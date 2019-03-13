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ЦАХАЛ: "Хизбалла" создает террористическую структуру на Голанах

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Израильские СМИ в среду, 13 марта, сообщили, что военная разведка Израиля выявила новую террористическую структуру, созданную боевиками «Хизбаллы», на контролируемой Сирией территории Голанских высот. Отметим, что в Израиле «Хизбалла» признана террористической организацией.

ЦАХАЛ: "Хизбалла" создает террористическую структуру на Голанах



По словам представителя разведывательного управления Израиля, новая структура создается под руководством Али Мустафы Дакдуда, который был обвинен Соединенными штатами в похищении и убийстве пяти американских военных в 2007 году в Ираке, а идея создания новой структуры принадлежит одному из лидеров «Хизбаллы» Абу Хасану Саджаду.

Генсек «Хизбаллы» Хасан Насралла летом прошлого года отдал распоряжение восстановить и модернизировать позиции боевиков в районе Голанских высот. Вероятно, с этих позиций планируется вести огонь по целям на территории Израиля. Однако, по оценкам израильской разведки, структура на данный момент не готова к ведению боевых действий.

В публикациях израильских СМИ отмечается, что вербовка боевиков ведется из числа местных жителей, которые вступают в организацию не из идеологических соображений, а ради денег.

Также есть информация о том, что структура создается без ведома сирийского руководства. Израиль надеется, что публикация данных об этой структуре спровоцирует президента Сирии Башара Асада к ее ликвидации.
Использованы фотографии:
wattan.tv
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