Как Гитлер расчленил и захватил Чехословакию

Обе стороны считают необходимым приложить все усилия для сохранения спокойствия, порядка и мира в этом регионе Центральной Европы. Президент Чехословакии при этом заявил, что ради этой цели и достижения окончательной договорённости, он с уверенностью вручает судьбу чешского народа и страны в руки фюрера Германии.

14 марта 1939 года, восемьдесят лет назад, гитлеровская Германия практически без сопротивления со стороны чехословацких вооруженных сил, оккупировала Чехословакию. Одно из самых развитых в экономическом отношении государств Восточной Европы было в считанные часы занято гитлеровскими войсками и прекратило свое существование.Адольф Гитлер и его окружение давно и с вожделением поглядывали на богатую, но маленькую и слабую Чехословакию. В первую очередь, Берлин интересовали возможности чехословацкой промышленности, особенно военной, а также на важное стратегическое положение страны. Возможный захват Чехословакии означал для Германии два главных позитивных последствия – во-первых, Берлин получил бы доступ к крупнейшей в Европе военной промышленности, которая в то время превосходила по масштабам даже британский военпром, а во-вторых продвинулся бы на восток, создавая однозначную угрозу советским интересам.Но формальным поводом для захвата соседнего государства стала, разумеется, национальная проблема – из 14 млн населения довоенной Чехословакии более 3,5 млн составляли этнические немцы. Это были преимущественно судетские немцы, компактно проживавшие в Судетской области и являвшиеся потомками колонистов Средних веков.В Судетской области немцы составляли 90% населения, но при этом находились в чехословацком государстве в подчиненном положении, что не мог не использовать в своих целях Адольф Гитлер. В феврале 1938 года, за год до аннексии, Гитлер выступил перед Рейхстагом с призывом обратить внимание на плачевное положение судетских немцев.Первым «звонком» для Чехословакии стал аншлюс Австрии, который показал, что Гитлер не остановится перед переделом границ в Восточной и Центральной Европе, установленных после Первой мировой войны. В Судетской области активизировалась деятельность националистической Судетско-немецкой партии, связанной с НСДАП.В марте 1938 года судетские немцы потребовали проведения референдума о судьбе Судетской области, а к границам с Чехословакией стали подтягиваться части вермахта. Тогда Прага провела частичную мобилизацию и ввела в Судетскую область войска. Но поскольку большинство европейских держав, включая и главного союзника Гитлера Италию, выступили против вторжения германской армии в Чехословакию, в этот раз фюрер остановился. Но ненадолго.В начале сентября 1938 года в Судетской области вновь обострилась обстановка, начались столкновения немецкой молодежи с чехословацкой армией. На этом фоне Англия и Франция начали переговоры с Германией. Завершились они, как известно, Мюнхенским соглашением 29-30 сентября 1938 года. По итогам Мюнхена Чехословакия передала Германии Судетскую область. Для страны это было началом конца.Вдохновленные примером Германии, свои претензии к Чехословакии предъявили и другие соседние страны. Так, союзная Гитлеру Венгрия добилась от Словакии передачи южных и восточных земель, где венгерское население составляло 87%. В состав Венгрии перешли земли Южной Словакии и Подкарпатской Руси с городами Ужгородом и Мукачево, которые венгры исторически считали своими.Сразу же вспомнила о своих территориальных претензиях к Чехословакии и Польша. Ослепленные националистическими амбициями, польские лидеры и не предполагали, что раздел Чехословакии станет генеральной репетицией последующего захвата Польши. Вместо того, чтобы вступиться за соседнее славянское государство, Варшава с радостью решила поучаствовать в его разделе. Спустя год Польша смогла испытать на себе все прелести немецкой оккупации.Пока западные державы и Германия обсуждали будущее Судетской области, 21 сентября 1938 года ультиматум Чехословакии предъявила и Польша. Варшава потребовала «вернуть» Тешинскую область, в которой треть населения составляли этнические поляки. 30 сентября 1938 года, когда было подписано Мюнхенское соглашение, Польша направила Чехословакии повторный ультиматум. В тот же день, когда части вермахта вошли в Судетскую область, Войско Польское вторглось на территорию Тешинской области Чехословакии.Таким образом, к концу 1938 года Чехословакия была максимально ослаблена. От нее были отторгнуты значительные территории, а немецкие войска, в результате аннексии Судетской области, оказались в 30 километрах от чешской столицы Праги. 3 декабря 1938 года Чехословакия, под давлением Германии, была вынуждена подписать с последней секретное соглашение, в соответствии с которым лишалась возможности строить и держать укрепления и сооружения на границе с Германией.Уязвимость страны повысилась после этого соглашения еще больше. Фактически уже к началу 1939 года было понятно, что дни Чехословакии как суверенного государства сочтены. Это прекрасно понимали в Советском Союзе, который, кстати, предлагал Праге свою помощь.Тем временем, Германия продолжила провокационные действия против Чехословакии. Так, в начале 1939 года Прагу посетил сам начальник СД и полиции безопасности Германии Рейнхард Гейдрих, которого Гитлер назначил ответственным за «чехословацкий вопрос». Агентура Гейдриха приступила к антигерманским провокациям. Серьезно обострилась и внутриполитическая обстановка в Чехословакии.14 марта 1939 года парламент Словакии по инициативе премьер-министра автономии Йозефа Тисо принял решение о выходе Словакии из состава Чехословакии и о создании независимой Словацкой республики во главе с Тисо. Ориентировавшийся на сотрудничество с Германией Тисо придерживался ультраправых политических позиций и стал одним из наиболее активных союзников гитлеровцев в Восточной Европе.Отсоединение Словакии, прошедшее при прямой поддержке Германии, предоставило Адольфу Гитлеру возможность для дальнейших действий. В Берлин вызвали президента Чехии Эмиля Гаха, который в ночь с 14 на 15 марта 1939 года ознакомился с текстом договора, подготовленного ведомством Йозефа Риббентропа.В документе, в числе прочего, подчеркивалось, что:Таким образом, Гитлер вынудил чешского президента Эмиля Гаху признать протекторат Германии. При этом со стороны все было обставлено таким образом, что это якобы сама Прага попросилась «под крыло» Берлина, чтобы избежать внутренней дестабилизации и конфликтов с соседями. Англия и Франция и в этот раз были вынуждены промолчать, позволив гитлеровской Германии проглотить Чехословакию. Ведь в то время все мысли лидеров западных держав были заняты лишь тем, как избежать большой войны в Европе. На судьбу Чехии и чешского народа им было абсолютно наплевать.После подписания договора Чехия была провозглашена протекторатом Богемия и Моравия. Словакия стала независимым (формально) государством, а Подкарпатская Русь вошла в состав Венгрии, давно претендовавшей на эти земли. В тот же день 14 марта 1939 года гитлеровская Германия ввела свои войска на территорию Чехии, которая теперь называлась протекторатом Богемия и Моравия.Чехия покорилась Германии без сопротивления, приняв оккупацию страны как должное. В этом не было ничего удивительного, поскольку современная история независимого чешского государства насчитывала лишь двадцать лет. До 1918 года Чехия входила в состав Австро-Венгерской империи и еще молодыми людьми были те, кто привык жить под властью австрийцев. Несмотря на то, что чешская армия была неплохо вооружена и организована, она не оказала сопротивления вторгшимся на территорию страны частям вермахта.Впрочем, единственный бой с немецкими войсками на территории Чехии все же произошел. Вечером 14 марта 1939 года в город Мистек вошел 2-й батальон 84-го пехотного полка 8-й пехотной дивизии германской армии. В районе Чаянковых казарм, где дислоцировались подразделения 3-го батальона 8-го Силезского пехотного полка чешской армии и полуроты 2-го бронетанкового полка, гитлеровцы остановились и потребовали от часовых сдать оружие и вызвать дежурного офицера. Чешские солдаты, несшие караул у ворот казарм, ответили выстрелами. Дежурный офицер поручик Мартинек объявил боевую тревогу, после чего оборону казарм возглавил командир 12-й пулеметной роты полка капитан Карел Павлик.Командир роты приказал солдатам с винтовками и пулеметами занять позиции у окон здания казарм и открыть огонь по немцам. Личный состав остальных подразделений бездействовал, лишь некоторые солдаты присоединились к бойцам роты Павлика. Как вспоминали затем участники того боя, капитан Павлик действовал очень решительно, намереваясь до конца противостоять превосходящим силам противника.Единственному чешскому офицеру, не побоявшемуся выступить против немцев, было 38 лет. Карел Павлик не был карьеристом, поэтому носил к этому возрасту лишь капитанские погоны, хотя звание капитана получил шестью годами ранее – в 1932 году. Командиром пулеметной роты Павлика назначили в 1936 году. Начальство считало его весьма легкомысленным офицером, хотя товарищи говорили о Павлике как о хорошем парне.Начался бой. Бронетехника из полуроты 2-го бронетанкового полка, которой командовал подпоручик Хейниш, в сопротивлении немцам не участвовала. Бездействовали и остальные офицеры полка. Тем временем, немцы начали обстрел казарм из минометов и противотанковой пушки, затем предприняли штурм при поддержке бронемашин. Но чешские солдаты смогли его отразить. И здесь по телефону с Павликом связался командир 8-го Силезского полка полковник Элиаш, который распорядился немедленно прекратить огонь и сдать оружие под угрозой трибунала. Павлик сперва не стал подчиняться приказу полковника, но затем, когда стали кончаться боеприпасы, все же сложил оружие.В результате боя, продолжавшегося чуть более получаса, погибли и были ранены 24 немецких военнослужащих. Защитники казарм отделались лишь несколькими (от 2 до 6) ранеными солдатами. Надо сказать, что на первое время немцы отнеслись к защитникам казарм довольно гуманно. Чешских офицеров поместили под домашний арест, а солдат разоружили и разрешили вернуться в казармы.Карел Павлик во время оккупации Чехии немцами продолжил антифашистскую деятельность в подполье. В 1942 г., после покушения на Гейдриха, он был арестован, пытался оказать вооруженное сопротивление и за это был приговорен к смертной казни, но затем казнь заменили заключением в концлагерь. 26 января 1943 г. в концлагере Маутхаузен Павлик был застрелен охраной за неподчинение.Прекращение существования Чехословакии коренным образом изменило карту Восточной Европы, да и саму жизнь в оккупированной стране. Протекторат Богемия и Моравия находился под управлением германской администрации, которую 21 марта 1939 года возглавил рейхспротектор Константин фон Нейрат. Эмиль Гаха, бывший президент Чехии, кстати, остался на формальной должности президента протектората, разумеется, не имея никаких реальных полномочий и рычагов политического влияния.Оккупация Чехии позволила гитлеровской Германии поставить на службу своим интересам всю чешскую промышленность, присвоить оружие и боеприпасы чешской армии. Одновременно и чешское население было обязано работать на предприятиях металлургической промышленности, на угольных шахтах, многие молодые люди отправлялись на работы в Германию. Но, надо отметить, национальное сопротивление гитлеровцам поначалу не приняло серьезного масштаба. Значительная часть чехов до определенного времени смирилась с германской оккупацией.Ситуация стала меняться лишь в 1941 году, после начала войны с СССР, когда положение чешского населения совсем ухудшилось. Именно тогда Гитлер назначил новым рейхспротектором Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха, который в 1942 году был убит подпольщиками.Аншлюс Чехословакии открыл прямую дорогу гитлеровской Германии к нападению на Польшу и к началу Второй мировой войны. Если бы в свое время западные державы не позволили бы расчленять Чехословакию, пойдя на сговор с Германией, то не исключено, что события развивались бы совсем иначе.