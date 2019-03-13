О проекте ПАК ДА спустя 10 лет после заключения контракта на НИОКР

В 2019 году исполняется ровно 10 лет с момента начала работ в рамках концепции перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Именно в 2009 году был подписан контракт на НИОКР. При этом утверждение проекта состоялось в 2013 году.По изначальному плану, первый полёт новый дальний бомбардировщик-ракетоносец должен совершить в 2025 году. На какой стадии реализации проект ПАК ДА находится на сегодняшний день?Спустя десять лет после начала изысканий в рамках проекта известно об утверждении главным оборонным ведомством облика перспективного авиакомплекса. Также Минобороны утвердило основные параметры и характеристики самолёта. Стало окончательно ясно, что самолёт будет выполняться, исходя из реализации схемы «летающее крыло».При этом заказ военного ведомства нацелен и на активное использование технологий повышенной скрытности. Это заявление, опубликованное некоторое время назад, вызвало немало вопросов в экспертной среде. Основной вопрос: значит ли это, что на ПАК ДА собираются в полной мере реализовать идею с так называемым стелс-покрытием? И если да, то говорит ли это о том, что у отечественных производителей «на руках» имеются соответствующие технологии?Судя по всему, в полной мере о стелс-покрытии (для всего корпуса) говорить на данный момент всё-таки не приходится. Однако следует учесть, что несколько месяцев назад в Ростехе сообщили о создании такой композиции материалов, которая вдвое повышает уровень поглощения волн, испускаемых РЛС противника. Причём речь идёт о стелс-покрытии для авиационного стекла. Разработку осуществили специалисты ГНЦ РФ ОНПП «Технология» (Обнинск). Речь идёт о металлооптической среде размерности «10 в минус 9-й» (нано), которая нацелена на то, чтобы в конечном итоге снизить заметность самолёта и повысить его выживаемость в боевых условиях. Общие показатели поглощения волн РЛС для такого покрытия превышают 80 процентов.В этой связи можно предположить, что при развитии технологии есть варианты по созданию соответствующего покрытия и непосредственно для фюзеляжа самолёта, включая тот же ПАК ДА.Стоит также отметить, что новое композитное покрытие авиастекла существенно повышает пропускаемость света. Разработчики отмечают, что это позволит пилотам получать больше визуальной информации в сумеречное время суток.Отдельный вопрос: уложатся ли производители в ранее установленные сроки? Напомним, что на вооружение ПАК ДА, для которого в скором времени собираются подобрать номенклатурное обозначение, согласно планам, должен поступить в 2028 году.Контракт реализуется ПАО Туполев. На данном этапе проект самолёта реализуется в рамках госпрограммы вооружений 2016-2025 года.