В конгрессе пытаются свернуть проект Трампа по маломощной ядерной бомбе

Я хотел бы свернуть проект создания атомного оружия малой мощности. Не думаю, что это (оружие) является хорошей идеей

Многие другие не согласны со мной по этому поводу

Аргумент таков: «Ну, если у русских есть атомное оружие малой мощности, и они как бы обстреливают им нас, а у нас нет ничего, кроме более мощного ядерного оружия, тогда что мы можем сделать?



- Мы наносим ядерный удар тем, что есть, это прекрасный сдерживающий фактор

В конце концов, я знаю, что мы должны принять законопроект. Но я хочу получить более эффективный Пентагон, которому действительно важно, как и на что вы потратите деньги