Размышления о причинах прихода Гитлера к власти в Германии
Как получилось так, что прусский аристократ Гинденбург, пренебрежительно относившийся к Гитлеру, в конечном итоге передал судьбу Германии «богемскому ефрейтору», как сам того называл? Таким вопросом в своём фильме «Цена президентского имения» задаётся Леонид Млечин.
По мнению Млечина, причина такого странного для президента Гинденбурга решения могла быть донельзя банальной. Это деньги.
В документальном фильме рассказывается о том, что Гинденбург, который стал фактически автором военного провала Германии в Первую мировую, тем не менее пользовался большим авторитетом в среде военных. Но на одном авторитете, даже в военной среде, при управлении государством далеко не уедешь. Нужна каждодневная кропотливая работа, в том числе экономического плана. Однако и в хозяйствовании господин Гинденбург был не силён. Он влез в долги и потерял своё шикарное поместье. Но крупные землевладельцы выкупили имение, передав его первоначальному владельцу.
Ситуацией, как считают историки, заинтересовался Гитлер, потребовавший у родственников президента того, чтобы тот поддержал его при выборах на пост канцлера. В противном случае Гитлер грозился уголовными делами из-за финансовых вопросов к Гинденбургу.
Подробности о взаимоотношениях Гитлера и Гинденбурга, в том числе на примере истории с имением президента, освещаются в ролике. При этом отдельные историки считают, что роль Гинденбурга в том, что на верхушке власти в Германии оказался Гитлер всё же второстепенна.
По мнению Млечина, причина такого странного для президента Гинденбурга решения могла быть донельзя банальной. Это деньги.
В документальном фильме рассказывается о том, что Гинденбург, который стал фактически автором военного провала Германии в Первую мировую, тем не менее пользовался большим авторитетом в среде военных. Но на одном авторитете, даже в военной среде, при управлении государством далеко не уедешь. Нужна каждодневная кропотливая работа, в том числе экономического плана. Однако и в хозяйствовании господин Гинденбург был не силён. Он влез в долги и потерял своё шикарное поместье. Но крупные землевладельцы выкупили имение, передав его первоначальному владельцу.
Ситуацией, как считают историки, заинтересовался Гитлер, потребовавший у родственников президента того, чтобы тот поддержал его при выборах на пост канцлера. В противном случае Гитлер грозился уголовными делами из-за финансовых вопросов к Гинденбургу.
Подробности о взаимоотношениях Гитлера и Гинденбурга, в том числе на примере истории с имением президента, освещаются в ролике. При этом отдельные историки считают, что роль Гинденбурга в том, что на верхушке власти в Германии оказался Гитлер всё же второстепенна.
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