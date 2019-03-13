В ГПУ заявили, что ФСБ перекрыла все пути поставок деталей для ОПК Украины

На прошлой неделе ВСБ перекрыла все, по меньшей мере известные нам, схемы перевозок

На прошлой неделе ФСБ и перекрыла все известные каналы поставок комплектующих для украинского ОПК, приводит РИА Новости сообщение генпрокурора Украины Юрия Луценко.По словам Луценко, зенитные ракеты среднего радиуса действия произведены на Украине только благодаря российским комплектующим, которые «Укроборонпром» заказывал в России по своим каналам.– сказал генпрокурор на заседании следственной комиссии Верховной рады, сформированной для расследования хищений в ОПК и в армии.Ранее команда украинских журналистов опубликовала информацию, полученную в ходе проведенного ими расследования в сфере обороной промышленности. По их данным, ряд чиновников и предпринимателей из окружения президента Порошенко на протяжении нескольких лет перепродавали украинским предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории России контрабандными путями. Таким образом им удалось получить от «Укроборонпрома» более $9 млрд.Напомним, 1 апреля нынешнего года прекращает действие Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной, подписанный в 1997 году. Этот документ предполагает стратегическое партнерство двух стран. В Москве назвали отказ Киева от продления соглашения деструктивным шагом и выразили глубокое сожаление по этому поводу.