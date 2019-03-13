Боевик, планировавший теракт, нейтрализован в Самарской области
В Самарской области в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ уничтожен боевик, планировавший теракт. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Согласно предоставленным НАК данным, в ночное время с 12 на 13 марта в ФСБ поступила информация о том, что в одном из частных домов села Екатериновка Безенчукского района Самарской области находится вооруженный мужчина. Прибывшие на место сотрудники ФСБ предложили находящемуся в доме боевику сдаться, однако он предложение правоохранителей отверг, открыл стрельбу и бросил боевую гранату. Ответным огнем боевик был уничтожен. Потерь среди личного состава и мирных жителей нет.
В ФСБ заявили, что личность боевика предварительно установлена, он был сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связи с единомышленниками за рубежом. В доме, где находился террорист, при проведении обыска было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство (СВУ).
По предварительным данным, целью уничтоженного боевика было совершение террористического акта в местах массового скопления людей.
В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются сообщники террориста.
Согласно предоставленным НАК данным, в ночное время с 12 на 13 марта в ФСБ поступила информация о том, что в одном из частных домов села Екатериновка Безенчукского района Самарской области находится вооруженный мужчина. Прибывшие на место сотрудники ФСБ предложили находящемуся в доме боевику сдаться, однако он предложение правоохранителей отверг, открыл стрельбу и бросил боевую гранату. Ответным огнем боевик был уничтожен. Потерь среди личного состава и мирных жителей нет.
В ФСБ заявили, что личность боевика предварительно установлена, он был сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связи с единомышленниками за рубежом. В доме, где находился террорист, при проведении обыска было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство (СВУ).
По предварительным данным, целью уничтоженного боевика было совершение террористического акта в местах массового скопления людей.
В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются сообщники террориста.
- Использованы фотографии:
- НАК
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