В Минске диктатуру Лукашенко назвали брендом республики
Словосочетание «диктатура Лукашенко» стало международным брендом Беларуси, приводит Интерфакс слова пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт.
По словам Эйсмонт, за диктатурой в сегодняшнем ее понимании белорусы видят дисциплину, порядок и абсолютно нормальную, спокойную жизнь.
– сказала она.
Пресс-секретарь также отметила, что в мире смысл этого слова трактуется по-разному: сегодня слово диктатура порой приобретает какой-то позитивный оттенок. Достаточно посмотреть, что происходит вокруг – «мы видим хаос, порой беспорядок», пояснила она.
Эйсмонт считает, что вскоре в мире может возникнуть глобальный вопрос на диктатуру, как форму власти.
– сказала пресс-секретарь президента.
Напомним, Александр Лукашенко занимает высший пост Беларуси с июля 1994 года. В настоящее время идет его пятый президентский срок (истекает в 2020 году). Недавно он заявил о намерении баллотироваться на следующий срок. Ограничения на количество президентских сроков были сняты в 2004 году.
Несколько лет тому назад Лукашенко заявил агентству «Рейтер», что не совсем понимает, что такое диктатор, однако по-доброму завидует себе. «Я же последний и единственный диктатор в Европе. Нигде в мире такого нет», заявил он.
По словам Эйсмонт, за диктатурой в сегодняшнем ее понимании белорусы видят дисциплину, порядок и абсолютно нормальную, спокойную жизнь.
Мы так часто произносим это слово, что диктатура уже – это наш бренд, как мне кажется
– сказала она.
Пресс-секретарь также отметила, что в мире смысл этого слова трактуется по-разному: сегодня слово диктатура порой приобретает какой-то позитивный оттенок. Достаточно посмотреть, что происходит вокруг – «мы видим хаос, порой беспорядок», пояснила она.
Эйсмонт считает, что вскоре в мире может возникнуть глобальный вопрос на диктатуру, как форму власти.
Возможно, я скажу сейчас парадоксальную или неожиданную вещь, но мне иногда кажется, что не сегодня, так завтра, а послезавтра – точно, в мире возникнет запрос на диктатуру
– сказала пресс-секретарь президента.
Напомним, Александр Лукашенко занимает высший пост Беларуси с июля 1994 года. В настоящее время идет его пятый президентский срок (истекает в 2020 году). Недавно он заявил о намерении баллотироваться на следующий срок. Ограничения на количество президентских сроков были сняты в 2004 году.
Несколько лет тому назад Лукашенко заявил агентству «Рейтер», что не совсем понимает, что такое диктатор, однако по-доброму завидует себе. «Я же последний и единственный диктатор в Европе. Нигде в мире такого нет», заявил он.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/embassybel
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