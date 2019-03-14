Из ниоткуда в никуда. Особенности иностранного инвестирования в Россию

Автор вполне осознанно продолжает писать об инвестициях именно «в Россию», хотя у самих инвесторов и примкнувших к ним журналистов принято говорить и писать об инвестициях «в России». Вообще-то, до сих пор правы были как раз они, поскольку большая часть иностранных инвестиций делалась просто в России — как на некоем поле чудес в стране совсем с другим названием. А хотелось бы капиталовложений адресных: в Россию, в её экономику, в её предприятия и банки, в её инфраструктурные, и не совсем, национальные проекты.Но с этим пока сложно. Даже очень сложно. Прикупить ценных бумаг – это пожалуйста. Особенно государственных, сильно рисковых по критериям рейтинговых агентств, а на самом деле – едва ли не самых доходных среди самых надёжных. Или же пополнить инвестиционные портфели активами от государственных монополистов, которые у нас тоже балансируют на грани фола, то бишь санкций. А вот вложиться во что-то реальное, так это только при условии 100-процентных гарантий по сбыту и полного отстранения российских партнёров от управления делом.Последнее, как вы понимаете, касается отвёрточных производств, которые в самых разных формах расплодились у нас как грибы после дождя. Впрочем, и на том спасибо, хотя бы рабочие места появляются, хоть и не так много, и не так хорошо оплачиваемых, как хотелось бы. К тому же в этом случае большая часть вложенных средств всё же остаётся работать в России, хотя прибыли, конечно, уходят.Впрочем, делиться прибылями с народом у нас даже среди олигархов никому и в голову не придёт – шведскую модель социализма когда-то порекламировали, да и забыли. Не считать же за попытку внедрить её подзабытые уже народные IPO — эти первичные размещения акций крупнейших компаний, в том числе Сбербанка и «Роснефти». Напомнить, чем всё закончилось? Стремительным падением котировок их акций, особенно если считать в валюте, после чего публика их стала активно сбрасывать. Чтобы вернуть хоть что-то из вложенного. И держаться за них не перестали только самые «упёртые» из числа акционеров из народа.Кстати, этот очередной опыт игры в «пирамиды» с широкой публикой опроверг ещё один традиционный либеральный тезис в пользу иностранных инвестиций. О том, что в России средства, вложенные из-за рубежа, будут работать долго и даже, как в сказке, «счастливо». Нет, на сборочных заводах они и вправду худо-бедно работают, но это же самая незначительная часть тех самых инвестиций.Большая же их часть только для того и заводится в Россию, чтобы провернуть по-быстрому серию спекуляций и вывести заработанное, а точнее, наворованное в тихие гавани офшоров. И как только появляется перспектива «провернуть» ещё несколько подобных операций, эта перспектива непременно будет использована. С пользой для вкладчиков и без всякой пользы для российской экономики. Так можно инвестировать до бесконечности, получая красивые цифры отчётности и… почти нулевую отдачу для реального производства.Да, иностранные инвестиции – это движение финансовых ресурсов «оттуда» в направлении «сюда». И это не либеральный тезис, а постулат экономики. Но мы уже показали на данных статистики, что значительная часть иностранных инвестиций «питается» за счёт внутренних, а не внешних ресурсов. Получается что-то вроде «из ниоткуда в никуда». И это, увы, не наша российская особенность, это обычная практика для стран с развивающейся экономикой, которую на самом деле никто развивать не собирается. Российским предприятиям, даже с участием иностранного капитала, как правило, приходится ограничиваться реинвестициями собственных доходов.При этом о переводе иностранными инвесторами доходов, получаемых в России за рубеж, обычно принято помалкивать. Иначе топ-менеджерам ничего и не достанется. Вы никогда не задумывались, почему автомобили иностранных марок, собранные в России, обычно ничуть не дешевле действительно зарубежных аналогов? И это при отсутствии таможенных платежей, более низких налогах, невысоких затратах на энергию и коммуналку, дешёвой рабочей силе, наконец.А всё потому, что нужны ни с чем несравнимые средства на выплату топ-менеджменту, российскому и иностранному, процентов по кредитам, дивидендов, арендных и франшизных платежей. Стоит ли после этого объяснять, почему многие фирмы не без удовольствия стараются обосноваться в России со своим свечными, пардон, отвёрточными заводиками. И ведь те же автомобили, собранные в России, за рубеж как-то и не продаются. Наверное, потому, что за те цены, что у нас внутри страны, за бугор их никак не «впаришь».Данные Банка России, отнюдь не Росстата, свидетельствуют, что со времени начала санкционной кампании общий объём инвестиционных доходов, выведенных иностранцами из нашей страны, составил сумму, примерно равную величине золото-валютных резервов Российской Федерации. И это при том, что сумма накопленных инвестиций, как было показано в предыдущем обзоре, стабильно снижается уже на протяжении более чем двух лет.Да извинят читатели за повтор, но иностранные инвестиции действительно подобны насосу, заброшенному западными корпорациями в российскую экономику. Иностранные инвесторы не за просто так участвовали в приватизации. И даже несмотря на то, что кого-то из них потом изящно «кинули», как Джорджа Сороса со «Связьинвестом», а кого-то потеснили – например, BP из ТНК, чтобы та потом благополучно ушла под «Роснефть», «финансовый насос» продолжает исправно обескровливать Россию.И, как следствие, продлевать существование зашедшей в тупик западной экономики, которая без «поддержки» из Китая сейчас бы просто рассыпалась. По данным того же Центробанка, инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала в России – это на 70 процентов реинвестиции и только на 30 процентов — средства, реально переведённые из-за рубежа. При этом доходы с этих средств превышают их как правило, в 8-10 раз.Парадокс, но и при всей «скромности» иностранных инвесторов не приходится даже говорить о том, будто их капиталовложения мизерны, а потому не могут угрожать экономической безопасности России. Здесь начать стоит с того, что именно активно проинвестированные из-за рубежа структуры активнее всего переводят свои «активы» за границу – и почти исключительно в офшоры. Вот такая, с позволения сказать, массовая «активность».По этому поводу вполне можно обратиться к данным нещадно критикуемого Росстата, где не так давно стали публиковаться данные по уставным капиталам основных секторов отечественной экономики. После известных событий 2013-2014 года публикации стали частично закрытыми, а открытые – предельно краткими. Тем не менее, даже из них понятно, что существенного снижения доли участия иностранного капитала в российском бизнесе из-за санкций и политического развода отнюдь не произошло. Последнее «дело Дерипаски» доказало это слишком уж явно. Скорее, речь идёт об обратном процессе – у России попросту начинают куда более активно «отжимать» бизнес.Опять же, из статистки известно, что в 2015 году (последнем, когда ещё можно было не обращать внимания на санкции) доля предприятий с участием иностранного капитала в общей величине совокупного уставного капитала всех отраслей российской экономики была равна 28%. Речь в данном случае о тех предприятиях, где иностранцам действительно принадлежит контроль.И хотя это что-то вроде средней температуры по палате, отраслевой срез кого-то может и вовсе напугать. Ведь в сырьевом секторе и добыче полезных ископаемых доля иностранцев превышала 55%, и сейчас может быть даже хуже. В обрабатывающей промышленности было больше 40%, но сейчас можно надеяться, что меньше, в пищевой – почти 60, в текстильной и швейной – 56%, в розничной торговле – 62%.Есть ощущение, что на самом всё может быть намного хуже, из-за тех же офшоров и теневого, а также «серого» секторов. А ветви власти, особенно почему-то законодательная, продолжают чуть ли не молиться на очередное пришествие «иностранных инвесторов» в страну. Хорошо ещё, что санкции этот пыл слегка умерили.На другой ветви власти – исполнительной, об инвестициях как о благе предпочитают говорить в контексте пресловутых структурных преобразований в нашей экономике. Дескать, и с нефтяной иглы мы под напором инвестиций слезем, и от чрезмерного присутствия государства в экономике уйдём.Позвольте выразить сомнения в том, что и то, и другое так уж сильно нам нужно, но и приток средств, даже в виде инвестиций, тут тоже вряд ли поможет. Однако об этом, а также о том, действительно ли нужно создавать иностранным инвесторам какие-то особые льготные условия в России, постараюсь рассказать в следующем, точнее, завершающем инвестиционном обзоре.