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Гройсман заявил, что украинцев должно быть больше

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Для того чтобы украинцев стало больше, власти страны будут создавать программы для повышения рождаемости и поддержки семей, передает РИА Новости заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Гройсман заявил, что украинцев должно быть больше



Ранее кандидат на пост президента Юлия Тимошенко заявила, что число граждан, покидающих страну, несет угрозу национальной безопасности Украины. «Это просто массовый и панический побег со своей земли», – заявила она.

Украинцев должно быть больше. И для этого мы будем создавать новые стандарты качества жизни, где есть хорошая экономика, хорошее здравоохранение, хорошее образование, надлежащий уровень безопасности, а также механизмы социальной поддержки


– сказал Гройсман в среду на заседании правительства.

По его словам, исполнительная власть только сейчас начинает эту серьезнейшую работу, и вопрос увеличения численности населения станет для нее приоритетным.

Правда, это вопрос не одного дня или года – результаты системной работы в данном направлении будут видны лишь в среднесрочной и долгосрочной перспективе, добавил премьер.

По данным Госстата Украины, на 1 января 2019 года численность жителей страны составила 42,1 млн. человек (вошли ли в это число жители Крыма и Донбасса не сообщается). В 2001 году численность украинцев составляла 48,5 млн. человек.

Недавно секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сокращение населения Украины ставит под угрозу существование нации. По его словам, в настоящее время Украина занимает 29 место в мире по старению населения, и одну из первых строчек по сокращению трудоспособного населения.
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