Курильских островов, а заключения мирного договора.
Ранее сообщалось, что Россия в переговорах с Японией по заключению мирного договора выдвинула два условия: признание итогов Второй Мировой войны и гарантии неразмещения американских военных баз на островах. Оба условия для Токио неприемлемы, поскольку признание итогов ВМВ автоматически означает признание суверенитета России над Курильскими островами, а гарантировать неразмещение американских военных баз в Японии не могут, хотя и утверждают обратное. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в переговорах тема передачи Курильских островов не рассматривается, а сами переговоры могут тянуться многие годы.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter