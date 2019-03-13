Военный эксперт назвал эсминцы Arleigh Burke "реальной угрозой" России
Американские ракетные эсминцы типа Arleigh Burke, стоящие на вооружении Военно-морских сил США и вооруженные крылатыми ракетами морского базирования, представляют "реальную угрозу" для России. Об этом рассказал телеканалу "Звезда" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.
По словам эксперта каждый эсминец Arleigh Burke является эсминцем УРО (с управляемым ракетным оружием), который может нести в своих универсальных пусковых установках до 98 крылатых ракет, ракет-перехватчиков, противокорабельных ракет и ракет для борьбы с подводными лодками. Согласно принятой командованием ВМС США программе по развитию американского флота к началу 2040-х годов в составе ВМС должны находиться от 84 до 96 эсминцев данного типа. Таким образом эксперт прокомментировал запрос командования сил НАТО в Европе на два дополнительных эсминца этого типа.
Ранее сообщалось, что командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти запросил два эсминца типа Arleigh Burke к уже имеющимся четырем на военно-морской базе США в Испании. Эсминцы данного типа имеют возможность объединить в общую сеть управления не только вооружение самих кораблей, но и наземные противоракетные установки. По словам Скапарротти эсминцы будут включены в общую систему противоракетной обороны для перехвата российских баллистических ракет в случае их запуска.
По словам эксперта каждый эсминец Arleigh Burke является эсминцем УРО (с управляемым ракетным оружием), который может нести в своих универсальных пусковых установках до 98 крылатых ракет, ракет-перехватчиков, противокорабельных ракет и ракет для борьбы с подводными лодками. Согласно принятой командованием ВМС США программе по развитию американского флота к началу 2040-х годов в составе ВМС должны находиться от 84 до 96 эсминцев данного типа. Таким образом эксперт прокомментировал запрос командования сил НАТО в Европе на два дополнительных эсминца этого типа.
Ранее сообщалось, что командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти запросил два эсминца типа Arleigh Burke к уже имеющимся четырем на военно-морской базе США в Испании. Эсминцы данного типа имеют возможность объединить в общую сеть управления не только вооружение самих кораблей, но и наземные противоракетные установки. По словам Скапарротти эсминцы будут включены в общую систему противоракетной обороны для перехвата российских баллистических ракет в случае их запуска.
- Использованы фотографии:
- US.Navy
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter