В РФ задержана группа подпольных оружейников, действовавшая в 14 регионах

Сотрудниками ФСБ совместно с МВД России пресечена преступная деятельность группы лиц, причастной к изготовлению стрелкового оружия, модернизации гражданских образцов в боевые аналоги и их последующему сбыту в различные регионы страны

ФСБ России совместно с МВД задержала преступную группу изготовителей огнестрельного оружия , действовавшую в 14 регионах страны, говорится на сайте федерального ведомства.– говорится в сообщении.Согласно информации, задержан организатор криминального бизнеса, а также его сообщники в 14 субъектах Российской Федерации.Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий в местах их проживания и работы изъято в общей сложности 95 «стволов» иностранного и отечественного производства. В том числе: пистолет-пулемет, 19 винтовок и карабинов, 41 пистолет и револьвер, 34 самодельных стреляющих устройств.Кроме того, у участников группы обнаружено и изъято более полутысячи заготовок для производства стрелкового оружия, приборов для бесшумной стрельбы и 3,5 тыс. патронов различного калибра.В ходе мероприятий были также выявлены 5 подпольных мастерских по модернизации и изготовлению оружия, обеспеченных специализированным оборудованием. Следствию предстоит выяснить происхождение специальных станков и приспособлений.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. ст. 222 и 223 УК (незаконные оборот и изготовление оружия).В декабре прошлого года сотрудники ФСБ задержали межрегиональную преступную группу по восстановлению боевых свойств гражданских образцов стрелкового оружия. Тогда была прекращена деятельность двух подпольных цехов по модернизации «стволов» и изготовлению боеприпасов.