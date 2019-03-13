В США законодательно запретили признавать Крым российским

Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами

Если конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле