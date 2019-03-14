Страхи Макрона — плохой фундамент для европейского супергосударства

На минувшей политической неделе прогремело программное письмо президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованное в основных ежедневных изданиях 28 государств — участников Евросоюза. Ожидалось, что европейские политики дружно включатся в обсуждение идей французского новатора. Однако возникла долгая пауза, которую только в воскресенье прервала новый лидер христианских демократов Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Эксперты двояко расценили письмо Макрона. Во-первых, как попытку отвлечь французское общество от внутриполитических проблем, обострившихся после протестов «жёлтых жилетов». Вторым поводом для появления нового плана действий по реформированию Евросоюза стало приближение намеченных на 23-26 мая выборов в Европарламент.Собственно, основные новации как раз и проявились в защите европейских выборов от атак хакеров и манипуляций. В последнее время эта тема получила широкое развитие по обе стороны океана. Так теперь принято оправдывать свои поражения и политическую несостоятельность. Эммануэль Макрон этим уже воспользовался в полной мере, объясняя протесты «жёлтых жилетов» во Франции вмешательством внешних сил.Французский лидер решил распространить свои страхи на всю Европу. Он предложил, в частности, создать «Европейское агентство по защите демократии». Смысл этой организации Макрон видит в том, чтобы её эксперты выезжали в страны ЕС и защищали там выборы от хакерских атак и попыток манипуляций.Похоже, страхи президента Франции в Европе разделяют не все. По крайней мере, отвечая на инициативы Макрона в воскресной газете Welt am Sonntag, Крамп-Карренбауэр обошла стороной как его предложения по защите выборов, так и запрет на «финансирование европейских политических партий иностранными державами».АКК, как для удобства зовут теперь в Германии нового лидера ХДС, сосредоточилась исключительно на инициативах француза в сферах внешней, экономической и социальной политики. Сегодня германо-французский альянс многие в Европе рассматривают, как некий политический драйвер, открывающий путь к решению проблем всего ЕС. Меж тем, Берлин и Париж едины далеко не во всём.Например, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не раз оспаривала идею Макрона о «европейском супергосударстве» с общим бюджетом, министром финансов еврозоны и прочими наднациональными структурами, ограничивающими экономический суверенитет стран-членов ЕС.Крамп-Карренбауэр в Welt am Sonntag подтвердила эту позицию Германии. Она назвала очевидной ошибкой идти по пути «европейского централизма, европейского этатизма, обобществления долгов, европеизации социальных систем и минимального размера оплаты труда».В этих предложениях Макрона лидер ХДС увидела попытку возложить на экономически сильные государства ЕС, и прежде всего Германию, бремя социальных проблем других участников европейского сообщества. АКК выступила за «самостоятельную ответственность национальных стран».В чём Крамп-Карренбауэр согласилась с Макроном, так это с повышением внешнеполитической эффективности Евросоюза, его влияния на мировую политику. Особняком здесь стоит тема укрепления внешних границ ЕС. После волны мигрантов, захлестнувшей в 2015 году Европу, эта проблема завела европейских политиков в тупик.Попытка Германии ввести квоты на мигрантов и солидарно разделить ответственность за их приём и обустройство натолкнулась на яростное сопротивление лидеров стран Восточной Европы. Сейчас АКК подхватила инициативу президента Франции о применении «принципа сообщающихся сосудов».То есть вместо жёстких квот на прием беженцев перейти к системе, предусматривающей посильное участие стран ЕС в преодолении миграционного кризиса. Здесь три важные составляющие: борьба с причинами, заставляющими людей покидать свои страны, охрана внешних границ Шенгенской зоны и собственно приём мигрантов.Распределение этих функций принесёт гармонию в европейские отношения. Потому что, как пояснила Крапм-Карренбауэр, «чем больше вклад в одной сфере, тем меньше он может быть в другой». Инструментом регулирования этих отношений, как и внешней политики Евросоюза в целом, должен стать Совет Безопасности Европы, куда Франция и Германия готовы пригласить Великобританию, несмотря на ожидаемый её выход из ЕС.Другие предложения АКК не только разводят по разные стороны позиции Берлина и Парижа, но могут даже вызвать определённое раздражение у французов. Прежде всего, это касается давней идеи немцев заполучить для Евросоюза место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Благая мысль об усилении таким образом глобального влияния ЕС натолкнётся на очевидное ущемление интересов Франции, которой в таком случае придётся отказаться от своего места в Совбезе ООН. С этим не согласится даже такой «евроинтегратор», как Эммануэль Макрон.Похожая ситуация и с поддержкой военно-политических и оборонных инициатив Макрона. Крамп-Карренбауэр помимо германо-французской разработки нового боевого самолета (проект «Воздушной боевой системы будущего») предложила совместными усилиями построить европейский авианосец.Эта идея вызвала недоумение в экспертном сообществе. Заместитель директора парижского Института стратегических исследований Бруно Тертраис отметил в Defense News: «Я могу представить некоторых французских политиков, склоняющихся к той же идее, но европейский авианосец – это настолько нелепое и бессмысленное предложение, что его даже не нужно комментировать».Не менее категоричным был председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности, бывший посол Германии в Вашингтоне Вольфганг Ишингер: «Авианосец – инструмент геополитической, военной проекции силы, – отметил он. – Для его применения необходима четко сформулированная национальная стратегия и понятный процесс принятия решений. Германию от этого отделяют всего несколько световых лет».На защиту своей политической преемницы заторопилась канцлер Ангела Меркель. В понедельник она назвала идею Крамп-Карренбауэр «хорошей» и поддержала проект совместного создания европейского авианосца. Эммаунуэль Макрон пока отмалчивается. Во Франции уже есть лёгкий авианосец «Шарль де Голль», простаивающий в порту приписки Тулоне.Его ввели в эксплуатацию в 2001 году. Затем в программу военно-технического перевооружения на 2003-2008 годы включили строительство второго авианосца, но не осилили этих планов. По сей день не нашли в бюджете необходимых 4,5 миллиарда евро. Объясняется это не только экономическими проблемами. Эксперты считают, что у Франции нет острой военной необходимости во втором таком мощном корабле. Зачем авианосец Берлину, а тем более Брюсселю, Крамп-Карренбауэр и Меркель не пояснили.В любом случае, затеянная Макроном предвыборная дискуссия показала, что даже у главных политических игроков Евросоюза нет единого подхода к решению проблем континента. Вряд ли за оставшиеся до выборов в Европарламент три месяца будет найден приемлемый вариант реформ ЕС.Какими они будут? Париж уже предлагает свои решения. 12 марта Сенат Франции принял закон, который ужесточил регулирование общественных протестов. Теперь законны обыски мест проведения демонстраций, административные запреты на демонстрации, индивидуальные запреты на участие в демонстрациях. Сами протестующие не имеют права скрывать лица масками.Впрочем, закон вступит в силу только после подписания его президентом Франции Эммануэлем Макроном. Судя по тому, как Макрон настроен «защищать демократию в Европе», за ним дело не станет…