Госдеп: Пекин не собирается присоединяться к ДРСМД 2.0
У китайского руководства «нет аппетита» в отношении каких бы то ни было договоров по контролю над вооружениями, передает ТАСС заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.
Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил возможность заключения трехстороннего соглашения между Вашингтоном Москвой и Пекином о запрещении ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь китайский МИД назвал эту идею «абсолютной ошибкой». Однако в феврале 2019 года Трамп снова выразил надежду привлечь к договору Китай «и другие страны». В противном случае США «значительно превзойдут и опередят всех остальных» в производстве вооружений подобного класса, добавил президент.
Осторожную надежду на то, что китайское руководство проявит интерес к новому договору (ДРСМД 2.0) выразила даже канцлер Германии Ангела Меркель.
Дело, однако, в том, что ДРСМД – продукт холодной войны. В момент его подписания (в 1987 году) США воспринимали Китай не столь серьезно, и мысли привлекать его к соглашению у Вашингтона не было.
В настоящее же время, судя по официальным заявлениям США и РФ, у этих стран нет ни одной ракеты средней и меньшей дальности, зато у Китая счет таких ракет идет на сотни. Согласно информации Пентагона, НОАК располагает, примерно, 300 баллистическими ракетами средней дальности (от 1,5 тыс. км) и двумя тысячами ракет меньшей дальности (от 300 км до 1 тыс. км).
Кроме того, на вооружении китайской армии находятся около 300 единиц крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия, превышающим 1,5 тыс. км.
В случае присоединения к новому ДРСМД, Китаю пришлось бы уничтожить всё это вооружение. На такой шаг Пекин не пойдет, поскольку в результате действия нынешнего соглашения получил «огромное преимущество над США», отметили в Вашингтоне. По оценке американского военного ведомства, около 90% китайских баллистических и крылатых ракет приходятся именно на ракеты средней и меньшей дальности.
Американо-китайская комиссия при Конгрессе США утверждает также, что в Пекине рассматривают неядерные ракеты наземного базирования в качестве «одного их столпов стратегии ведения боевых действий».
В таких условиях, гипотетическое присоединение КНР с ДРСМД 2.0 представляется абсолютно нереалистичным, отметили в Госдепартаменте.
Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил возможность заключения трехстороннего соглашения между Вашингтоном Москвой и Пекином о запрещении ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь китайский МИД назвал эту идею «абсолютной ошибкой». Однако в феврале 2019 года Трамп снова выразил надежду привлечь к договору Китай «и другие страны». В противном случае США «значительно превзойдут и опередят всех остальных» в производстве вооружений подобного класса, добавил президент.
Осторожную надежду на то, что китайское руководство проявит интерес к новому договору (ДРСМД 2.0) выразила даже канцлер Германии Ангела Меркель.
Дело, однако, в том, что ДРСМД – продукт холодной войны. В момент его подписания (в 1987 году) США воспринимали Китай не столь серьезно, и мысли привлекать его к соглашению у Вашингтона не было.
В настоящее же время, судя по официальным заявлениям США и РФ, у этих стран нет ни одной ракеты средней и меньшей дальности, зато у Китая счет таких ракет идет на сотни. Согласно информации Пентагона, НОАК располагает, примерно, 300 баллистическими ракетами средней дальности (от 1,5 тыс. км) и двумя тысячами ракет меньшей дальности (от 300 км до 1 тыс. км).
Кроме того, на вооружении китайской армии находятся около 300 единиц крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия, превышающим 1,5 тыс. км.
В случае присоединения к новому ДРСМД, Китаю пришлось бы уничтожить всё это вооружение. На такой шаг Пекин не пойдет, поскольку в результате действия нынешнего соглашения получил «огромное преимущество над США», отметили в Вашингтоне. По оценке американского военного ведомства, около 90% китайских баллистических и крылатых ракет приходятся именно на ракеты средней и меньшей дальности.
Американо-китайская комиссия при Конгрессе США утверждает также, что в Пекине рассматривают неядерные ракеты наземного базирования в качестве «одного их столпов стратегии ведения боевых действий».
В таких условиях, гипотетическое присоединение КНР с ДРСМД 2.0 представляется абсолютно нереалистичным, отметили в Госдепартаменте.
- Использованы фотографии:
- http://blog.sina.com.cn
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter