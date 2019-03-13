Гройсман заявил, что украинцев должно быть больше

Украинцев должно быть больше. И для этого мы будем создавать новые стандарты качества жизни, где есть хорошая экономика, хорошее здравоохранение, хорошее образование, надлежащий уровень безопасности, а также механизмы социальной поддержки

Для того чтобы украинцев стало больше, власти страны будут создавать программы для повышения рождаемости и поддержки семей, передает РИА Новости заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.Ранее кандидат на пост президента Юлия Тимошенко заявила, что число граждан, покидающих страну, несет угрозу национальной безопасности Украины. «Это просто массовый и панический побег со своей земли», – заявила она.– сказал Гройсман в среду на заседании правительства.По его словам, исполнительная власть только сейчас начинает эту серьезнейшую работу, и вопрос увеличения численности населения станет для нее приоритетным.Правда, это вопрос не одного дня или года – результаты системной работы в данном направлении будут видны лишь в среднесрочной и долгосрочной перспективе, добавил премьер.По данным Госстата Украины, на 1 января 2019 года численность жителей страны составила 42,1 млн. человек (вошли ли в это число жители Крыма и Донбасса не сообщается). В 2001 году численность украинцев составляла 48,5 млн. человек.Недавно секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сокращение населения Украины ставит под угрозу существование нации. По его словам, в настоящее время Украина занимает 29 место в мире по старению населения, и одну из первых строчек по сокращению трудоспособного населения.