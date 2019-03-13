Кубинский лидер сравнил ситуацию в Венесуэле с блокадой Ленинграда

Преступная агрессия против республики Венесуэла вдохновлена худшими действиями фашистов, такими как блокада Ленинграда, направленная на то, чтобы вызвать в городе голод

Отключение электроэнергии в Венесуэле было организовано Соединенными Штатами и направлено на создание опасных для жизни условий ее граждан, считает глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.– написал Диас-Канель в Твиттере По его словам, никто не сомневается, что отключение энергии связано с диверсией, организованной Соединенными Штатами.Напомним, в прошлый четверг 80% территории Венесуэлы, в том числе ее столица Каракас остались без электричества. По данным местных СМИ, речь идет о 20-22 штатах. Как заявили жители Каракаса, такого длительного отключения электроэнергии они не припомнят. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Вашингтоне эти обвинения отвергли.Согласно сообщению Национальной электрической компании, причиной чрезвычайного положения стал саботаж на ГЭС им. Боливара (штат Боливар) – крупнейшей в республике станции.В понедельник венесуэльский парламент по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил о введении в стране режима ЧС. Однако на следующий день министр связи Хорхе Родригес заявил, что подача электроэнергии восстановлена практически на всей территории Венесуэлы.