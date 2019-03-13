Словакия ищет новые системы ПВО к имеющимся С-300

Министерство обороны Словакии рассматривает возможность закупки трехкоординатных радиолокационных систем ПВО у ряда поставщиков, включая Соединенные Штаты Америки.Согласно информации, опубликованной военным ведомством, Словакия планирует закупить 17 радиолокационных систем такого типа общей стоимостью 155 миллионов евро.Министерство обороны завершило этап оценки представленных предложений. В рамках конкурса поступили заявки от 10 стран: Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции и Франции.Проектная группа, состоящая из специалистов министерства обороны, генерального штаба и военно-воздушных сил страны, провела оценку полученных предложений с точки зрения технических и эксплуатационных характеристик, ценовых параметров, графиков поставок, совместимости с системами ПВО НАТО, обучения, логистики и роли оборонной промышленности в программе модернизации. По этим критериям условия, предложенные Францией, Израилем и Соединенными Штатами Америки, были выделены как самые выгодные.В то же время, предложение США получило наибольший приоритет как одно из самых интересных для словацких вооруженных сил. Кто бы сомневался...В рамках следующего этапа процедуры МО Словакии вступит в двусторонние переговоры с представителями стран, попавших в шорт-лист на поставку трехкоординатных систем ПВО средней, малой и очень малой дальности. Решение будет принято не позднее 30 июня 2019 года.Особенностью трехкоординатных радиолокационных систем является возможность одномоментного определения дальности летящего объекта, его высоты и азимута посредством одного радара. В более ранних системах для этого требовалось использование двух радарных установок.Стоит отметить, что Словакия остается одной из немногих стран НАТО, эксплуатирующих систему ПВО С-300. Имеющаяся на вооружении европейской страны техника досталась ей в результате раскола Чехословацкой республики на два государства – Чехию и Словакию. Наличие С-300 в арсенале Словакии вызывало возмущение, в частности, Анкары. Там считают, что отсутствие критики со стороны США в отношении европейских эксплуатантов советской (российской) системы доказывает предвзятое отношение Вашингтона к Турции, собирающейся закупить С-400. Словакия данные заявления никак не прокомментировала.