Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму официально запустят 18 марта

Официальный запуск Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе запланирован на 18 марта - в пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, имеющих отношение к подготовке мероприятия.По словам одного из источников на 18 марта планируется официальная церемония ввода в строй обоих ТЭС, однако подтверждения от властей Крыма пока нет. Второй источник заявил, что мероприятие пройдет с "высокой вероятностью".Между тем в Технопромэкспорт (входит в Ростех), ведущем строительство ТЭС в Крыму, никак данную информацию не комментируют.Первые энергоблоки Таврической и Балаклавской теплоэлектростанций запущены в эксплуатацию с 1 октября 2018 года. На двоих блоки первой очереди обоих ТЭС, с 1 февраля вышедшие на полную мощность, выдают 500 МВт.На данный момент на Таврической ТЭС в Симферополе завершены комплексные и аттестационные испытания второго блока, энергоблок полностью готов к вводу в работу. В декабре прошлого года ТЭС была запущена на номинально полную мощность, также второй блок был запущен и на Балаклавской ТЭС, однако официальной церемонии запуска не было.В декабре 2018 года компания Технопромэкспорт попросила перенести ввод вторых очередей ТЭС на март 2019. Причиной послужили задержки с получением разрешительных документов, а также строительство инфраструктуры, которую ведет правительство Крыма.После ввода в строй мощностей второй очереди, обе ТЭС совокупно будут выдавать 980 МВт: два блока ТЭС в Симферополе - 480 МВт, а в Севастополе - 500 МВт.Ранее сообщалось, что на годовщину воссоединения Крыма с Россией прибудет президент России Владимир Путин.