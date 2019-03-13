В Арктике развернут дополнительные ПВО для прикрытия неба над Севморпутём

Дополнительные силы противовоздушной обороны, обеспечивающие безопасность воздушного пространства над Северным морским путем, будут развернуты на Крайнем Севере, сообщил командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов.Адмирал рассказал, что уже практически закончено строительство нового военного городка в поселке Тикси, где будут размещены подразделения нового соединения ПВО Северного флота, предназначенные для прикрытия воздушного пространства над Севморпутем. Строительство ведется под личным контролем командующего Северным флотом, городок будет включать в себя все современные удобства для проживания. На вооружение соединения будут поставлены ЗРС С-300В4.Кроме этого подразделения береговой охраны СФ получат очередные противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а на вооружение отдельной мотострелковой бригады флота поступит арктический вариант зенитного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ".В рамках перевооружения арктической группировки Минобороны РФ, Северный флот планирует в этом году завершить перевооружение танкистов отдельной мотострелковой бригады на танки Т-80БВМ, как наиболее приспособленные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.