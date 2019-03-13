Военная прокуратура расследует взрыв гранаты в блиндаже ВСУ

Украинские СМИ со ссылкой на командование ООС (операция объединённых сил, сменившая так называемую «АТО») сообщают об инциденте в одном из блиндажей подразделения ВСУ в районе линии соприкосновения. Информационная служба УНИАН пишет, что в районе населённого пункта Невельское (Ясиноватский район) непосредственно в блиндаже произошёл взрыв гранаты.По сообщениям украинской прессы, двое военнослужащих ВСУ в результате взрыва погибли на месте, один получил тяжёлое ранение и был эвакуирован из зоны проведения ООС в один из госпиталей.Изначально в социальных сетях сообщалось, что речь идёт об обстреле со стороны народной милиции ДНР, которую в Киеве называют «боевиками». Однако в результате предварительных следственных действий выяснилось, что взорвалась граната одного из украинских военнослужащих.Украинские следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное убийство». При этом в украинском подразделении отмечают, что на данный момент точно не установлено, осуществлял ли военнослужащий подрыв гранаты сознательно, или всё же это был «несчастный случай».Следствием занимаются сотрудники главной военной прокуратуры.Напомним, что ранее боеприпасы в блиндажах и палатках ВСУ на полигонах и передовой взрывались в том числе и вследствие банальной халатности. Так, известен эпизод, когда боеприпасы детонировали из-за того, что помещение отапливалось буржуйкой, на которой солдаты сушили свои вещи. В этом эпизоде вещи воспламенились, огонь перекинулся на подсумки с патронами и гранатами, в результате чего произошёл взрыв.Возможно, и в описанном выше случае со взрывом (случае в районе Невельского) имело место нечто подобное.