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Военный эксперт назвал эсминцы Arleigh Burke "реальной угрозой" России

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Американские ракетные эсминцы типа Arleigh Burke, стоящие на вооружении Военно-морских сил США и вооруженные крылатыми ракетами морского базирования, представляют "реальную угрозу" для России. Об этом рассказал телеканалу "Звезда" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

Военный эксперт назвал эсминцы Arleigh Burke "реальной угрозой" России



По словам эксперта каждый эсминец Arleigh Burke является эсминцем УРО (с управляемым ракетным оружием), который может нести в своих универсальных пусковых установках до 98 крылатых ракет, ракет-перехватчиков, противокорабельных ракет и ракет для борьбы с подводными лодками. Согласно принятой командованием ВМС США программе по развитию американского флота к началу 2040-х годов в составе ВМС должны находиться от 84 до 96 эсминцев данного типа. Таким образом эксперт прокомментировал запрос командования сил НАТО в Европе на два дополнительных эсминца этого типа.

Ранее сообщалось, что командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти запросил два эсминца типа Arleigh Burke к уже имеющимся четырем на военно-морской базе США в Испании. Эсминцы данного типа имеют возможность объединить в общую сеть управления не только вооружение самих кораблей, но и наземные противоракетные установки. По словам Скапарротти эсминцы будут включены в общую систему противоракетной обороны для перехвата российских баллистических ракет в случае их запуска.
Использованы фотографии:
US.Navy
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