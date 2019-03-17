Как менялись армии с развитием огнестрельного оружия
Порох стал фактором, который навсегда изменил мир. Нет достоверных сведений о том, кем, где и когда он был изобретен. Известна только дата первого сражения, в котором его использовали.
Порох и древний мир
В качестве применяемого на войне средства порох упоминается еще в древности, в частности, во время осады Константинополя (668 год). Секрет производства «греческого огня» Калиник из г. Гелиополя сообщил Константину Погонату. Из этого исторического свидетельства, впрочем, как и из множества подобных, видно, что первоначально порох использовали как зажигательное средство, обладающее к тому же способностью разрушать. Что до метательных свойств, то о них люди узнали значительно позже.
Распространено мнение, что стрелять при помощи пороха первыми научились жители Востока. Так, во время сражения при Лигнице, в 1241 году, против татар были использованы пушки, стрелявшие каменными ядрами.
Спустя столетие получили широкое распространение пушки, метавшие каменные или железные ядра. Мавры использовали огнестрельное оружие при обороне городов Аликанта (1331 год) и Альджевира (1342 год).
История свидетельствует о том, что европейцы впервые применяли пушки в 1346 году во время битвы при Кресси. Тогда английская армия вела огонь из шести орудий. Также порох уже применялся для стрельбы из карабинов.
Первая артиллерия
Первым огнестрельным оружием, упоминаемым в описании полевого сражения, было орудие, которое перемещали, закрепив на двух металлических полосах. Впервые такая конструкция появилась у китайцев. Собственно, этот факт и подтверждает мнение, что порох был изобретен на Востоке.
К концу 14 века все желали увеличить силу действия пороха. Пушки делали необыкновенно большими. И сейчас их в виде музейных экспонатов можно встретить в некоторых крепостях в Турции.
Мобильная артиллерия впервые использовалась гуситами в 1420 году. Уже в 1470 году легкие пушки на колесах были у бургундцев. Таким образом, примерно с середины XV века артиллерия стала отдельным родом войск, заняв место между пехотой и кавалерией. Артиллеристами были преимущественно люди из мещанского сословия. Примерно в 1430 году пушки стали отливать. В итоге ряды артиллеристов в военное время пополнили литейщики.
Ручное огнестрельное оружие
В пехоте ручное огнестрельное оружие приживалось очень медленно. На удивление, карабины долго применяли только кавалеристы, но не пехотинцы. Около 1370 года у пеших воинов появились первые «стволы» с подставками. Конечно, в то время о понятии точности говорить можно было только условно.
К XIV столетию качество выпускаемых кольчуг значительно ухудшилось. Они не выдерживали даже сильного удара меча, не говоря уже о выстреле из самострела. Если веком ранее появились наколенники и наплечники, что значительно улучшало защиту воина, то теперь, с распространением огнестрельного оружия, во всем этом пропал смысл.
С пятнадцатого столетия пехота начала использовать легкие ручные стволы. Ложе к ним стали приделывать примерно в 1480 году. Практически все армии продолжали делать ставку на луки и самострелы, так как они были точнее.
В XV веке ряды латников в кавалерии стали постепенно редеть. Это привело к определенному упадку такого рода войск. Командование, чтобы исправить ситуацию, стало нанимать обедневших дворян.
В эпоху крестовых походов ставка делалась в первую очередь на рыцарей в тяжелых доспехах. Теперь для победы в бою нужна была не столько стремительная сила, сколько маневренность. Все это привело к идее создания легкой кавалерии, которая вооружалась не только копьем и саблей, но позднее и карабинами. Так продолжалось вплоть до 17-го века.
Значение пехоты резко возросло в период швейцарских войн. Много внимания стало уделяться одновременно и оружию пехотинцев, и их защите. Пехотинцы, особенно стрелки, прикрывались деревянным щитом, а на себе носили нагрудники и металлические шлемы. Конечно, это далеко не всегда гарантировало им безопасность в бою, но часто помогало.
XVII век ознаменовался стремительным развитием стратегии и тактики ведения боевых действий с учетом развития огнестрельного оружия. Практически во всех странах солдаты смотрели на войну как на возможность поправить материальное положение.
В 1448 году Карл XII реализовал свою идею создания «вольных стрелков», желая перейти от армии наемника к национальному войску. В XV-XVI веках Германия и некоторые другие государства взяли за образец вооружение итальянских кондотьеров. По-прежнему были востребованы копьё, короткий меч, шпага и самострел.
Европейские тенденции в оснащении пехоты оказали влияние и на армии стран Востока. Янычар имел лук и кривой меч, спаги (тимариоты) из числа европейцев воевали длинными прямыми мечами и копьями.
Кремнёвые замки
В XV столетии лидером по внедряемым военным реформам было Бургундское герцогство. Герцог Карл, получивший прозвище Смелый, вошел в историю как автор многих странных постановлений. Вместе с тем его указы о развитии огнестрельного оружия, безусловно, имели огромное значение. Правда, хорошо вооруженным войскам явно не хватало сплоченности и дисциплины. В результате это привело к поражению армии Карла от швейцарцев.
В XVIII и XIX столетиях пришедшее на смену фитильному кремнёвое оружие было принято на вооружение всех стран мира. В России применялись такие ружья калибра 17,5—21,5 мм. Вес оружия составлял от четырех до почти шести килограммов. Дальность стрельбы такой винтовки была от 40 до 100 метров.
Кремнёвые ружья выпускали двух видов: с гладкими и нарезными стволами. Отличались они дальностью стрельбы и скорострельностью. Так, гладкоствольные могли произвести от 2 до 4 выстрелов в минуту, а нарезные — всего лишь один выстрел за этот промежуток времени. В свою очередь, нарезные стволы позволяли стрелять дальше и точнее.
Капсюльное оружие
В середине XIX века кремнёвые ружья сменило оружие, использующее капсюльные замки. Капсюльные ударные замки стали преемниками ударно-кремнёвых замков в ружьях. Теперь заряд зажигался с помощью капсюля, приводимого в действие ударом ударника. Капсюльные замки превосходили кремнёвые: их было легче и удобнее заряжать, они не так зависели от погодных условий и в целом были более надежными, чем кремнёвые замки.
Капсюльные замки в начале применялись в охотничьих ружьях. В них использовалось химическое взрывчатое вещество – «фульминат ртути» (производное вещество от гремучей ртути), заключённое в металлический колпачок — капсюль или «пистон».
Первопроходцем в этом деле был преподобный Александр Форсайт. Он решил проблему с раскрытием позиции охотника, стреляющего из ружья с пороховой полкой. Вспышка пугала птиц, а использование капсюльного воспламенения – нет. Новая система зажигания заряда была запатентована автором в 1807 году.
Позже принцип воспламенения заряда с помощью капсюля был значительно доработан и продолжает сохранять актуальность в наши дни.
Порох и древний мир
В качестве применяемого на войне средства порох упоминается еще в древности, в частности, во время осады Константинополя (668 год). Секрет производства «греческого огня» Калиник из г. Гелиополя сообщил Константину Погонату. Из этого исторического свидетельства, впрочем, как и из множества подобных, видно, что первоначально порох использовали как зажигательное средство, обладающее к тому же способностью разрушать. Что до метательных свойств, то о них люди узнали значительно позже.
Распространено мнение, что стрелять при помощи пороха первыми научились жители Востока. Так, во время сражения при Лигнице, в 1241 году, против татар были использованы пушки, стрелявшие каменными ядрами.
Спустя столетие получили широкое распространение пушки, метавшие каменные или железные ядра. Мавры использовали огнестрельное оружие при обороне городов Аликанта (1331 год) и Альджевира (1342 год).
История свидетельствует о том, что европейцы впервые применяли пушки в 1346 году во время битвы при Кресси. Тогда английская армия вела огонь из шести орудий. Также порох уже применялся для стрельбы из карабинов.
Первая артиллерия
Первым огнестрельным оружием, упоминаемым в описании полевого сражения, было орудие, которое перемещали, закрепив на двух металлических полосах. Впервые такая конструкция появилась у китайцев. Собственно, этот факт и подтверждает мнение, что порох был изобретен на Востоке.
К концу 14 века все желали увеличить силу действия пороха. Пушки делали необыкновенно большими. И сейчас их в виде музейных экспонатов можно встретить в некоторых крепостях в Турции.
Мобильная артиллерия впервые использовалась гуситами в 1420 году. Уже в 1470 году легкие пушки на колесах были у бургундцев. Таким образом, примерно с середины XV века артиллерия стала отдельным родом войск, заняв место между пехотой и кавалерией. Артиллеристами были преимущественно люди из мещанского сословия. Примерно в 1430 году пушки стали отливать. В итоге ряды артиллеристов в военное время пополнили литейщики.
Ручное огнестрельное оружие
В пехоте ручное огнестрельное оружие приживалось очень медленно. На удивление, карабины долго применяли только кавалеристы, но не пехотинцы. Около 1370 года у пеших воинов появились первые «стволы» с подставками. Конечно, в то время о понятии точности говорить можно было только условно.
К XIV столетию качество выпускаемых кольчуг значительно ухудшилось. Они не выдерживали даже сильного удара меча, не говоря уже о выстреле из самострела. Если веком ранее появились наколенники и наплечники, что значительно улучшало защиту воина, то теперь, с распространением огнестрельного оружия, во всем этом пропал смысл.
С пятнадцатого столетия пехота начала использовать легкие ручные стволы. Ложе к ним стали приделывать примерно в 1480 году. Практически все армии продолжали делать ставку на луки и самострелы, так как они были точнее.
В XV веке ряды латников в кавалерии стали постепенно редеть. Это привело к определенному упадку такого рода войск. Командование, чтобы исправить ситуацию, стало нанимать обедневших дворян.
В эпоху крестовых походов ставка делалась в первую очередь на рыцарей в тяжелых доспехах. Теперь для победы в бою нужна была не столько стремительная сила, сколько маневренность. Все это привело к идее создания легкой кавалерии, которая вооружалась не только копьем и саблей, но позднее и карабинами. Так продолжалось вплоть до 17-го века.
Значение пехоты резко возросло в период швейцарских войн. Много внимания стало уделяться одновременно и оружию пехотинцев, и их защите. Пехотинцы, особенно стрелки, прикрывались деревянным щитом, а на себе носили нагрудники и металлические шлемы. Конечно, это далеко не всегда гарантировало им безопасность в бою, но часто помогало.
XVII век ознаменовался стремительным развитием стратегии и тактики ведения боевых действий с учетом развития огнестрельного оружия. Практически во всех странах солдаты смотрели на войну как на возможность поправить материальное положение.
В 1448 году Карл XII реализовал свою идею создания «вольных стрелков», желая перейти от армии наемника к национальному войску. В XV-XVI веках Германия и некоторые другие государства взяли за образец вооружение итальянских кондотьеров. По-прежнему были востребованы копьё, короткий меч, шпага и самострел.
Европейские тенденции в оснащении пехоты оказали влияние и на армии стран Востока. Янычар имел лук и кривой меч, спаги (тимариоты) из числа европейцев воевали длинными прямыми мечами и копьями.
Кремнёвые замки
В XV столетии лидером по внедряемым военным реформам было Бургундское герцогство. Герцог Карл, получивший прозвище Смелый, вошел в историю как автор многих странных постановлений. Вместе с тем его указы о развитии огнестрельного оружия, безусловно, имели огромное значение. Правда, хорошо вооруженным войскам явно не хватало сплоченности и дисциплины. В результате это привело к поражению армии Карла от швейцарцев.
В XVIII и XIX столетиях пришедшее на смену фитильному кремнёвое оружие было принято на вооружение всех стран мира. В России применялись такие ружья калибра 17,5—21,5 мм. Вес оружия составлял от четырех до почти шести килограммов. Дальность стрельбы такой винтовки была от 40 до 100 метров.
Кремнёвые ружья выпускали двух видов: с гладкими и нарезными стволами. Отличались они дальностью стрельбы и скорострельностью. Так, гладкоствольные могли произвести от 2 до 4 выстрелов в минуту, а нарезные — всего лишь один выстрел за этот промежуток времени. В свою очередь, нарезные стволы позволяли стрелять дальше и точнее.
Капсюльное оружие
В середине XIX века кремнёвые ружья сменило оружие, использующее капсюльные замки. Капсюльные ударные замки стали преемниками ударно-кремнёвых замков в ружьях. Теперь заряд зажигался с помощью капсюля, приводимого в действие ударом ударника. Капсюльные замки превосходили кремнёвые: их было легче и удобнее заряжать, они не так зависели от погодных условий и в целом были более надежными, чем кремнёвые замки.
Капсюльные замки в начале применялись в охотничьих ружьях. В них использовалось химическое взрывчатое вещество – «фульминат ртути» (производное вещество от гремучей ртути), заключённое в металлический колпачок — капсюль или «пистон».
Первопроходцем в этом деле был преподобный Александр Форсайт. Он решил проблему с раскрытием позиции охотника, стреляющего из ружья с пороховой полкой. Вспышка пугала птиц, а использование капсюльного воспламенения – нет. Новая система зажигания заряда была запатентована автором в 1807 году.
Позже принцип воспламенения заряда с помощью капсюля был значительно доработан и продолжает сохранять актуальность в наши дни.
- Автор:
- Петр Сердюк
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