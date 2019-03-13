Геращенко: Киев готов помиловать 72 ополченца и обменять 25 россиян

Мы настаиваем на разблокировании процесса обмена. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных

Украинские власти готовы в течение нескольких дней передать РФ 25 россиян и помиловать 72 ополченца ДНР и ЛНР, пишет в Фейсбуке представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко.Таким образом, она предлагает России обменять в равных количествах украинцев на россиян, арестованных и осужденных в обеих странах, а также обменять 72 «сепаратиста» (жителя ДНР и ЛНР) на 19 удерживаемых в Донбассе «украинских заложников» (гражданских и военных).В своем заявлении Геращенко в резкой форме отказалась от переговоров с представителями непризнанных республик, отметив, что Киев признает единственно возможный формат: Украина – Россия – ОБСЕ.Она также обвинила Москву и ее «марионеток» (ДНР и ЛНР) в систематическом срыве работы переговорщиков и «циничном блокировании процесса освобождения заложников и политзаключенных».Напомним, ранее Киев предложил ополченцам организовать обмен по той же формуле «72 на 19». В Луганске на это предложение ответили, что более справедливым будет другая формула: «всех установленных на всех установленных». А российский представитель в контактной группе заявил, что киевская инициатива носит исключительно популистский характер и является предвыборным информационным вбросом.Кроме того, Геращенко в своем послании выразила «протест и возмущение» по поводу того, что ополченцы якобы лишили пленных прав на телефонный звонок родственникам.– заявила она.Предыдущий обмен пленными в Донбассе состоялся в конце 2017 года.