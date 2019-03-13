В Минске диктатуру Лукашенко назвали брендом республики

Мы так часто произносим это слово, что диктатура уже – это наш бренд, как мне кажется

Возможно, я скажу сейчас парадоксальную или неожиданную вещь, но мне иногда кажется, что не сегодня, так завтра, а послезавтра – точно, в мире возникнет запрос на диктатуру