На "Союзе-ФГ" перед стартом заменили украинский датчик управления

После замены прибора, при повторной комплексной проверке ракеты, проведенной в среду, новых замечаний не выявлено, все прошло штатно

Причиной переноса со вторника на среду предстартовых испытаний ракеты-носителя "Союз-ФГ", подготавливаемой к запуску 14 марта, стала неисправность прибора системы управления ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.Как ранее сообщалось, предстартовые испытания ракеты-носителя "Союз-ФГ" пришлось повторить в среду из-за возникших во вторник проблем. Из-за этого сместился график работ на космодроме, но старт "Союза-ФГ", намеченный на 14 марта, переноситься не будет. Причиной возникших проблем стала возможная неисправность прибора, произведенного украинской компанией "Хартрон" (г. Харьков). Прибор был заменен аналогичным, находившимся в запасном комплекте на космодроме.- отметил источник издания, добавив, что неисправность была некритичной и замена прибора была проведена по решению комиссии для достижения 100% безопасности при запуске ракеты.Он пояснил, что на "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. Всего осталось провести три запуска ракеты-носителя этого типа, после чего Роскосмос перейдет на "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-12" запланирован на 14 марта в 22.14 мск. В экипаж корабля вошли россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие до МКС в октябре из-за аварии, а также американка Кристина Кук.