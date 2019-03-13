Кубинский лидер сравнил ситуацию в Венесуэле с блокадой Ленинграда
Отключение электроэнергии в Венесуэле было организовано Соединенными Штатами и направлено на создание опасных для жизни условий ее граждан, считает глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.
– написал Диас-Канель в Твиттере.
По его словам, никто не сомневается, что отключение энергии связано с диверсией, организованной Соединенными Штатами.
Напомним, в прошлый четверг 80% территории Венесуэлы, в том числе ее столица Каракас остались без электричества. По данным местных СМИ, речь идет о 20-22 штатах. Как заявили жители Каракаса, такого длительного отключения электроэнергии они не припомнят. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Вашингтоне эти обвинения отвергли.
Согласно сообщению Национальной электрической компании, причиной чрезвычайного положения стал саботаж на ГЭС им. Боливара (штат Боливар) – крупнейшей в республике станции.
В понедельник венесуэльский парламент по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил о введении в стране режима ЧС. Однако на следующий день министр связи Хорхе Родригес заявил, что подача электроэнергии восстановлена практически на всей территории Венесуэлы.
Преступная агрессия против республики Венесуэла вдохновлена худшими действиями фашистов, такими как блокада Ленинграда, направленная на то, чтобы вызвать в городе голод
– написал Диас-Канель в Твиттере.
По его словам, никто не сомневается, что отключение энергии связано с диверсией, организованной Соединенными Штатами.
Напомним, в прошлый четверг 80% территории Венесуэлы, в том числе ее столица Каракас остались без электричества. По данным местных СМИ, речь идет о 20-22 штатах. Как заявили жители Каракаса, такого длительного отключения электроэнергии они не припомнят. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Вашингтоне эти обвинения отвергли.
Согласно сообщению Национальной электрической компании, причиной чрезвычайного положения стал саботаж на ГЭС им. Боливара (штат Боливар) – крупнейшей в республике станции.
В понедельник венесуэльский парламент по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил о введении в стране режима ЧС. Однако на следующий день министр связи Хорхе Родригес заявил, что подача электроэнергии восстановлена практически на всей территории Венесуэлы.
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- https://www.ntv.ru
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