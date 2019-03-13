Генерал США: Одесса и Румыния станут следующими целями РФ

Если североатлантическая организация будет достаточно реалистична в их оценке, она сможем противостоять им

Это именно та область, где России наиболее агрессивна. И если Запад ничего не сможет поделать с аннексией Крымского полуострова, то следующими целями станут Одесса и Румыния. Эти территории будут тоже оккупированы