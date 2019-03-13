В ООН "озаботились" правами человека на Украине накануне выборов

В ООН обеспокоены тем, что существующая политическая среда на Украине еще более способствует обострению напряженности, негативно влияющей на свободу религии,а также права человека, в частности права на свободу мысли и выражения, накануне выборов

В преддверии президентских выборов на Украине царит "атмосфера запугивания". К такому выводу пришло Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН, ознакомившись с ситуацией с правами человека в стране.На основании полученных данных УВКПЧ ООН опубликовало доклад, в котором говорится, что на Украине накануне выборов царит атмосфера запугивания, людям не дают открыто выражать несогласие с политикой действующих властей. Также в стране сложилась тенденция "жестоких нападений" на гражданских активистов и представителей средств массовой информации, проводимых праворадикалами. Как отмечается в докладе, в большинстве случает такие преступления остаются безнаказанными, так как вообще не расследуются действующей властью.Кроме того, конфликтную ситуацию на Украине усугубило принятие автокефалии и создание новой церкви президентом Порошенко, что привело к расколу православного общества в стране. Инспекторы зафиксировали, что в последнее время усилилось давление на священнослужителей канонической церкви УПЦ МП. Причем этим занимаются сотрудники СБУ с одобрения властей.- говорится в документе.Выборы президента Украины планируется провести 31 марта этого года.