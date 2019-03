Заграничный спор о российском С-400. NI против FOI

Зоны ответственности российских РЛС



Зоны ответственности ЗРК

Доклад «Bursting the Bubble? Russian A2/AD in the Baltic Sea Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications»:

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4651--SE



Статья «Is Russia's S-400 a Paper Tiger or a Real Air Force Killer?»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-s-400-paper-tiger-or-real-air-force-killer-46477

Российские вооружения и военная техника привлекают внимание зарубежных специалистов и порой становятся поводом для споров. Несколько дней назад очередной темой обсуждений стал российский зенитный ракетный комплекс С-400. Сначала шведское Агентство оборонных исследований раскритиковало эту систему, отметив ее недостатки и проблемы. Затем американское издание The National Interest «вступилось» за российскую разработку и указало на слабые места шведского доклада. Такая полемика – даже если она и не получит продолжения – представляет определенный интерес.Поводом для обмена мнениями стал недавний доклад шведского Агентства оборонных исследований (Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI). 4 марта FOI опубликовало документ под названием «Bursting the Bubble? Russian A2/AD in the Baltic Sea Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications» – «Пузырь лопается? Российская система ограничения и предотвращения доступа в Балтийском регионе: возможности, контрмеры и последствия». Темой доклада стал потенциал российских вооруженных сил в районе Балтийского моря, в том числе зенитные средства.Доклад FOI представляет большой интерес и рекомендуется к ознакомлению, но в контексте последних событий следует остановиться только на его главе «Российские возможности в Балтийском регионе» и разделе «Системы ПВО» (3.1 Anti-air systems, стр. 27). В нем шведские специалисты приводят свое мнение о С-400, причем именно этот комплекс стал основной темой раздела.FOI напомнило краткую историю системы С-400, а также затронуло тему характеристик и возможностей. Уже на этой стадии последовали выводы. Так, со ссылкой на зарубежную прессу утверждается, что ракета дальнего перехвата 40Н6, имеющая дальность до 400 км, неоднократно терпела неудачи на испытаниях и до сих пор не поставлена в серию. Из этого делается вывод, что в ближайшем будущем, до появления серийных ЗУР нового типа, комплексам предстоит использовать изделия, заимствованные у более старых ЗРК С-300.Авторы доклада указывают, что РЛС С-400 способны обрабатывать большое число воздушных целей. Также комплекс располагает ракетами средней дальности с активными головками самонаведения, пригодными для атаки маловысотных целей – крылатых ракет или авиационного вооружения. В то же время утверждается, что ограниченная дальность таких ЗУР в сочетании с характерными трудностями перехвата маловысотных объектов приводит к сокращению характеристик. Дальность перехвата крылатых ракет или иных подобных целей уменьшается до 20-35 км, в зависимости от характера местности.Из этого шведские специалисты делают специфический вывод. FOI утверждает, что комплексы С-400 до появления серийных ракет 40Н6 не могут создать полноценную зону A2/AD в южной части Балтийского моря. Впрочем, такие ЗРК могут рассматриваться в качестве угрозы для самолетов-заправщиков, транспортников и других крупных машин, движущихся на средних и больших высотах на дальностях порядка 200-250 км от зенитных комплексов. Также целями ЗРК могут стать истребители-бомбардировщики, пытающиеся прорваться к ним на малых высотах – в радиусе нескольких десятков километров.Ракета 40Н6 сможет атаковать цели на высотах 3-10 км, однако для этого зенитная батарея нуждается в подключении сторонних систем наблюдения и обнаружения. Внешнее целеуказание позволит зенитному комплексу атаковать цели за радиогоризонтом. Отмечается, что создание такой интегрированной системы, включающей различные РЛС и ЗРК, является крайне сложной задачей – даже ВМС США смогли построить ее сравнительно недавно. Шведские аналитики считают, что Россия из-за известных проблем последних десятилетий пока не в состоянии создать аналогичную систему.В докладе также приводятся интересные расчеты. Если дальность стрельбы С-400 достигает заявленных 400 км, то зона ответственности комплекса имеет площадь 500 тыс. кв.км. При уменьшении дальности до 250 км площадь прикрываемого района сокращается до 200 тыс. кв.км – 39% от максимально возможной. Применение ракет с дальностью 120 км сокращает площадь района до 9% от максимальной, а ЗУР с дальностью 20 км перекрывают только 0,25%.FOI напоминает, что комплекс С-400 не лишен недостатков. Так, в составе ЗРК имеется лишь одна РЛС управления стрельбой. Количество ракет большой дальности в одной батарее ограничено, и после их израсходования ЗРК нуждается в перезарядке. Эти особенности комплекса могут учитываться противником при организации атаки.Авторы доклада напоминают, что комплексы по типу С-300 или С-400 в условиях войны являются приоритетными целями для противника, и их попытаются вывести из строя в первую очередь. Для защиты от возможных атак ЗРК большой дальности дополняются системами ближнего действия. Самой современной российской разработкой такого рода является ЗРПК «Панцирь-С1». При этом упоминаются инциденты с уничтожением такой техники ракетами противника.На этом рассмотрение С-400 в разделе «Системы ПВО» завершается. В прочих частях доклада «Bursting the Bubble?» шведские специалисты вновь изучают выявленные недостатки российских ЗРК, в том числе в контексте строительства обороны и организации зон A2/AD.Рассматривая российские зенитные комплексы и другие вооружения, а также организацию и дислокацию соединений, FOI делает выводы о потенциале российских вооруженных сил в целом. Аналитики полагают, что боевой потенциал российской армии в регионе Балтийского моря преувеличен. В частности, подобные ошибки основываются на неправильных оценках противовоздушной обороны, построенной с использованием ЗРК С-400.Американское издание The National Interest, известное своей тягой к российским вооружениям, не смогло пройти мимо шведского доклада. 9 марта оно опубликовало статью «Is Russia's S-400 a Paper Tiger or a Real Air Force Killer?» – «Российский С-400 – «бумажный тигр» или настоящий убийца ВВС?» Автор этого материала, Чарли Гао, рассмотрел доклад FOI и нашел в нем слабые места.Прежде всего, Ч. Гао обратил внимание на тезисы о применении ракет 40Н6 на максимальную дальность. Действительно, при стрельбе на 400 км возникает проблема в виде радиогоризонта. Эта проблема решается при помощи загоризонтной радиолокации или за счет взаимодействия с другими средствами обнаружения. Источником данных для предварительного целеуказания могут быть самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.Доклад FOI утверждает, что современные загоризонтные РЛС не могут эффективно взаимодействовать с ЗРК. Такие выводы делаются на основе статей Дэвида Экса для War Is Boring, а также публикаций шведской прессы. В статье Д. Экса 2016 года упоминалось, что ранние низкочастотные загоризонтные РЛС имели низкое разрешение, недостаточное для взаимодействия с ЗУР.Ч. Гао напоминает, что даже недостаточно точная РЛС все же может использоваться для выведения ракеты в район цели, после чего та должна включать собственную активную радиолокационную ГСН. На расстоянии около 30 км от цели ЗУР сможет начать самостоятельный полет и решить поставленную задачу. Однако Агентство оборонных исследований полагает, что такая ракетная атака будет недостаточно точной. Автор The National Interest, наоборот, считает такой метод работы реальной угрозой для самолетов противника.Самолеты ДРЛОиУ отличаются большей точностью определения координат. ВКС России имеют более 20 самолетов семейства А-50, способных находить воздушные цели на расстояниях до 800 км – вдвое больше дальности ЗУР 40Н6. Ч. Гао указывает, что в этом случае проблемой может стать взаимодействие самолета ДРЛОиУ и ЗРК. Российская сторона открыто не обсуждала и не демонстрировала подобные возможности своей техники, а в FOI считают, что получить их крайне трудно.Впрочем, американский автор напоминает о существовании подобных систем. Так, перехватчики МиГ-31 еще во времена Холодной войны могли следить за воздушной обстановкой и обмениваться данными о целях. Также самолеты могли отправлять информацию наземным комплексам. Это означает, что Россия имеет необходимые наработки и вполне способна создать новые системы взаимодействия в сфере ПВО. Тем не менее, организация взаимодействия наземных комплексов и самолетов действительно может быть непростой задачей.Ч. Гао полагает, что FOI преувеличивает легкость выведения С-400 из строя. В докладе утверждается: несколько десятков ракет и ложных целей могут «перегрузить» ЗРК и заставить его потратить весь боекомплект. Однако при этом не учитывается факт взаимодействия зенитных систем. С-400 всегда прикрываются комплексами ближнего действия. Шведские специалисты напоминали про ЗРПК «Панцирь-С1», однако тут же писали о его низкой эффективности.The National Interest напоминает, что в Сирии «Панцири-С1» действовали самостоятельно и полагались только на свои компоненты. При совместной работе с С-400 комплекс ближнего действия может получать от него целеуказание. Также ведется разработка новых ракет для «Панциря», при помощи которых удастся увеличить готовый к применению боекомплект. Для непосредственного прикрытия зенитных батарей могут использоваться и комплексы семейства «Тор», имеющие определенные преимущества.Имеются сведения о способности С-400 идентифицировать обнаруженные объекты и отличать реальные угрозы от ложных целей. В таком случае ЗРК большой дальности сможет выявлять настоящие самолеты и средства поражения и сократит расход боекомплекта. Целеуказание для «Панциря-С1» тоже должно учитывать этот фактор.Таким образом, «перегрузка» зенитного ракетного комплекса С-400 оказывается куда более сложным делом, чем пишет FOI. Впрочем, ни одна система такого рода не застрахована от массированной атаки с прорывом обороны.Автор The National Interest раскритиковал тезисы Агентства оборонных исследований о зенитном комплексе С-400, однако, в целом, согласен с общими выводами его доклада. По мнению Ч. Гао, в докладе представлен хороший анализ, показывающий, как в настоящее время переоценивается российская система 2A/AD в Балтийском регионе. Однако при этом шведские специалисты недооценили российские системы противовоздушной обороны.Российский оборонный потенциал привлекает внимание специалистов из разных стран. На основе доступных данных они пытаются представить реальные возможности российской армии на тех или иных направлениях. Так, шведское Агентство оборонных исследований недавно провело анализ возможностей России в районе Балтийского моря и выпустило свой доклад на эту тему.Авторы доклада показали, что общепринятое мнение о российском потенциале может не соответствовать реальному положению дел. Одним из доказательств в пользу этого стали рассуждения о потенциале зенитных комплексов С-400. Однако при этом шведские специалисты допустили ряд серьезных ошибок, что не могло не привлечь внимания. В результате The National Interest появился разбор слабых мест доклада FOI.Ситуация вокруг доклада FOI и ЗРК С-400 наглядно демонстрирует несколько тенденций. Во-первых, очевидно, что российская оборонная мощь и ее отдельные компоненты остаются предметом интереса зарубежных аналитиков и журналистов. В первую очередь, это связано с вопросами военно-политического характера. Во-вторых, даже серьезные аналитические организации порой допускают существенные ошибки, способные привести к неправильным выводам. К счастью, за рубежом есть специалисты и издания, способные указать на ошибки.