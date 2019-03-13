Минобороны Украины передислоцирует шесть частей Воздушных сил ВСУ

Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины

Министерство обороны Украины приняло решение о передислокации некоторых частей Воздушных сил Украины. По мнению военных, такое решение расширит боевые возможности авиации ВСУ в общей системе противовоздушной обороны страны. О принятом решении сообщает пресс-служба Минобороны Украины.По данным, предоставленным украинским оборонным ведомством, план передислокации некоторых частей Воздушной авиации ВСУ в целях повышения эффективности противовоздушной обороны страны, уже утвержден правительством Украины.- говорится в распоряжении, подписанном в Киеве 6 марта.Сообщается, что всего будут передислоцированы шесть воинских частей или подразделений ВВС Украины:1. в/ч А1659 из военного городка № 35 (г. Мариуполь Донецкой области) в военный городок № 8 (г. Золотоноша Черкасской области)2. зенитно-ракетный дивизион воинской части А2800 из военного городка № 6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок № 13 (с. Нерубайское Беляевского района Одесской области)3. в/ч А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области)4. отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области)5. отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 21 (г. Староконстантинов Хмельницкой области)6. пункт наведения авиации из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области).Воздушные Силы Вооружённых Сил Украины ( Повітряні Сили Збройних Сил України) — вид Вооружённых Сил Украины, созданный 17 марта 1992 года согласно директиве Начальника Главного штаба Вооружённых Сил Украины. В состав Воздушных сил ВСУ входят части авиации и противовоздушной обороны.