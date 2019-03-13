Юнармейцы проявят свои таланты на техническом конкурсе

У нас в движении есть немало ребят, кому интересны робототехника, моделирование, дизайн. В будущем мы увидим ученых, исследователей, конструкторов из самых разных областей. Это может быть армия, медицина, экология и многое другое

Юнармейцы примут участие во Всероссийском научно-техническом конкурсе. Мероприятие будет реализовано по инициативе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.Конкурс на столь современную тематику имеет целью вовлечь участников юнармейского движения в научно-техническое творчество. Ребята смогут реализовать свой творческий потенциал, воплотить в жизнь инновационные проекты по решению современных военных и гражданских задач с помощью высоких технологий. Также мероприятие посодействует повышению привлекательности инженерного образования. Состязания пройдут в три этапа: заочный, очный и награждение. Первый этап будут проводить руководители региональных штабов «Юнармии» совместно с региональными представителями Фонда, завершится он 31 марта. Победители заочного регионального этапа отправятся в Тулу для участия во втором этапе, он пройдет в мае текущего года. Награждение лауреатов конкурса состоится в рамках Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку».Согласно правилам соревнований, конкурс пройдет по возрастным группам: младшая группа – 5-8 классы и старшая группа – 9-11 классы, а также по нескольким направлениям: космическая разведка, материаловедение, робототехника, беспилотники. Последние два направления сейчас очень популярны у молодежи: дети с удовольствием посещают выставки роботов, ходят на кружки по робототехнике.– рассказал начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.Также участники юнармейского движения вскоре получат возможность увидеть высокие технологии на практике: в Минобороны предложили создать секции, кружки и клубы технического творчества при предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Письмо с просьбой организовать такую работу уже направлено на предприятия ОПК.Напомним, что молодежное движение «Юнармия» было создано в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, и на сегодня его численность составляет более 340 тысяч участников. Молодежное объединение тщательно организовано: у него есть собственная символика, структура, гимн. Для участников разработана специальная яркая и удобная униформа летнего и зимнего образца, которая стала визитной карточкой движения. При этом «Юнармия» развивается на добровольных основах, за счет поддержки региональных и муниципальных властей, общественных патриотических объединений, исторических обществ, депутатов и спонсоров. Общими усилиями организуются отряды, куда может вступить любой учащийся в возрасте от 7 до 17 лет, под мероприятия выделяются помещения, закупается форма и оборудование.С ребятами ведется масштабная работа по всем направлениям: просвещение, спортивная подготовка, творческая реализация, духовно-нравственное воспитание, социальная деятельность. В свою очередь, прошедшие школу «Юнармии» подростки реализуют себя как члены общества с активной гражданской позицией: они помогают пожилым людям, ветеранам и сиротам, обучают младшее поколение полезным навыкам, ухаживают за памятниками культурного наследия. А один из проектов движения – «Юнармия. Наставничество» - уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова привела в пример как образец эффективной работы с молодежью. По мнению омбудсмена, подобная работа должна быть внедрена на законодательном уровне по всей стране.