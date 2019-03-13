Японские ВВС объявили о закупке крылатых ракет для истребителей F-35A

Крылатая авиационная ракета Kongsberg JSM в составе вооружения F-35A Lightning II

Военно-воздушные силы Японии подписали контракт на закупку авиационных оперативно-тактических крылатых ракет JSM (Joint Strike Missile) для оснащения приобретаемых Японией американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, сообщает блог bmpd.Заключив данный контракт Япония стала первым покупателем ракеты JSM производства норвежской группы Kongsberg Group. Новая ракета является дальнейшим развитием производимой Kongsberg современной противокорабельной ракеты NSM. Ракета предназначена для высокоточного поражения наземных и надводных целей. Она специально разработана для размещения во внутренних отсеках вооружения истребителя F-35A и в дальнейшем будет предложения для закупок американскими ВВС.Длина ракеты 4 м при массе 416 кг, при этом бронебойно-фугасная боевая часть имеет массу 226 кг и состоит из 100-кг заряда в 120-кг титановом корпусе с программируемым взрывателем. Выполнена по технологии малозаметности. Оснащена раскладным крылом и турбореактивным двигателем. Дальность стрельбы JSM до 100 морских миль по маловысотному профилю и до 300 морских миль по высотному профилю полета.Система наведения многоканальная и включает двухдиапазонную тепловизионную головку самонаведения с запоминанием образа цели, четырехканальный пассивный радиолокационный обнаружитель, блок инерциально-спутниковой коррекции, метеодатчик, лазерный высотомер, аппаратуру двухсторонней передачи данных на основе Link 16, позволяющую осуществлять командное наведение, перенацеливание ракеты в полете и т.д.С учетом того, что предсерийная партия новых ракет закончит испытания в составе вооружения истребителей F-35A только к 2023 году, можно предположить, что японские ВВС начнут получать JSM после начала ее серийного производства, но не раньше 2023-2024 годов.В конце 2011 года Япония подписала соглашение с США на приобретение первых 42 истребителей F-35A, в дальнейших планах стоит закупка еще 103 истребителей пятого поколения, включая 42 самолета модификации F-35B.Первые F-35A поступили в ВВС Японии в начале 2018 года.