Американские разведчики "зачастили" к побережью Крыма

Американские самолеты-разведчики "зачастили" к побережью Крымского полуострова. Во вторник в течении дня вдоль черноморских границ России авиационные аппараты разведки США совершили сразу три разведывательных полета, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.Согласно опубликованным данным первый самолет-разведчик появился около Крыма во вторник утром: в течении трех часов вдоль крымского побережья, не заходя в воздушное пространство России, курсировал самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V. После того, как он ушел в направлении авиабазы, в небе появился стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, который в течении пяти часов летал вдоль побережья полуострова, временами приближаясь к российским берегам на расстояние 30-33 км и удаляясь на 40-45. Ближе всего дрон пролетел рядом с Севастополем, буквально пройдя по морской границе России. Беспилотник, находясь на высоте 16 тыс. метров, прошел по линии вдоль юго-западного и южного Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края.Ближе к вечеру у побережья Крыма появился морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon. Самолет в течении двух часов летал на довольно низкой высоте - около 6 км над уровнем моря и большую часть времени провел в районе Севастополя.Между тем, во вторник были совершены еще два полета разведчиков США. Тот же беспилотник RQ-4B Global Hawk, который кружил около побережья Крыма, перед этим в течении шести часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в воздушном пространстве Украины и временами приближаясь к российской границе в районах Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.Еще один патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник провел разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.