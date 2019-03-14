Легенды и мифы об АН-94 "Абакан"
Этот автомат так и не стал заменой автомату Калашникова. Тем не менее, он является достаточно интересным и необычным образцом современного стрелкового оружия отечественного производства. Речь идёт об автомате конструкции Никонова – АН-94 «Абакан».
Создание этого оружия относится к 80-м годам прошлого века. В своё время он должен был заменить АК-74. В 90-х автомат Никонова приняли на вооружение, однако в по-настоящему большую серию он не пошёл. В тот сложный период он оказался просто никому не нужным. А в 2009 году его сняли с вооружения российских Вооружённых сил.
Об АН-94 и по сей день ходит много разных и противоречащих друг другу легенд и мифов. Является ли этот автомат неудачным экспериментом или всё же представляет собой уникальное оружие, возможности которого ещё не до конца раскрыты? На самом ли деле АН-94 делает короткую очередь из двух выстрелов с такой высокой скоростью, что может показаться, что был сделан только один выстрел? Попадают ли обе пули в результате такой очереди в одну точку, как думают многие, или нет? В чем смысл такой стрельбы?
В новом выпуске «Мифы об оружии», подготовленном Концерном Калашников технический консультант КалашниковMedia Владимир Онокой ответит на эти и другие вопросы об "Абакане".
Создание этого оружия относится к 80-м годам прошлого века. В своё время он должен был заменить АК-74. В 90-х автомат Никонова приняли на вооружение, однако в по-настоящему большую серию он не пошёл. В тот сложный период он оказался просто никому не нужным. А в 2009 году его сняли с вооружения российских Вооружённых сил.
Об АН-94 и по сей день ходит много разных и противоречащих друг другу легенд и мифов. Является ли этот автомат неудачным экспериментом или всё же представляет собой уникальное оружие, возможности которого ещё не до конца раскрыты? На самом ли деле АН-94 делает короткую очередь из двух выстрелов с такой высокой скоростью, что может показаться, что был сделан только один выстрел? Попадают ли обе пули в результате такой очереди в одну точку, как думают многие, или нет? В чем смысл такой стрельбы?
В новом выпуске «Мифы об оружии», подготовленном Концерном Калашников технический консультант КалашниковMedia Владимир Онокой ответит на эти и другие вопросы об "Абакане".
- Использованы фотографии:
- Калашников Media
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